Az ETO-ra és az FTC-re is rangadó vár a női kézilabda BL-ben

P. B.
2026.02.14. 10:26
Az utolsó előtti fordulót rendezik meg a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörében a hétvégén. Szombaton a címvédő Győrre és a Ferencvárosra is rangadó vár, az Esbjerg és a CSM Bucuresti kemény erőpróba elé állítja a két magyar élcsapatot.

 

Hársfalvi Júliára és az FTC-re rangadó vár a BL-ben (Fotó: Dömötör Csaba, archív)

Az már az előző körben eldőlt, hogy az ETO biztosan az automatikusan negyeddöntőt érő első két hely valamelyikén végez, a záró két játéknapon pedig biztossá teheti a csoportelsőségét is. Erre a papírforma alapján nagy esélye van, hiszen a jövő hétvégén a német Dortmundot fogadja, az üldöző francia Metzet pedig oda-vissza legyőzte már. A győriek szombat este a többek között a két norvég világklasszis, Henny Reistad és Nora Mörk fémjelezte dán Esbjerg otthonában szerepelnek, a legutóbbi négy kiírásban rendre négyes döntős rivális az eddigi 11 alkalommal képtelen volt legyőzni a magyar bajnokot. 

A Győr francia kapusa, Hatadou Sako arra hívta fel a figyelmet a kezdés előtt, hogy az esbjergiek most sokkal stabilabbak, mint az idény elején, sokkal inkább együtt vannak csapatként, kevesebb az egyénieskedés náluk.

Az FTC-t is felvonultató B-csoportban még bármi lehet, hiszen az első öt helyezett két ponton belül áll. A Fradira kemény meccs vár az egyaránt közvetlen rivális, egyre jobb formába lendülő román CSM Bucuresti, majd a dán Odense ellen is, mindkét csata kulcsfontosságú az egyből nyolc közé jutást érő első két hely megszerzése szempontjából. 

„Hatalmas csata vár ránk, kiváló játékosai vannak a Bukarestnek, de szeretnénk megőrizni a pozíciónkat, amit az elmúlt hetek eredményeivel elértünk. Minden poszton több klasszisa van az ellenfélnek, ám jól felkészültünk és mindent megteszünk a sikerért” – idézi az európai szövetség honlapja Hársfalvi Júliát, a Fradi balszélsőjét.

Az FTC már most negyedöntős lehet, ha nyer a CSM ellen és az Ikast vasárnap legyőzi az Odensét.

A továbbjutást múlt hétvégén szintén kiharcoló DVSC-re is román rivális vár vasárnap délután az előtte két ponttal a negyedik helyen álló Beszterce révén idegenben.

Kézilabda
2026.02.11. 22:06

Női kézilabda: kihagyja az FTC elleni BL-meccset a CSM átlövője

Djurdjina Jaukovics a Brest ellen kapott egyből piros lapot.

 

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 13. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.00: Team Esbjerg (dán)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Vasárnap
14.00: BV Borussia Dortmund (német, Szikora Melinda)–Metz Hb (francia, Albek Anna, Vámos Petra) (Tv: Sport2)
16.00: Gloria Bistrita (román)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Storhamar HE (norvég)

AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA
1. GYŐR11101366–280+86 20 
2. Metz1192351–288+63 18 
3. Esbjerg11713364–321+43 15 
4. Gloria Bistrita1165328–345–17 12 
5. DEBRECEN1147316–343–27 
6. Borussia Dortmund1147312–348–36 
7. Storhamar1129282–310–28 
8. Buducsnoszt11119267–351–84 

B-CSOPORT
16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–CSM Bucuresti (román), Érd (Tv: Sport1) élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: Brest Bretagne (francia)–HB Sola (norvég)
18.00: HC Podravka (horvát)–Krim Ljubljana (szlovén)
Vasárnap
16.00: Ikast Hb (dán)–Odense Hb (dán) (Tv: Sport2)

A B-CSOPORT ÁLLÁSA
1. Brest1293403–364+39 18 
2. FTC1293368–336+32 18 
3. Odense12813406–361+45 17 
4. CSM Bucuresti1284384–348+36 16 
5. Ikast1284371–350+21 16 
6. Ljubljana12219312–363–51 
7. Podravka12219335–389–54 
8. Sola12111307–375–68 

 

 

