Gyász: elhunyt a Videoton UEFA-kupa-döntős játékosa

Júliusban már beszámoltunk róla, hogy Novath Györgyöt kórházba szállították, a Videoton korábbi labdarúgóját súlyos tüdőproblémákkal kezelték.

Novathot később átszállították a csákvári kórházba, ahol csütörtökre virradóan hunyt el. A media24.hu híre szerint tüdőgyulladás mellett trombózisa is volt. Az elmúlt hetekben tovább romlott az állapota, szervezete táplálékot is alig, vagy egyáltalán nem fogadott be, ennek következtében teljesen legyengült. Szervezete mára virradóra, éjjel 2 órakor adta fel a küzdelmet.

Novath 1978 és 1989 között 254 NB I-es mérkőzésen szerepelt, valamint egy ausztriai kitérő után négy másodosztályú mérkőzésen a Diósgyőrt is erősítette. Az 1983–1984-es és az 1984–1985-ös bajnokságban is harmadik helyen végzett a székesfehérváriakkal, és tagja volt annak a Videotonnak, amely UEFA-kupa-döntőt játszott 1985-ben. A nagyválogatottban nem, de az olimpiai csapatban szerepet kapott.