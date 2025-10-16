Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt a Videoton UEFA-kupa-döntős játékosa

2025.10.16. 14:55
Novath György (1958–2025) (Fotó: Dömötör Csaba)
Novath György gyász Videoton
67 éves korában elhunyt Novath György, a Videoton labdarúgócsapatának egykori játékosa, aki 1985-ben UEFA-kupa-döntőt játszhatott.

Júliusban már beszámoltunk róla, hogy Novath Györgyöt kórházba szállították, a Videoton korábbi labdarúgóját súlyos tüdőproblémákkal kezelték.

Novathot később átszállították a csákvári kórházba, ahol csütörtökre virradóan hunyt el. A media24.hu híre szerint tüdőgyulladás mellett trombózisa is volt. Az elmúlt hetekben tovább romlott az állapota, szervezete táplálékot is alig, vagy egyáltalán nem fogadott be, ennek következtében teljesen legyengült. Szervezete mára virradóra, éjjel 2 órakor adta fel a küzdelmet. 

Novath 1978 és 1989 között 254 NB I-es mérkőzésen szerepelt, valamint egy ausztriai kitérő után négy másodosztályú mérkőzésen a Diósgyőrt is erősítette. Az 1983–1984-es és az 1984–1985-ös bajnokságban is harmadik helyen végzett a székesfehérváriakkal, és tagja volt annak a Videotonnak, amely UEFA-kupa-döntőt játszott 1985-ben. A nagyválogatottban nem, de az olimpiai csapatban szerepet kapott.

Válságos állapotban van a Videoton UEFA-kupa-döntős klasszisa

A kétszeres bajnoki bronzérmes, MK-döntős Novath Györgyöt tüdőproblémája miatt kórházba kellett szállítani.

40 éve bevették Madridot, most visszatértek a Vidi legendái

Lapunk filmet is készít a Videoton meneteléséről és a Real Madrid elleni döntőről.

A fehérvári huszárok bevették a Bernabéut

1985 – A Videoton szenzációs UEFA-kupa-menetelésének egyik csúcspontja volt Májer Lajos góljával a Real Madrid idegenbeli legyőzése.

A Videoton negyven évvel ezelőtti UEFA-kupa-döntős ászait köszöntötték

A székesfehérvári csapat Real Madrid elleni UEFA-kupa-döntőjére emlékeztek a Sóstói Stadionban.
Online premier! Tekintse meg a Nemzeti Sport filmjét az UEFA-kupa-döntős Videotonról!

A magyar futball eddigi utolsó nagy csodájáról szóló film már nézhető a YouTube-on!

„Csodálatos utazás volt” – elkészült a Videoton nyolcvanötös menetelését bemutató dokumentumfilm

A teljes film 18 órától elérhető a legnagyobb videómegosztó portálon.

Bemutatták a Nemzeti Sport filmjét a 40 éve UEFA-kupa-döntős Videotonról

Megelevenedik a nagy menetelés, az 1984–1985-ös székesfehérvári sikercsapat néhány tagja elutazott Madridba is.

 

