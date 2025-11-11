Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt Jurij Sziszikin kétszeres olimpiai bajnok tőröző

2025.11.11. 19:23
Jurij Sziszikin
Nyolcvannyolc éves korában meghalt az 1960-as és 1964-es olimpián a szovjet csapattal aranyérmes, ötszörös tőrvilágbajnok Jurij Sziszikin.

Gyászol az orosz sport: 88 éve korában elhunyat az ötszörös tőrvilágbajnok Jurij Sziszikin, aki az 1960-as római és az 1964-es tokiói olimpián a szovjet tőrcsapat tagjaként szerzett aranyérmet.

„Rákos volt, amiről nem is tudott. Otthon betegedett meg, majd csípőműtéten esett át. Aznap éjjel álmában hunyt el” – tudatta kedden a TASZSZ orosz állami hírügynökséggel a háromszoros olimpiai bajnok tőrvívó, Galina Gorohova.

Sziszikin az 1980-as és az 1988-as olimpiai játékokon, valamint 12 világbajnokságon versenybíróként működött közre. 2007-ben beiktatták az Orosz Vívóhírességek Csarnokába.

 

