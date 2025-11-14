Nemzeti Sportrádió

Gyász: elhunyt a kapitány, aki történelmet írt a bolíviai válogatottal

P. GY. B. P. GY. B.
2025.11.14. 17:20
Xabier Azkargorta kivezette a bolíviai válogatottat a vb-re (Fotó: Getty Images)
Életének 73. évében elhunyt Xabier Azkargorta baszk labdarúgóedző, aki kivezette az 1994-es világbajnokságra a bolíviai válogatottat.

Xabier Azkargorta az Athletic Bilbao labdarúgója volt, de a felnőttcsapatban sérülés miatt egyszer sem lépett pályára, így 24 évesen visszavonult.

Edzőként folytatta, és irányította az Espanyolt, a Valladolidot, a Sevillát és a Tenerifét is a spanyol első osztályban. 1993-ban bolíviai kapitány lett, és az ország válogatottja az ő irányításával jutott túl először sikerrel a kvalifikáción, és ő ült a kispadon a csapat 1994-es vb-szereplése idején is. Bolívia 1930-ban és 1950-ben is szerepelt a vb-n, de akkor nem kellett selejtezőt játszania.

Azkargorta, akinek ismertetőjele a hatalmas tömött bajusza volt, 1993-ban Bolíviát, 1995-ben pedig Chilét vezette a Copa Américán. 2012 és 2014 között visszatért a bolíviai válogatotthoz, de ezúttal nem tudta kijuttatni a csapatot a vb-re.

A japán, mexikói és bolíviai klubcsapatokat is irányító Azkargorta 2023-ban a bolíviai nemzeti együttes másodedzője volt. November 14-én a bolíviai Santa Cruz de la Sierrában hunyt el.

 

 

