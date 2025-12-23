Nemzeti Sportrádió

Gyász: 27 évesen elhunyt az Európa-bajnok norvég sílövő, Sivert Bakken

Vágólapra másolva!
2025.12.23. 19:22
null
Sivert Bakken (1998-2025)
Címkék
gyászhír gyász Sílövészet
Huszonhét éves korában elhunyt Sivert Bakken, a háromszoros Európa-bajnok norvég sílövő.

A halálhírt a norvég biatlonszövetség közölte kedden. Az okot még nem tudják, az oslói bejelentésből annyi derült ki, hogy Bakkent Olaszországban a szállodai szobájában találták holtan.

A sílövő, aki pályafutása során egy világkupafutamot nyert, vasárnap egy franciaországi tömegrajtos vk-versenyen vett részt, ahol a 20. helyen végzett.

 

gyászhír gyász Sílövészet
Legfrissebb hírek

Gyász: elhunyt kollégánk, a párizsi olimpiáról is tudósító Csudai Sándor

Egyéb egyéni
2025.12.21. 13:17

Elhunyt a norvég futball egyik nagy egyénisége, Age Hareide

Minden más foci
2025.12.19. 09:10

Lelőttek egy volt válogatott ecuadori labdarúgót

Minden más foci
2025.12.18. 08:28

Elhunyt a legendás cseh jégkorongozó, Josef Horesovsky

Jégkorong
2025.12.17. 15:53

A kézilabda számomra több volt, mint sport – búcsúinterjú Mohácsi Árpáddal

Kézilabda
2025.12.13. 21:11

Gyász: elhunyt Róth Kálmán, a Győri ETO KC legendás edzője

Kézilabda
2025.12.11. 19:12

Gyász: elhunyt a korábbi élvonalbeli labdarúgó

Labdarúgó NB I
2025.12.11. 13:43

Gyász: január 6-án temetik Sághi Istvánt

Egyéb egyéni
2025.12.08. 18:31
Ezek is érdekelhetik