Nemzeti Sportrádió

Gyász: 39 évesen elhunyt a Baltimore Ravens korábbi Super Bowl-győztes játékosa

M. B.M. B.
Vágólapra másolva!
2025.10.04. 10:10
null
Arthur Jones (1986–2025) (Fotó: Getty Images)
Címkék
Baltimore Ravens NFL gyász Arthur Jones
Harminckilenc éves korában elhunyt Arthur Jones, a 2012-es Super Bowlt megnyerő korábbi védőjátékos (defensive end) – közölte az X-en Jones korábbi csapata, a Baltimore Ravens magyar idő szerint péntek este.

Arthur Jones 2010 és 2017 között szerepelt a profi amerikaifutball-ligában (NFL), csapatai a Baltimore Ravens, az Indianapolis Colts és a Washington Redskins (jelenleg Washington Commanders – a szerk.) voltak. A 2012-es idényben a Ravensszel a Super Bowlig menetelt, ahol csapata 34–31-re legyőzte a San Francisco 49erst. A mérkőzésen Jones egy labdát szerzett, továbbá egyszer sackelte a 49ers akkori irányítóját, Colin Kaepernicket.

Arthur Jones halálának oka egyelőre nem ismert. Két öccse is profi sportoló volt, a kevert harcművészetekben „utazó” Jon Jones az UFC-ben félnehézsúlyban és nehézsúlyban is bajnok lett, míg  Chandler Jones ugyancsak az NFL-ben volt defensive end – ő a New England Patriots színeiben lett Super Bowl-győztes a 2014-es idény végén.

 

Baltimore Ravens NFL gyász Arthur Jones
Legfrissebb hírek

Gyász: elhunyt a legendás sportújságíró és riporter, Kopeczky Lajos

Egyéb egyéni
19 órája

Amerikából jöttem: új királya van New Yorknak az NFL-ben?

Amerikai sportok
20 órája

A San Francisco hosszabbításban nyerte meg a Rams elleni csoportrangadót

Amerikai sportok
Tegnap, 6:35

Végső nyugalomra helyezték Nagy Tibort

Labdarúgó NB I
2025.09.30. 16:41

Hibátlanul menetel a címvédő Eagles, de az elkapója háborog

Amerikai sportok
2025.09.30. 15:00

NFL: először nyert a Miami, de megsérült a legjobb elkapója

Amerikai sportok
2025.09.30. 10:42

Meghalt Lukaku édesapja, korábbi válogatott labdarúgó

Minden más foci
2025.09.30. 07:05

Puerto Ricó-i rapper lép fel a LX. Super Bowl félidejében – hivatalos

Amerikai sportok
2025.09.29. 16:47
Ezek is érdekelhetik