Az ETO-ra és az FTC-re is rangadó vár a női kézilabda BL-ben

Hársfalvi Júliára és az FTC-re rangadó vár a BL-ben (Fotó: Dömötör Csaba, archív)

Az már az előző körben eldőlt, hogy az ETO biztosan az automatikusan negyeddöntőt érő első két hely valamelyikén végez, a záró két játéknapon pedig biztossá teheti a csoportelsőségét is. Erre a papírforma alapján nagy esélye van, hiszen a jövő hétvégén a német Dortmundot fogadja, az üldöző francia Metzet pedig oda-vissza legyőzte már. A győriek szombat este a többek között a két norvég világklasszis, Henny Reistad és Nora Mörk fémjelezte dán Esbjerg otthonában szerepelnek, a legutóbbi négy kiírásban rendre négyes döntős rivális az eddigi 11 alkalommal képtelen volt legyőzni a magyar bajnokot.

A Győr francia kapusa, Hatadou Sako arra hívta fel a figyelmet a kezdés előtt, hogy az esbjergiek most sokkal stabilabbak, mint az idény elején, sokkal inkább együtt vannak csapatként, kevesebb az egyénieskedés náluk.

Az FTC-t is felvonultató B-csoportban még bármi lehet, hiszen az első öt helyezett két ponton belül áll. A Fradira kemény meccs vár az egyaránt közvetlen rivális, egyre jobb formába lendülő román CSM Bucuresti, majd a dán Odense ellen is, mindkét csata kulcsfontosságú az egyből nyolc közé jutást érő első két hely megszerzése szempontjából.

„Hatalmas csata vár ránk, kiváló játékosai vannak a Bukarestnek, de szeretnénk megőrizni a pozíciónkat, amit az elmúlt hetek eredményeivel elértünk. Minden poszton több klasszisa van az ellenfélnek, ám jól felkészültünk és mindent megteszünk a sikerért” – idézi az európai szövetség honlapja Hársfalvi Júliát, a Fradi balszélsőjét.

Az FTC már most negyedöntős lehet, ha nyer a CSM ellen és az Ikast vasárnap legyőzi az Odensét.

A továbbjutást múlt hétvégén szintén kiharcoló DVSC-re is román rivális vár vasárnap délután az előtte két ponttal a negyedik helyen álló Beszterce révén idegenben.