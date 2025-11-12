Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt a 16-szoros országos bajnok atléta, Tóth László

F. B.F. B.
2025.11.12. 18:47
Tóth László 71. életévében hunyt el
Gyászol a magyar atlétika: kedden, 71. életévében, betegségben elhunyt Tóth László, a Budapesti Honvéd és a Csepel SC korábbi válogatott atlétája – tudta meg a Nemzeti Sport a család tájékoztatásából.

A 24-szeres magyar válogatott, Európa-bajnokságokon is szereplő Tóth László tizenhatszor nyert országos bajnokságot – többek között 1983-ban 1500 méteres síkfutásban – a Budapesti Honvéd és a Csepel SC színeiben, míg az 1981-es fedett pályás Eb-n 6. helyen zárt a franciaországi Grenoble-ben. Egyéni csúcsai: 800 méteren 1:49.99, 1500-on 3:38.40, 3000-en 7:56.95, 5000-en 14:00.40.

Atlétikai pályafutása befejezése után a Blikk sportrovatánál dolgozott sportújságíróként, valamint sportmenedzserként is ténykedett. Fia, a labdarúgó Tóth Máté pályafutását is egyengette, az ő segítségével került ki a hátvéd a REAC-tól külföldre, a cseh Hradec Králové csapatához.

Családja a későbbiekben intézkedik Tóth László végső búcsúztatásáról.

 

