Gyász: elhunyt a rangidős olimpiai bajnok, Nyikita Szimonyan, aki gólt lőtt a Népstadion avatóján

Az örmény nemzetiségű Nyikita Szimonyan 1926-ban született az észak-kaukázusi Armavirben. 1946 és 1948 között a Krilja Szovjetov, majd 1949 és 1959 között a Szpartak Moszkva labdarúgója volt – utóbbinak 160 góljával gólrekorderévé vált. 1953. augusztus 20-án gólt szerzett a Népstadion avatóján rendezett Bp. Honvéd–Szpartak Moszkva (3:2) mérkőzésen.

A szovjet labdarúgó-válogatottban húsz alkalommal szerepelt. Az 1956-os melbourne-i olimpián aranyérmes lett hazájával, az 1958-as svédországi világbajnokságon pedig negyeddöntős.

Visszavonulását követően a Szpartak Moszkva, az Ararat Jerevan, a Csornomorec Ogyessza és a szovjet válogatott edzőjeként is dolgozott. A Szovjetunió megszűnését követően az Orosz Labdarúgó-szövetség első alelnöke lett. Több alkalommal megbízott elnökként is vezette a szervezetet, amelynek egészen haláláig elnöke volt.

Grosics Gyula, Nyikita Szimonyan és Buzánszky Jenő 2010-es találkozásuk alkalmával (Fotó: Nemzeti Sport)

Sportvezetői korszakában is több alkalommal járt hazánkban. 1997-ben részt vett hajdani ellenfele, Puskás Ferenc 70. születésnapi ünnepségén, 2010-ben Grosics Gyulát és Buzánszky Jenőt kereste fel Budapesten. 2017-ben a Magyarország–Oroszország (0–3) felkészülési mérkőzés kapcsán látogatott fővárosunkba, ekkor a Szent István-bazilika altemplomában megkoszorúzta Puskás Ferenc nyughelyét. 2019-ben elkészült új nemzeti stadionunk: a Puskás Aréna, amelynek átadóján, a Magyarország–Uruguay (1–2) mérkőzést megelőzően a szervezők felkérésére ő végezte el az ünnepélyes kezdőrúgást.

Nyikita Szimonyan végezte el az ünnepélyes kezdőrúgást Gera Zoltán társaságában a Puskás Aréna avatóján (Fotó: Földi Imre)

Alekszandr Mirzojan, az Orosz Labdarúgó-szövetség (RFU) Veterán Bizottságának elnöke arról tájékoztatta a TASZSZ-t, hogy Nyikita Szimonyan csütörtökön rosszullét miatt kórházba került, majd vasárnap elhunyt.

Szimonyan három hete, Charles Coste francia olimpiai bajnok kerékpáros halálával vált a világ legidősebb élő olimpiai bajnokává. Halálával ismét magyar sportoló lett az olimpiai bajnokok rangidőse: az 1952-ben Helsinkiben aranyat szerző öttusázó, Szimonyannál öt hónappal később, 1927. március 23-án született Benedek Gábor.