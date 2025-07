Gyász: elhunyt a Szany SE 22 éves játékosa, Kocsis Olivér

A kisalfold.hu információja szerint a rendőrségre június 30-án, 20 óra 30 perc körül érkezett bejelentés, hogy az M1-es autópálya 132-es kilométerszelvényében, a Hegyeshalom felé vezető oldalon egy személygépkocsi belehajtott az ideiglenes forgalmi rend alapján kiépített terelésbe. Az autó sofőrje az esetet követően az autóból kiszállt, amikor egy arra közlekedő személygépkocsi őt elütötte. Olyan súlyosan megsérült, hogy a helyszínen életét vesztette.

„Életre való, tisztelettudó, intelligens fiatalemberré nőtt Olivér a szemünk előtt, hiszen 2009 óta tartozott közösségünkhöz, azóta focizott egyesületünknél – idézi a Kisalföld Funtek Jánost, Szany volt jegyzőjét, a szanyi sportegyesület elnökét. – Végigjárta a korosztályos csapatokat és nem volt kérdés, hogy a felnőttcsapatba is bekerül. A gárda erőssége lett. Minden meccsen játszott, lehetett rá számítani, megbízható fiatalember volt-mondta Funtek János. - Olivér a pályán kívül is nagyon rendesen viselkedett. Egyetemre járt, szerény, barátságos, jó szava volt mindenkihez, azt hiszem, őt mindenki szerette. A szervezésben is segített, a csapat facebook csoportjában osztotta meg a híreket. Még tegnap is az új játékosok egyesületi pólóit intézte. Sok szép eredményt értünk el együtt, emlékezetes meccsek vannak a háta mögött. Bal lábas középpályásként intelligens játékot játszott. Az ellenfelek is elismerték és tisztelték. Hosszú távon számíthattuk volna Olivérre. Megdöbbentő, ami történt, nem is tudjuk még felfogni teljesen.”