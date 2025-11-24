Gyász: elhunyt a rangidős olimpiai bajnok, Nyikita Szimonyan, aki gólt lőtt a Népstadion avatóján
Az örmény nemzetiségű Nyikita Szimonyan 1926-ban született az észak-kaukázusi Armavirben. 1946 és 1948 között a Krilja Szovjetov, majd 1949 és 1959 között a Szpartak Moszkva labdarúgója volt – utóbbinak 160 góljával gólrekorderévé vált. 1953. augusztus 20-án gólt szerzett a Népstadion avatóján rendezett Bp. Honvéd–Szpartak Moszkva (3:2) mérkőzésen.
A szovjet labdarúgó-válogatottban húsz alkalommal szerepelt. Az 1956-os melbourne-i olimpián aranyérmes lett hazájával, az 1958-as svédországi világbajnokságon pedig negyeddöntős.
Visszavonulását követően a Szpartak Moszkva, az Ararat Jerevan, a Csornomorec Ogyessza és a szovjet válogatott edzőjeként is dolgozott. A Szovjetunió megszűnését követően az Orosz Labdarúgó-szövetség első alelnöke lett. Több alkalommal megbízott elnökként is vezette a szervezetet, amelynek egészen haláláig elnöke volt.
Sportvezetői korszakában is több alkalommal járt hazánkban. 1997-ben részt vett hajdani ellenfele, Puskás Ferenc 70. születésnapi ünnepségén, 2010-ben Grosics Gyulát és Buzánszky Jenőt kereste fel Budapesten. 2017-ben a Magyarország–Oroszország (0–3) felkészülési mérkőzés kapcsán látogatott fővárosunkba, ekkor a Szent István-bazilika altemplomában megkoszorúzta Puskás Ferenc nyughelyét. 2019-ben elkészült új nemzeti stadionunk: a Puskás Aréna, amelynek átadóján, a Magyarország–Uruguay (1–2) mérkőzést megelőzően a szervezők felkérésére ő végezte el az ünnepélyes kezdőrúgást.
Alekszandr Mirzojan, az Orosz Labdarúgó-szövetség (RFU) Veterán Bizottságának elnöke arról tájékoztatta a TASZSZ-t, hogy Nyikita Szimonyan csütörtökön rosszullét miatt kórházba került, majd vasárnap elhunyt.
Szimonyan három hete, Charles Coste francia olimpiai bajnok kerékpáros halálával vált a világ legidősebb élő olimpiai bajnokává. Halálával ismét magyar sportoló lett az olimpiai bajnokok rangidőse: az 1952-ben Helsinkiben aranyat szerző öttusázó, Szimonyannál öt hónappal később, 1927. március 23-án született Benedek Gábor.
|Született: 1926. október 12., Armavir (Szovjetunió) • Elhunyt: 2025. november 23.
|Nemzetisége: orosz-örmény
|Sportága: labdarúgás
|Posztja: csatár
|Szovjet válogatottság/gól (1954–1958): 20/10
|Klubjai játékosként: Krilja Szovjetov (1946–1948), Szpartak Moszkva (1949–1959)
|Klubjai edzőként: Szpartak Moszkva (1960–1965; 1967–1972), Ararat (1973–1974; 1984–1985), szovjet válogatott (1977–1979), Csernomorec (1980–1981)
|Kiemelkedő eredményei játékosként: olimpiai bajnok (1956), vb-negyeddöntős (1958), 4x szovjet bajnok (1952, 1953, 1956, 1958), 2x Szovjet Kupa-győztes (1950, 1958)
|Kiemelkedő eredményei edzőként: 3x szovjet bajnok (1962, 1969, 1973), 4x Szovjet Kupa-győztes (1963, 1965, 1971, 1973)
