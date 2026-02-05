Gyász: elhunyt Gyáfrás Dávid, az ETO és a Veszprém korábbi kézilabdázója

Az ETO University HT csütörtökön a közösségi oldalon számolt be róla, hogy elhunyt Gyáfrás Dávid, aki a 2003–2004-es idényben szerepelt Győrben. Az egykori átlövő a pályafutása során játszott Veszprémben, Komlón, Nyíregyházán, Nagyatádon és Szigetváron is. 2007-ben Luxemburgba szerződött, s ott fejezte be játékos-pályafutását, majd lett vezetőedző.

Az 2024 végén derült ki, hogy Gyáfrás Dávid hosszú ideje rákkal küzd, a németországi kezelésére gyűjtés is indult. Klubja, a luxemburgi Handball Bieles jótékonysági mérkőzést szervezett, míg a Veszprém HC egy, a csapat által dedikált mezt ajánlott fel, hogy ezzel is hozzájáruljon korábbi játékosa gyógyulásához. Mint egy, a veol.hu-nak adott interjúban elmondta, először vastagbélrákot diagnosztizáltak nála, majd foltok jelentek meg a máján, aztán az áttét a hátára is átterjedt.

A tragédiáról a Handball Bieles is hírt adott, a klub a közösségi oldalán így fogalmazott: „Dávid, sokunk számára messze nemcsak kézilabdázó vagy edző voltál, hanem kolléga is. Olyan kolléga, akire mindig lehetett számítani, aki mindig kiállt a csapata és a tanítványai mellett. Együttérzünk az egész családjával és barátaival ebben a szomorú időszakban.”