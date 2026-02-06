Gyász: elhunyt Keleti Éva fotóművész

Keleti Évával a Képes Sportban 2021 januárjában Mohay Gábor készített terjedelmes interjút, amelyben a sporthoz fűződő viszonyáról is beszélt. Mint akkor elmondta, előbb a tornával foglalkozott, később pedig a vívásban is kipróbálta magát. „Sohasem felejtem el: a velem foglalkozó Tary Gizella nevének kiejtése megoldhatatlan feladat volt az olasz mesternek, mindig Taricsizellának hívta. Gyors voltam ugyan, de túlságosan kötött izomzatú, ezért inkább a balett lett volna kedvemre, ám ahhoz sem volt elég tehetségem” – emlékezett vissza, hozzátéve, hogy a balett a későbbiekben is a szíve csücske maradt.

Később rendszeresen túrázott, a harmincas években alakult Börzsöny Turista Egyesület körében, innen az ismertsége az ötszörös olimpiai bajnok tornász Keleti Ágnessel.

„Mai szemmel nézve nekem a munkám volt a sport: tekintve, hogy a tizenöt kilós fotóstáskákat kilométereken keresztül gyalog cipeltem” – mondta el az interjúban.

Édesanyja testvérére, az 1936-ban Berlinben egyéniben és csapatban olimpiai bajnok kardvívóra, Kabos Endrére így emlékezett vissza: „Mintha ma is itt lenne velem a Teréz körúti lakásban, amely egyébként életem központja volt, színészbarátok, ismerősök gyakori látogatásával. Endre nem is az unokahúgának, hanem szinte a testvérének tekintett. Későn, 37 évesen házasodott meg 1943-ban, és jellemző, hogy a választottját először nekem mutatta be a Lukács cukrászdában, csak utána került sor a családi találkozásra. Sok levelezőlapom maradt meg azokból az időkből, amikor a vívóválogatottal utazott, hosszú sorait mindig Pötyikének címezte – így becézett.”

Kortársai között többen is voltak, akik sportfotósként alkottak maradandót: „Pobuda Tibort személyesen nem ismertem, Hemző Károlyt azonban igen, haláláig ápoltuk a barátságunkat, és hozzá kell tennem, ma is mélyen meghajolok a munkássága előtt.”

A későbbi időszakban Képes Sport-os kollégái közül nagyra tartotta Almási Lászlót és Farkas Józsefet, de szavai szerint leginkább Szécsényi József munkásságát becsülte. „Szinte a feledés homályába veszett, noha azt mondtuk rá, hogy amelyik futballkapu mögött letette a táskáját, ott hamarosan gól született...” – mondta.