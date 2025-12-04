Gyász: elhunyt a 77-szeres magyar válogatott korábbi kézilabdázó, Mohácsi Árpád

Az egykori átlövő Gyulán született, Újkígyóson nevelkedett, s itt fedezte fel őt Skaliczki László. Mohácsi az évek során megfordult a Békéscsabánál, Nyíregyházán, a Budapesti Elektromos SE-nél, a Dunaferrnél, valamint az akkoriban Fotex Veszprém KC néven működő bakonyi klubnál is. Ezután légióskodott a görög Athinaikosznál, majd Athénból hazatérve kézilabdázott Tatabányán, Százhalombattán és Balatonfüreden is.

Klubszinten egy-egy magyar és görög bajnoki címet, egy Görög Kupát, illetve két Magyar Kupát nyert, háromszor magyar, egyszer pedig görög gólkirály is lett. A magyar válogatottban 1993 és 1995, valamint 2000 és 2004 között 77 mérkőzésen lépett pályára, míg 2000-ben őt választották meg az év magyar kézilabdázójának. Az előző hónapban Újkígyós díszpolgára lett (korábban Athénban is díszpolgárrá választották – a szerk.), ekkor adta utolsó interúját a sajtónak.

„Óriási megtiszteltetés számomra, ugyanis bárhova is mentem a nagyvilágban, mindig Újkígyóson voltam, vagyok otthon. Mindig hazavágytam a szeretteimhez. Én a sporton, a kézilabdán keresztül tudtam képviselni szűkebb és tágabb pátriámat. Büszke vagyok arra, hogy nagyszerű emberektől tanulhattam, hogy a nehéz időkben is kiálltak mellettem” – idézi a korábbi kézilabdázót a beol.hu.

Lapunk 2020-ban beszélgetett az egykori kiválósággal, a videós interjút alább lehet megtekinteni.

Mohácsi Árpád a csütörtökre virradó éjszakán távozott az élők sorából a gyulai kórházban, hosszan tartó súlyos betegség után. A magyar szövetség saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.