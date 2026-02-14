Tatabánya teniszközponttá válik: képösszeállítás a tenisz Davis-kupáról

Harmadik alkalommal látta vendégül a magyar Davis-kupa-csapatot, valamint ellenfelét a Tatabányai Multifunkcionális Sportcsarnok – 2023-ban Franciaországot (2–3), 2024-ben Németországot (2–3) fogadtuk itt világdöntő-selejtezőn, ez alkalmakkor kemény pályán, míg a múlt hétvégén az Egyesült Államok csapatát salak borításon.

Ez volt az első összecsapásunk az amerikaiak ellen, a Davis-kupa 1900 óta íródó történetében ezelőtt még nem néztünk szembe a végső győzelmet legutóbb 2007-ben ünneplő, de 32 trófeával rekordbajnok válogatottal – éppen ezért, amikor novemberben, Bolognában kihúzták a párosításokat, a mi esetünkben a rendező félről is sorsolás döntött, mégpedig a javunkra. Az amerikaiak esélyeshez méltón nyertek – noha múlt szombaton Tommy Paul (ATP-24.) 7:6, 6:3-ra legyőzte Piros Zsombort (176.), majd a válogatottban újonc Ethan Quinn (74.) döntő szett rövidítésben, négy meccslabdát hárítva, a saját negyedik mérkőzéslabdáját kihasználva 3:6, 6:3, 7:6 (13–11)-re Marozsán Fábiánt (46.), a 6000 nézőt befogadó aréna vasárnapra is szinte teljesen megtelt. A közönség megpróbálta kiszurkolni, hogy a Marozsán, Piros páros győzzön a párosban a külön-külön egyszeres Grand Slam-bajnok Christian Harrison és Austin Krajicek ellen, ám ez nem sikerült, az ellenfél duó 6:4, 3:6, 6:3-ra nyert, és eldöntötte a párharc kimenetelét. A tét nélküli negyedik meccsen a Quinnhez és Harrisonhoz hasonlóan Dk-újonc Emilio Nava (81.) 6:2, 6:3-mal zárta le a Füle Mátyás (786.) elleni összecsapást.

A mieinknek ősszel a Luxemburg elleni osztályozón nyerniük kell, hogy egy év múlva ugyanezen a szinten küzdhessenek.

Marozsán Fábián és Bardóczky Kornél szövetségi kapitány

Piros Zsombor ezúttal egyesben és párosban is veszített…

…ahogy legjobb játékosunk, Marozsán Fábián is

A vereség dacára a magyar játékosok aláírása sokat ért

Az érdeklődők a tenisz honi történetét is megismerhették…

…és próbára tehették tudásukat a minipályán

Elbúcsúztatták a tenisztől átmenetileg hátralépő, a családalapítást szem előtt tartó korábbi párosvilágelső Babos Tímeát

A Davis-kupa 1900 óta íródó történetében először kerültünk szembe a sorozatot 32 alkalommal megnyerő Egyesült Államokkal

A kegyelemdöfést az Austin Krajicek, Christian Harrison (jobbra) páros vitte be

(A cikk a Nemzeti Sport szombati melléklete, a Képes Sport 2026. február 14-i lapszámában jelent meg.)