Gyász: elhunyt a férfi tenisz ikonja, Niki Pilic

2025.09.23. 15:22
Niki Pilic (1939–2025) (Fotó: Getty Images)
Nikola Pilic gyász férfi tenisz
Nyolcvanhat éves korában elhunyt Nikola (Niki) Pilic, a németek legendás Davis-kupa-kapitánya, aki párosban megnyerte az 1970-es amerikai nyílt teniszbajnokságot, egyesben pedig döntőt játszott az 1973-as Roland Garroson.

A jugoszláv-horvát sportember 1978-ban vonult vissza, és németországi akadémiáján edződött az 1991-es wimbledoni bajnok Michael Stich vagy a 24-szeres Grand Slam-győztes Novak Djokovics is. A szerb sztár utóbb a „teniszapjának” nevezte Pilicet, megjegyezve, hogy önzetlen mentora volt, aki megosztotta vele a teniszben és az életben szerzett tudását és tapasztalatait.

Pilic az egyetlen, aki három különböző nemzeti csapatot is Davis-kupa-győzelemre vezetett: Németországgal 1988-ban, 1989-ben és 1993-ban, Horvátországgal 2005-ben, Szerbiával pedig – tanácsadói minőségben – 2010-ben diadalmaskodott.

 

