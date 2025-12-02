Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt Szűcs István, a DVTK és a Nyíregyháza egykori játékosa

M. B.M. B.
2025.12.02. 10:02
Szűcs István (1956–2025) (Fotó: dvtk.eu)
DVTK gyász Nyíregyháza Spartacus Szűcs István
69 éves korában elhunyt Szűcs István, a Diósgyőri VTK és a Nyíregyháza Spartacus egykori futballistája – adta hírül a diósgyőri klub hivatalos honlapján.

A borsodi klub közlése szerint az egykori belső védő november 30-án, vasárnap távozott az élők sorából Miskolcon.

A miskolci születésű sportember a DVTK-ban lett labdarúgó, s ott kezdte el pályafutását – 1977-ben kupagyőztes lett a borsodiakkal –, majd 1979 és 1984 között a Nyíregyházát erősítette. A nyírségi klub honlapján olvasható gyászjelentés szerint tagja volt a Szpari „aranycsapatának”, amely 1980-ban története során először jutott fel az élvonalba. Ezt követően visszatért Diósgyőrbe, ahol további négy évet futballozott, majd Hejőcsabán vezetett le.

Visszavonulása után utánpótlásedzőnek állt, s nyugdíjba vonulásáig a DVTK utánpótlásában dolgozott. 

Játékosként 142 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, melyeken két gólt szerzett.

 

