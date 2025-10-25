Gyász: elhunyt az NB II-es Mezőkövesd Zsóry FC ügyvezető igazgatója

„Hagyacki József több mint két évtizeden át volt a mezőkövesdi labdarúgás meghatározó alakja. Olyan vezető, aki szívvel-lélekkel, feltétel nélkül dolgozott szeretett klubjáért és városáért” – emlékezik elhunyt ügyvezetőjére a Mezőkövesd Zsóry FC.

Hagyacki Józsefnek meghatározó szerepe volt abban, hogy a csapat a 2012–2013-as idényben aranyérmet szerzett a másodosztályban, így a 2013–14-es kiírásban története során először az NB I-ben szerepelhetett. A kiesés után, a 2015–16-os NB II-es bajnokságban második helyezettként végezve az együttes ismét feljutott az első osztályba.

Hagyacki József elhivatottsága, kitartása és embersége örökre példaként marad meg a mezőkövesdiek emlékezetében – teszi hozzá a mezokovesdzsory.hu. A klub saját halottjának tekinti a sportvezetőt.