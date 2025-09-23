Gyász: elhunyt a férfi tenisz ikonja, Niki Pilic

A jugoszláv-horvát sportember 1978-ban vonult vissza, és németországi akadémiáján edződött az 1991-es wimbledoni bajnok Michael Stich vagy a 24-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokovics is. A szerb sztár utóbb a „teniszapjának” nevezte Pilicet, megjegyezve, hogy önzetlen mentora volt, aki megosztotta vele a teniszben és az életben szerzett tudását és tapasztalatait.

Pilic az egyetlen, aki három különböző nemzeti csapatot is Davis-kupa-győzelemre vezetett: Németországgal 1988-ban, 1989-ben és 1993-ban, Horvátországgal 2005-ben, Szerbiával pedig – tanácsadói minőségben – 2010-ben diadalmaskodott.