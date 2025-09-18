Nemzeti Sportrádió

Elhunyt Könye Irma, a Honvéd sokszoros bajnok atlétája és edzője

V. J./MTIV. J./MTI
2025.09.18. 14:50
Könye Irma 1954–2025 (Fotó: Magyar Atlétika - Hungarian Athletics/FB)
gyász alétika Könye Irma Magyar Atlétikai Szövetség
Életének 72. évében elhunyt Könye Irma, a Budapesti Honvéd sokszoros bajnok atlétája, majd edzője.

Könye Irma a hetvenes-nyolcvanas években több mint 25 bajnoki címet szerzett – írta a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) a honlapján. Zalaegerszegen született, a Fóti Gyermekvárosban nevelkedett, 15 évesen került a Budapesti Honvédhoz, 1969-ben robbant be a magyar atlétika élvonalába. Magyar bajnokságot nyert serdülőként, ifiként, juniorként, majd felnőttként is. Az 1970-es Olimpiai Reménységek kubai tornáján bronzérmes volt 400 méteren, 1971-ben a 4×100-as váltó tagjaként indult a felnőtt Európa-bajnokságon. Kiváló eredményeket ért el a sprintszámokban (60, 100, 200), az utolsó bajnoki címét 1987-ben Miskolcon nyerte, ahol 100 és 200 méteren is első lett.

Sérülése miatt sok év, Európa-bajnokság és két olimpia is kimaradt az életéből, de büszke volt arra, hogy 34 éves koráig atletizált. Visszavonulása után trénerként dolgozott, 2022-ben edzői életműdíjat kapott.

„A mindig mosolygós, közvetlen, rendkívül kedves Irma néni a klubhűség mintaképe volt, végig kitartott a Honvéd mellett, ott versenyzett, és edzőként haláláig ennek a klubnak a tagja volt. Tanítványa volt többek között az olimpiát is megjárt Dobos Gábor és Pauer Géza, valamint Illovszky Dominik” – áll a MASZ megemlékezésében.

 

