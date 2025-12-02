Gyász: elhunyt Szűcs István, a DVTK és a Nyíregyháza egykori játékosa

A borsodi klub közlése szerint az egykori belső védő november 30-án, vasárnap távozott az élők sorából Miskolcon.

A miskolci születésű sportember a DVTK-ban lett labdarúgó, s ott kezdte el pályafutását – 1977-ben kupagyőztes lett a borsodiakkal –, majd 1979 és 1984 között a Nyíregyházát erősítette. A nyírségi klub honlapján olvasható gyászjelentés szerint tagja volt a Szpari „aranycsapatának”, amely 1980-ban története során először jutott fel az élvonalba. Ezt követően visszatért Diósgyőrbe, ahol további négy évet futballozott, majd Hejőcsabán vezetett le.

Visszavonulása után utánpótlásedzőnek állt, s nyugdíjba vonulásáig a DVTK utánpótlásában dolgozott.

Játékosként 142 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, melyeken két gólt szerzett.