Pénteki sportműsor: Újpest–DVSC az NB I-ben, Büki Ádám és Kónya Ádám sífutásban, Brunner Blanca hódeszkában szerepel a téli olimpián

FEBRUÁR 13., PÉNTEK

FUTBALLPROGRAM

NB I

22. FORDULÓ

20.00: Újpest FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

ANGOL FA-KUPA

4. FORDULÓ

20.45: Hull City (II.)–Chelsea (Tv: Spíler1)

20.45: Wrexham (II.)–Ipswich Town (II.)

FRANCIA LIGUE 1

22. FORDULÓ

19.00: Rennes–Paris SG

21.05: Monaco–Nantes

NÉMET BUNDESLIGA

22. FORDULÓ

20.30: Borussia Dortmund–Mainz (Tv: Arena4)

OLASZ SERIE A

25. FORDULÓ

20.45: Pisa–Milan (Tv: Match4)

PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA

19.30: Santa Clara–Benfica (Tv: Sport1)

SPANYOL LA LIGA

24. FORDULÓ

21.00: Elche–Osasuna (Tv: Spíler2)

SZAÚDI PRO LEAGUE

18.25: Al-Ittihad–Al-Fejha (Tv: Spíler1)

TÖRÖK SÜPER LIG

18.00: Galatasaray–Eyüpspor (Tv: Sport2)

FUTSAL

FÉRFI NB I, 20. FORDULÓ

18.00: Nyíregyháza–Újpest

18.30: DEAC–Aramis SE

19.00: Nyírbátor–Veszprém

XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO

Tv: M4 Sport, M4 Sport+

CURLING

9.05: férfi selejtező

14.05: női selejtező

19.05: férfi selejtező

GYORSKORCSOLYA

16.00: férfi 10 000 m

HÓDESZKA

10.00: női krossz, selejtező és kieséses szakasz (Brunner Blanca)

14.46: döntő

19.30: férfi félcső, döntő

JÉGKORONG

NŐK

16.40: negyeddöntő

21.10: negyeddöntő

FÉRFIAK

A-csoport, 2. forduló

16.40: Franciaország–Csehország

21.10: Kanada–Svájc

B-csoport, 2. forduló

12.10: Finnország–Svédország

12.10: Olaszország–Szlovákia

MŰKORCSOLYA

19.00: férfi kűr

SÍFUTÁS

11.45: férfi szabadstílusú 10 km (Büki Ádám, Kónya Ádám)

SÍLÖVÉSZET

14.00: férfi 10 km sprint

SZKELETON

16.00: női 1.futam

17.48: női 2. futam

19.30: férfi 3. futam

21.05: férfi 4. futam

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AUTÓSPORT

1.30: NASCAR Truck Series, Fresh from Florida 250 (Tv: Match4)

KERÉKPÁR

11.45: Vuelta a Murcia országúti verseny (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)

KÉZILABDA

Férfi NB I

18.00: One Veszprém HC–FTC-Green Collect

KOSÁRLABDA

NŐI NB I, ALAPSZAKASZ

18.00: Sopron Basket–Uni Győr

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 28. FORDULÓ

19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)

19.30: Monaco (francia)–Baskonia (spanyol)

20.15: Panathinaikosz (görög)–Fenerbahce (török)

20.30: Milan (olasz)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)

20.30: Partizan Beograd (szerb)–Real Madrid (spanyol)

NBA

All Star Weekend

szombat, 3.00: Rising Stars (Tv: Sport1)

KÜZDŐSPORTOK

13.30: ONE 142, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)

szombat, 3.00: ONE Fight Night 40, Jackie Buntan–Stella Hemetsberger, Bangkok (Tv: Sport2)

RÖPLABDA

Női Extraliga, negyeddöntő, 1. mérkőzés

18.00: MBH-Békéscsaba–Fatum Nyíregyháza

TENISZ

ATP 500-as torna, Dallas

19.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

ATP 500-as torna, Rotterdam

11.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

ATP 250-es torna, Buenos Aires

17.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő

WTA 1000-es torna, Doha

13.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő

WTA 1000-es torna, Dubai

7.00: egyes, selejtező, 1. forduló

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel. Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc

Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Vendégünk Óvádi László, az Újpest FC futsal sportigazgatója

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban

9.00: Kemény Dénest hívjuk; napi sportesemények

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a 2022-es, pekingi téli olimpia, 2.rész

12.00: Bajnokok. Teodoru Vaszilisszal Szegő Tibor beszélget

12.40: Nemzeti sportkrónika

13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal

14.00: Karfiolfül – birkózómagazin

14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal

Hazafutás. Műsorvezető: L. Pap István

Szerkesztő: Olasz Gergő

15.00: Vendég: Bene Ferenc. Téma: a Nemzetek Ligája sorsolása, a Magyar Kupa nyolcaddöntője és a labdarúgó NB I hétvégi fordulója

16:00: Nemzeti sportkör: Vendégek: Deák Zsigmond, Erdei Márk, Kis Tamás

17:00: Virányi Zsolt jelentkezik a téli olimpia helyszínéről

17:20: Nemzeti sportkrónika

17:30: Téma: az angol labdarúgó első osztály téli átigazolásai

Körkapcsolás. Műsorvezető: Tóth Béla

Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Péntek 13.: a sport babonás oldala

18.30: Megint sikerül hibátlan hétvégét zárni női kézilabdacsapatainknak az európai kupaporondon?

19.00: Futsal magazin – Németh Péter, a válogatott másodedzője értékeli az Eb-t

19.40: A labdarúgó NB I 22. fordulójának felvezetése Wukovics Lászlóval

20:00: Közvetítés az Újpest–DVSC NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél és Regős László. Szakértő: Wukovics László

22:00: Hétvégén jön az NBA All Star-gála

22:30: Sportvilág Bera Emesével