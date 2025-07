Gyász: elhunyt Wisinger János, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség alapító tagja

A bejegyzésben felidézték, hogy 1989. szeptember 8-án, Diósjenőn alakulhatott meg a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség, az alapító tagok között szerepelt Wisinger János is.

„János a szervezet által, illetve a diósjenői intézmény igazgatójaként, több évtizeden keresztül, olyan lehetőségekhez juttatta a sportolni vágyó, fogyatékossággal élőket, aminek köszönhetően jelentősen megváltoztak az előítéletek; a fogyatékosok kikerülhettek a reflektorfénybe, sportteljesítményük az épek figyelmét is felkeltette. Wisinger János a sportdiplomáciai munkássága során elérte, hogy felkerült Diósjenő az amerikai sportmenedzsment térképére is. A kis, börzsönyi falu ad otthont az olimpiai láng eszméjének is, az elmúlt 33 évben többször is innen indulhatott útjára a Lángfutás” – írták a Facebookon.

Az MSOSZ hivatalos honlapján olvasható tájékoztatásból kiderült, hogy a szervezet évente több mint nyolcvan hazai versenyt rendez, a szakemberek szünet nélkül dolgoznak azon, hogy az értelmi fogyatékossággal élő embereknek is lehetőségük legyen kihozni magukból a legtöbbet.

Wisinger Jánost 2024. januárjában díszpolgári címmel tüntette ki a diósjenői önkormányzat.