Gyász: elhunyt a szegedi kézilabdacsapat alapítója

A pickhandball.hu két nappal az RK Zagreb elleni győztes idegenbeli BL-mérkőzés után közölte, hogy elhunyt a csapatot alapító Bérczi Mihály, aki a szegedma.hu közlése szerint már nem lehetett ott múlt héten, a Magdeburg elleni Bajnokok Ligája-találkozó előtti ünnepségen, amikor a Tisza Volán bajnokcsapatát köszöntötték, ugyanis kórházba került.

„Nagyon vártunk az 50 éve az élvonalban ünnepre, hogy együtt legyél azzal a csapattal, amely megalapozta a szegedi férfi kézilabda sikerét. Vártunk, és nagyon reménykedtünk abban, hogy ismét jól leszel, és elfoglalod a helyed a lelátón. Ismét szurkolsz nekünk, mosolyogsz ránk, integetsz a fiúknak. Zúgott is a PICK Arénában: »Misi bácsi! Misi bácsi!« Nagy ajándékot kaptunk tőled: ezt a csodás klubot, amiért több ezren rajongunk, és amely sokunk életének meghatározó része lett. Megálmodtad, megvalósítottad Szegeden a férfi kézilabdacsapatot Ludányi Marci bácsival közösen. Elindítottál bennünket egy úton, és napjainkban neked is köszönhetően már jegyzett csapattá váltunk Európában. Nagyon sokat tanulhattunk tőled: emberséget, tisztességet, eleganciát, kitartást. Rendszeresen jöttél hozzánk – nemcsak a meccsekre, hanem edzésekre is. Amint megláttak a fiúk, odamentek hozzád, mosolyogtak, örültek neked. Te pedig kezet nyújtottál. Az a kézfogás pedig olyan kemény, férfias, sportos volt, amilyet csak te tudtál adni. Mindenki kedvelt, és aki veled egyszer kezet fogott, az biztos, hogy örökre szívébe zárta, és úgy emlegeti majd később is: »Misi bácsi kézfogása!«“ – olvasható a klub közleményében, amely emlékeztetett, a Pick Aréna csarnoka Bérczi Mihály nevét viseli, s az alapító ott van a Legendák falán is.

Bérczi Mihály Ludányi Mártonnal közösen 1961. december 16-án hozta létre a Szegedi Előre csapatát, amely a városi bajnokságban indult, de első idényében bajnok lett, majd a megyei bajnokságot is megnyerve már az NB II-ben, 1975-ben pedig az NB I-ben szerepelt a szegedi klub. Bérczi Mihály elnökségének első nagy sikere az 1977-es Magyar Kupa-győzelem volt, amellyel a klub kivívta a Kupagyőztesek Európa-kupájában való indulás jogát. A szegediek alapítója 24 évig volt a klub elnöke, regnálása alatt még kétszer hódították el a Magyar Kupát (1982-ben és 1983-ban), irányítása alatt pedig olyan szegedi játékosok jutottak el a válogatottba, mint Lele Ambrus, Tóth Géza, Szabó László, Oláh Béla, Buday Ferenc, Bartalos Zoltán, Dobó Károly, Zsódi Imre, Tamás Sándor és Barabás János – emlékeztet egy korábbi cikkébenhttps://www.pickhandball.hu/cikkek/bemutatjuk-a-legendainkat-dr-berczi-mihaly-10-resz a szegedi kézilabdacsapat.