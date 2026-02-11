Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt a korábbi magyar bajnok és kupagyőztes labdarúgó

2026.02.11. 13:07
Pardavi Károly (1957–2026) (Fotó: Képes Sport)
Életének 69. évében elhunyt Pardavi Károly, aki a Rába ETO-val magyar bajnok és kupagyőztes volt, míg a Siófokkal másodosztályúként nyert MNK-t.

Az egykori labdarúgó haláláról a Kisalföld számolt be szerda délelőtt.

1957. május 18-án született Győrben, és 1975 novemberében mutatkozott be az NB I-ben a Rába ETO játékosaként, szülővárosa csapatában 113 bajnokin kapott szerepet.

Pardavi az ETO-val bajnok és Magyar Népköztársaság Kupa-győztes is volt, de utolsó idényében, a bajnoki cím megnyerésekor már nem volt alapember Verebes József csapatában. 1982-ben Siófokra igazolt, ahol a másodosztályú csapattal 1984-ben hatalmas meglepetésre ismét kupagyőztes lett, éppen a győrieket legyőzve.

A középső védő 1985-től 1988 novemberéig az NB I-ben szerepelt a Siófokkal, élvonalbeli pályafutását 182 mérkőzéssel és kilenc góllal zárta le.

Szívinfarktust kapott, február 11-én hajnalban hunyt el a siófoki kórházban.

Az 1981–1982-es bajnokcsapatban 21-en léptek pályára, közülük Pardavi a hetedik, aki elhunyt. A játékosok közül már nem él Hornyák Béla, Koltai István, Kovács László, Mile Sándor, Onhausz Tibor és Szijártó László sem.

 

