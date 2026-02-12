Pénteki sportműsor: Újpest–DVSC az NB I-ben, Büki Ádám és Kónya Ádám sífutásban, Brunner Blanca hódeszkában szerepel a téli olimpián
FEBRUÁR 13., PÉNTEK
FUTBALLPROGRAM
NB I
22. FORDULÓ
20.00: Újpest FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!
ANGOL FA-KUPA
4. FORDULÓ
20.45: Hull City (II.)–Chelsea (Tv: Spíler1)
20.45: Wrexham (II.)–Ipswich Town (II.)
FRANCIA LIGUE 1
22. FORDULÓ
19.00: Rennes–Paris SG
21.05: Monaco–Nantes
NÉMET BUNDESLIGA
22. FORDULÓ
20.30: Borussia Dortmund–Mainz (Tv: Arena4)
OLASZ SERIE A
25. FORDULÓ
20.45: Pisa–Milan (Tv: Match4)
PORTUGÁL PRIMEIRA LIGA
19.30: Santa Clara–Benfica (Tv: Sport1)
SPANYOL LA LIGA
24. FORDULÓ
21.00: Elche–Osasuna (Tv: Spíler2)
SZAÚDI PRO LEAGUE
18.25: Al-Ittihad–Al-Fejha (Tv: Spíler1)
TÖRÖK SÜPER LIG
18.00: Galatasaray–Eyüpspor (Tv: Sport2)
FUTSAL
FÉRFI NB I, 20. FORDULÓ
18.00: Nyíregyháza–Újpest
18.30: DEAC–Aramis SE
19.00: Nyírbátor–Veszprém
XXV. TÉLI OLIMPIA, MILÁNÓ–CORTINA D'AMPEZZO
Tv: M4 Sport, M4 Sport+
CURLING
9.05: férfi selejtező
14.05: női selejtező
19.05: férfi selejtező
GYORSKORCSOLYA
16.00: férfi 10 000 m
HÓDESZKA
10.00: női krossz, selejtező és kieséses szakasz (Brunner Blanca)
14.46: döntő
19.30: férfi félcső, döntő
JÉGKORONG
NŐK
16.40: negyeddöntő
21.10: negyeddöntő
FÉRFIAK
A-csoport, 2. forduló
16.40: Franciaország–Csehország
21.10: Kanada–Svájc
B-csoport, 2. forduló
12.10: Finnország–Svédország
12.10: Olaszország–Szlovákia
MŰKORCSOLYA
19.00: férfi kűr
SÍFUTÁS
11.45: férfi szabadstílusú 10 km (Büki Ádám, Kónya Ádám)
SÍLÖVÉSZET
14.00: férfi 10 km sprint
SZKELETON
16.00: női 1.futam
17.48: női 2. futam
19.30: férfi 3. futam
21.05: férfi 4. futam
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AUTÓSPORT
1.30: NASCAR Truck Series, Fresh from Florida 250 (Tv: Match4)
KERÉKPÁR
11.45: Vuelta a Murcia országúti verseny (Valter Attila) (Tv: Eurosport1)
KÉZILABDA
Férfi NB I
18.00: One Veszprém HC–FTC-Green Collect
KOSÁRLABDA
NŐI NB I, ALAPSZAKASZ
18.00: Sopron Basket–Uni Győr
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 28. FORDULÓ
19.00: Zalgiris Kaunas (litván)–Hapoel Tel-Aviv (izraeli)
19.30: Monaco (francia)–Baskonia (spanyol)
20.15: Panathinaikosz (görög)–Fenerbahce (török)
20.30: Milan (olasz)–Dubai Basketball (arab emírségekbeli)
20.30: Partizan Beograd (szerb)–Real Madrid (spanyol)
NBA
All Star Weekend
szombat, 3.00: Rising Stars (Tv: Sport1)
KÜZDŐSPORTOK
13.30: ONE 142, Friday Fights, Bangkok (Tv: Sport1)
szombat, 3.00: ONE Fight Night 40, Jackie Buntan–Stella Hemetsberger, Bangkok (Tv: Sport2)
RÖPLABDA
Női Extraliga, negyeddöntő, 1. mérkőzés
18.00: MBH-Békéscsaba–Fatum Nyíregyháza
TENISZ
ATP 500-as torna, Dallas
19.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
ATP 500-as torna, Rotterdam
11.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
ATP 250-es torna, Buenos Aires
17.00: egyes, negyeddöntő; páros, negyeddöntő
WTA 1000-es torna, Doha
13.00: egyes, elődöntő; páros, elődöntő
WTA 1000-es torna, Dubai
7.00: egyes, selejtező, 1. forduló
A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA
Sportreggel. Műsorvezető: Risztov Éva, Csisztu Zsuzsa, Bene Ferenc
Szerkesztő: Bikfalvi Tamás
6.00: Sporteredmények; Nemzeti Sport-lapszemle
7.00: Vendégünk Óvádi László, az Újpest FC futsal sportigazgatója
8.00: Nemzeti Sport-jegyzet; Bánki József a vonalban
9.00: Kemény Dénest hívjuk; napi sportesemények
10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: a 2022-es, pekingi téli olimpia, 2.rész
12.00: Bajnokok. Teodoru Vaszilisszal Szegő Tibor beszélget
12.40: Nemzeti sportkrónika
13.00: Gurulj be lassítva is! Berkesi Judittal és Hajdú B. Istvánnal
14.00: Karfiolfül – birkózómagazin
14.35: Hárompontos Péter Ágostonnal és Hamzók Gotfriddal
Hazafutás. Műsorvezető: L. Pap István
Szerkesztő: Olasz Gergő
15.00: Vendég: Bene Ferenc. Téma: a Nemzetek Ligája sorsolása, a Magyar Kupa nyolcaddöntője és a labdarúgó NB I hétvégi fordulója
16:00: Nemzeti sportkör: Vendégek: Deák Zsigmond, Erdei Márk, Kis Tamás
17:00: Virányi Zsolt jelentkezik a téli olimpia helyszínéről
17:20: Nemzeti sportkrónika
17:30: Téma: az angol labdarúgó első osztály téli átigazolásai
Körkapcsolás. Műsorvezető: Tóth Béla
Szerkesztő: Erdei Márk
18.00: Péntek 13.: a sport babonás oldala
18.30: Megint sikerül hibátlan hétvégét zárni női kézilabdacsapatainknak az európai kupaporondon?
19.00: Futsal magazin – Németh Péter, a válogatott másodedzője értékeli az Eb-t
19.40: A labdarúgó NB I 22. fordulójának felvezetése Wukovics Lászlóval
20:00: Közvetítés az Újpest–DVSC NB I-es labdarúgó-mérkőzésről. Kommentátor: Németh Kornél és Regős László. Szakértő: Wukovics László
22:00: Hétvégén jön az NBA All Star-gála
22:30: Sportvilág Bera Emesével