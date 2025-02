Gyász: 87 évesen elhunyt az olimpiai bronzérmes Dunai János

Az egykori kiváló csatár 1937. június 26-án Bács-Kiskun megyében, Garán született Dujmov Ivánként, nevét később Dunai Jánosra változtatta, öccse a 31-szeres válogatott, olimpiai bajnok Dunai Antal. Pályafutását a Bajai Bácska Posztónál kezdte, majd 1959-ben került a Pécsi Dózsába, amelyet az 1970-es visszavonulásáig erősített. A klub színeiben 266 NB I-es mérkőzésén 70 gólt ért el, amivel csúcstartónak számított Pécsen. Tagja volt az olimpiai válogatottnak, amely bronzérmet nyert a római játékokon, 1960-ban. Dunai János a csoportkörben Peru és Franciaország ellen is gólt szerzett és ő jegyezte a mieink második gólját az Olaszország ellen 2–1-re megnyert bronzmeccsen.

Ott volt a pályán, amikor a Pécs az EVK-ban 2–0-ra legyőzte a Newcastle Unitedet. Czibulka Mihály edző már a hosszabbítás utáni 11-esekre gondolva cserélte be, s nem is hibázott a szétlövésben.



„Annyian voltak, hogy még a fákon is nézők ágaskodtak” – emlékezett a továbbjutásra Dunai János, aki jogászként végzett a pécsi egyetemen, ám a futballban maradva szakedzői diplomát is szerzett. Edzőként több ciklusban is irányította a Pécsi MSC-t, de dolgozott a PVSK-nál, Sellyén, Keszthelyen és Szigetváron is.