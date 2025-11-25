Gyász: elhunyt az olasz válogatott korábbi kapusa

A november 25-én, Latisanában elhunyt Lorenzo Buffon 1949 és 1959 között a Milannál szerepelt, és a csapattal négy bajnoki címet nyert. Később a Genoa, az Internazionale és a Fiorentina színeiben is védett az élvonalban, az Interrel az 1962–1963-as bajnokságban végzett az első helyen.

Az 1929. december 19-én született Buffont az olasz futballtörténelem egyik legjobb kapusának tartják, a válogatott mezét azonban csak 15 alkalommal húzhatta magára. 1958-ban egy Franciaország elleni mérkőzésen mutatkozott be, és kétszer védett a chilei világbajnokságon is, egyik meccsen sem kapott gólt. Ám az olasz válogatott nem jutott tovább a csoportjából, és Buffon sem kapott többé lehetőséget a nemzeti csapatban.

A hetvenes években a Monza kapusedzője volt, majd rövid ideig irányította a Sant'Angelo csapatát, amelyet azonban nem tudott a harmadik ligában tartani.

Lorenzo Buffon és Gianluigi Buffon távoli rokonságban álltak egymással: utóbbi nagyapja Lorenzo másod-unokatestvére volt.