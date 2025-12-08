Gyász: elhunyt Németh Erzsébet olimpiai bronzérmes kézilabdázó

Hetvenkét éves korában szombaton elhunyt Csajbók Sándorné Németh Erzsébet, az 1976-os montreali olimpián bronzérmes magyar női kézilabda-válogatott játékosa – tájékoztatta a Magyar Olimpiai Bizottságot (MOB) fia, Csajbók Sándor.
A szombaton elhunyt korábbi kiválóság két olimpián is pontszerző helyen végzett, három világbajnokságról pedig éremmel tért haza.
Németh Erzsébet 1953. február 10-én született a Győr-Sopron megyei Magyarkeresztúron. Játszott a Ferencvárosban, a Tatabányai Bányászban és a Jászberényi Lehelben. Irányítóként és beállóként a válogatottat 1974 és 1986 között erősítette, 230 alkalommal húzva magára a nemzeti mezt. Legnagyobb sikereként olimpiai bronz-, világbajnoki ezüst- és két bronzérmet szerzett, míg az 1980-as moszkvai olimpián negyedik lett a csapattal.
Németh Erzsébetet a MOB a saját halottjának tekinti.
