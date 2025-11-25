Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt az olasz válogatott korábbi kapusa

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2025.11.25. 13:18
null
Lorenzo Buffon életének 96. évében hunyt el (Fotó: Getty Images)
Címkék
Milan Lorenzo Buffon gyász Internazionale Olaszország
Életének 96. évében elhunyt Lorenzo Buffon, aki 1958 és 1962 között 15 alkalommal védte az olasz labdarúgó-válogatott hálóját, és pályára léphetett a chilei világbajnokságon is.

A november 25-én, Latisanában elhunyt Lorenzo Buffon 1949 és 1959 között a Milannál szerepelt, és a csapattal négy bajnoki címet nyert. Később a Genoa, az Internazionale és a Fiorentina színeiben is védett az élvonalban, az Interrel az 1962–1963-as bajnokságban végzett az első helyen.

Az 1929. december 19-én született Buffont az olasz futballtörténelem egyik legjobb kapusának tartják, a válogatott mezét azonban csak 15 alkalommal húzhatta magára. 1958-ban egy Franciaország elleni mérkőzésen mutatkozott be, és kétszer védett a chilei világbajnokságon is, egyik meccsen sem kapott gólt. Ám az olasz válogatott nem jutott tovább a csoportjából, és Buffon sem kapott többé lehetőséget a nemzeti csapatban.

A hetvenes években a Monza kapusedzője volt, majd rövid ideig irányította a Sant'Angelo csapatát, amelyet azonban nem tudott a harmadik ligában tartani.

Lorenzo Buffon és Gianluigi Buffon távoli rokonságban álltak egymással: utóbbi nagyapja Lorenzo másod-unokatestvére volt.

 

Milan Lorenzo Buffon gyász Internazionale Olaszország
Legfrissebb hírek

Luka Modric fénye a társakat is beragyogja – exkluzív interjú Aldo Dolcettivel

Olasz labdarúgás
10 órája

Gyász: elhunyt Hámori Jenő olimpiai bajnok kardvívó

Egyéb egyéni
Tegnap, 11:51

„Egy ilyen vereség nyomot hagyhat maga után” – Cristian Chivu az elbukott milánói derbiről

Olasz labdarúgás
Tegnap, 10:03

Gyász: elhunyt a rangidős olimpiai bajnok, Nyikita Szimonyan, aki gólt lőtt a Népstadion avatóján

Minden más foci
Tegnap, 7:17

Tenisz: a spanyolokkal játszanak az olaszok a Davis-kupa döntőjében

Tenisz
2025.11.22. 19:32

Gyász: elhunyt Cselkó Tibor Európa-bajnok kosárlabdázó

Kosárlabda
2025.11.20. 06:47

Erling Haalandék Milánóban is könnyedén nyertek, és kijutottak a vb-re

Foci vb 2026
2025.11.16. 22:40

Lehetetlen küldetés: kilencgólos győzelem kellene az olaszoknak

Foci vb 2026
2025.11.16. 09:31
Ezek is érdekelhetik