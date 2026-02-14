Kovácsik Ádám szerint magukhoz tértek a hatgólos kupasokkból…



Szokványosnak nem nevezhető a helyzet: három nappal az emlékezetes Magyar Kupa-összecsapás után a bajnokságban is összecsap egymással a Paksi FC és a DVTK, ráadásul a felállás sem változik, ezúttal is a Paks lesz a pályaválasztó. A szerdai párharc kimenetele sokakat meglepett, ugyanis a Diósgyőr már a 20. percben három góllal vezetett, és 6–2-re kiütötte a címvédőt – tegyük hozzá, a látottak alapján teljesen megérdemelten. Hat kapott gól sohasem építi a labdarúgók önbizalmát, különösen nem a kapusokét, Kovácsik Ádám ugyanakkor hisz abban, sikerül tanulniuk az elkövetett hibákból.



„Nem tudok felidézni olyan korábbi bajnoki vagy kupameccset, amelyen hat gólt kaptam, ötöt is talán csak egyszer, amikor két idénnyel ezelőtt a Mezőkövesddel öt nullára kikaptunk a Fehérvár vendégeként… – kutatott az emlékei között a paksiak egyszeres válogatott kapusa, Kovácsik Ádám. – Mindig az az elsődleges, hogy nyerjen a csapatod, kapusként utána azt szeretném, lehetőleg ez kapott gól nélkül jöjjön össze, erre mi történt szerdán? Kaptunk hat gólt, ami sohasem jó, ilyenkor elbizonytalanodik mindenki. Még fél óra sem telt el a találkozóból, máris négyszer betalált az ellenfelünk, azért hasonló nem sokszor fordul elő, ám nem szabad, hogy ez rányomja a bélyegét a folytatásra, túl kell lépni a történteken. Nem lettünk rosszabb csapat, mint előtte voltunk, ezt nem csak magunknak, hanem a klubnak és a szurkolóinknak is bizonyítanunk kell!”

Nem kérdés, a hétközi kupacsata eredménye ott lesz a paksi és a diósgyőri labdarúgók fejében is, kérdés, melyik oldalból mit vált ki? Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a Paks az előző két bajnokiján pont nélkül maradt (előbb hazai pályán vesztett 1–0-ra a Ferencváros ellen, majd Debrecenben kapott ki ugyancsak 1–0-ra), és ha valóban versenyben akar maradni a dobogóért, le kell győznie a bennmaradásért küzdő DVTK-t. Ne felejtsük el, ez akkor sem sikerült, amikor a formáját nem érhette kritika, mi több, tíz bajnoki után vezette a tabellát (méghozzá veretlenül, öt győzelemmel és öt döntetlennel…), a Diósgyőr pedig tíz fellépésén csupán egy sikert tudott felmutatni – az a párharc mégis a DVTK 2–1-es győzelmét hozta.



„Önbizalomtól duzzadó ellenfélre számítok, bennünk ugyanakkor extra motivációnak kell majd dolgoznia – folytatta Kovácsik Ádám. – Küzdelmes meccset várok, tanulnunk kell a hibákból, fontos lesz, hogy ésszel futballozzunk, végig tiszták legyenek a fejek. Hogy kell-e külön készülnünk Lamin Colley-ból? Szerdán nem tudtuk tartani, az ő semlegesítése különösen fontos lesz, még akkor is, ha ő sem mindig játszik úgy, mint tette a kupamérkőzésen. Győztünk már le olyan csapatot, amelyben szerepelt, de az biztos, hogy jobb védekezésre lesz szükség ellene. Egyértelmű, meg akarjuk nyerni a meccset, méghozzá az önbecsülésünk, a szerdai találkozó és a tabellán elfoglalt helyezésünk miatt is. Azért az nem véletlen, hogy mi a negyedikek vagyunk, az ellenfelünk pedig a tizenegyedik, ettől függetlenül nem szabad túlgondolni a bajnokit. A kupában történtek nem hathatnak ránk bénítólag, okos futballra lesz szükség, és akkor meglehet a három pont.”

NB I

22. FORDULÓ

Február 13., péntek

Újpest FC–Debreceni VSC 2–1

Február 14., szombat

14.45: MTK Budapest–Puskás Akadémia FC (Tv: M4 Sport+)

17.00: Zalaegerszegi TE FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport+)

19.15: Paksi FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport+)

Február 15., vasárnap

15.30: Kolorcity Kazincbarcika SC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

17.45: ETO FC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)