Gyász: elhunyt Tajti József, a mexikói vb-n szereplő magyar válogatott edzője

Tajti József 1943. október 8-án született Jászapátiban, de labdarúgó-pályafutását a Pénzügyőrben kezdte, majd Kaposvárra került, az NB I-ben pedig 1966. március 20-án mutatkozott be a Bp. Honvéd színeiben.

Az élvonalban csak a kispestiek játékosa volt, 1973-ban vonult vissza egy sérülést követően, összesen 134 NB I-es meccset követően.

Dolgozott a kispestiek utánpótlásában, majd utánpótlás szövetségi edző lett, 1984 és 1986 között pedig Mezey György stábjának is tagja volt, ott volt a magyar válogatottal a mexikói világbajnokságon is.

Tajti edzőként a Videotonnál mutatkozott be az NB I-ben, majd irányította a BVSC-t és a Nyíregyházát is, de dolgozott a III. kerületi TVE-nél, Csepelen és a Dunaferrnél is.

Tajti József – akinek unokája, Tajti Mátyás jelenleg az Újpest labdarúgója – 2025. június 29-én hunyt el Balassagyarmaton.