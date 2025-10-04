Gyász: 39 évesen elhunyt a Baltimore Ravens korábbi Super Bowl-győztes játékosa

Arthur Jones 2010 és 2017 között szerepelt a profi amerikaifutball-ligában (NFL), csapatai a Baltimore Ravens, az Indianapolis Colts és a Washington Redskins (jelenleg Washington Commanders – a szerk.) voltak. A 2012-es idényben a Ravensszel a Super Bowlig menetelt, ahol csapata 34–31-re legyőzte a San Francisco 49erst. A mérkőzésen Jones egy labdát szerzett, továbbá egyszer sackelte a 49ers akkori irányítóját, Colin Kaepernicket.

Arthur Jones halálának oka egyelőre nem ismert. Két öccse is profi sportoló volt, a kevert harcművészetekben „utazó” Jon Jones az UFC-ben félnehézsúlyban és nehézsúlyban is bajnok lett, míg Chandler Jones ugyancsak az NFL-ben volt defensive end – ő a New England Patriots színeiben lett Super Bowl-győztes a 2014-es idény végén.