Az ETO-ra és az FTC-re is rangadó vár a női kézilabda BL-ben
Az már az előző körben eldőlt, hogy az ETO biztosan az automatikusan negyeddöntőt érő első két hely valamelyikén végez, a záró két játéknapon pedig biztossá teheti a csoportelsőségét is. Erre a papírforma alapján nagy esélye van, hiszen a jövő hétvégén a német Dortmundot fogadja, az üldöző francia Metzet pedig oda-vissza legyőzte már. A győriek szombat este a többek között a két norvég világklasszis, Henny Reistad és Nora Mörk fémjelezte dán Esbjerg otthonában szerepelnek, a legutóbbi négy kiírásban rendre négyes döntős rivális az eddigi 11 alkalommal képtelen volt legyőzni a magyar bajnokot.
A Győr francia kapusa, Hatadou Sako arra hívta fel a figyelmet a kezdés előtt, hogy az esbjergiek most sokkal stabilabbak, mint az idény elején, sokkal inkább együtt vannak csapatként, kevesebb az egyénieskedés náluk.
Az FTC-t is felvonultató B-csoportban még bármi lehet, hiszen az első öt helyezett két ponton belül áll. A Fradira kemény meccs vár az egyaránt közvetlen rivális, egyre jobb formába lendülő román CSM Bucuresti, majd a dán Odense ellen is, mindkét csata kulcsfontosságú az egyből nyolc közé jutást érő első két hely megszerzése szempontjából.
„Hatalmas csata vár ránk, kiváló játékosai vannak a Bukarestnek, de szeretnénk megőrizni a pozíciónkat, amit az elmúlt hetek eredményeivel elértünk. Minden poszton több klasszisa van az ellenfélnek, ám jól felkészültünk és mindent megteszünk a sikerért” – idézi az európai szövetség honlapja Hársfalvi Júliát, a Fradi balszélsőjét.
Az FTC már most negyedöntős lehet, ha nyer a CSM ellen és az Ikast vasárnap legyőzi az Odensét.
A továbbjutást múlt hétvégén szintén kiharcoló DVSC-re is román rivális vár vasárnap délután az előtte két ponttal a negyedik helyen álló Beszterce révén idegenben.
Női kézilabda: kihagyja az FTC elleni BL-meccset a CSM átlövője
NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA
CSOPORTKÖR, 13. FORDULÓ
A-CSOPORT
18.00: Team Esbjerg (dán)–Győri Audi ETO KC (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
Vasárnap
14.00: BV Borussia Dortmund (német, Szikora Melinda)–Metz Hb (francia, Albek Anna, Vámos Petra) (Tv: Sport2)
16.00: Gloria Bistrita (román)–DVSC Schaeffler (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: OTP Group-Buducsnoszt (montenegrói)–Storhamar HE (norvég)
|AZ A-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. GYŐR
|11
|10
|–
|1
|366–280
|+86
|20
|2. Metz
|11
|9
|–
|2
|351–288
|+63
|18
|3. Esbjerg
|11
|7
|1
|3
|364–321
|+43
|15
|4. Gloria Bistrita
|11
|6
|–
|5
|328–345
|–17
|12
|5. DEBRECEN
|11
|4
|–
|7
|316–343
|–27
|8
|6. Borussia Dortmund
|11
|4
|–
|7
|312–348
|–36
|8
|7. Storhamar
|11
|2
|–
|9
|282–310
|–28
|4
|8. Buducsnoszt
|11
|1
|1
|9
|267–351
|–84
|3
B-CSOPORT
16.00: FTC-Rail Cargo Hungaria–CSM Bucuresti (román), Érd (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
16.00: Brest Bretagne (francia)–HB Sola (norvég)
18.00: HC Podravka (horvát)–Krim Ljubljana (szlovén)
Vasárnap
16.00: Ikast Hb (dán)–Odense Hb (dán) (Tv: Sport2)
|A B-CSOPORT ÁLLÁSA
|1. Brest
|12
|9
|–
|3
|403–364
|+39
|18
|2. FTC
|12
|9
|–
|3
|368–336
|+32
|18
|3. Odense
|12
|8
|1
|3
|406–361
|+45
|17
|4. CSM Bucuresti
|12
|8
|–
|4
|384–348
|+36
|16
|5. Ikast
|12
|8
|–
|4
|371–350
|+21
|16
|6. Ljubljana
|12
|2
|1
|9
|312–363
|–51
|5
|7. Podravka
|12
|2
|1
|9
|335–389
|–54
|5
|8. Sola
|12
|–
|1
|11
|307–375
|–68
|1