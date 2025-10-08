Gyász: elhunyt Mezey György korábbi szövetségi kapitány

Az MLSZ nekrológja szerint Mezey György 1941. szeptember 7-én a vajdasági Topolyán született, nem egészen fél évvel azt követően, hogy a II. világháborúban a magyar hadsereg visszafoglalta a területet. Postamester édesapjával az élen a család hamarosan Mezőberénybe, majd onnan Rákoskeresztúrra költözött. Ugyanakkor általános iskoláit már Rákosligeten végezte, iskolatársa volt például a Kossuth-díjas operaénekes, Gregor József is, akinek nevét az iskola is viseli. Pályafutását a Rákosligeti AC-ben kezdte 1954-ben, majd 1971-ig a TFSE, a Budafoki MTE, a Keszthelyi Haladás, az MTK (1968–1969) és végül a Bp. Spartacus futballistája volt. Az élvonalban nem szerepelt.

Edzői pályafutását a Bp. Spartacusnál kezdte, már játékoskorában. 1971-től a BVSC korosztályos csapataival foglalkozott, nagy sikerrel. Egyik kedvenc játékosa, felfedezettje Törőcsik András volt. 1977-ben, mindössze 36 esztendősen debütált az MTK-VM élén az élvonalban, csupa harminc év alatti játékosával a bajnoki bronzérmet szerezte meg. Ez volt az MTK(-VM) legjobb bajnoki helyezése 1963 óta. 1980-ig irányította a kék-fehéreket, majd a szövetség alkalmazottjaként Mészöly Kálmán segítője lett az A-válogatottnál. 1982 és 1984 között az olimpiai csapatért felelt. 1982-ben mesteredzői elismerést kapott, mindössze 41 évesen. 1983-ban átvette az A-válogatottat, amelyet Európa legjobb csapatai közé emelt. Sikerrel vívta meg a mexikói világbajnokság selejtezőit, illetve barátságos mérkőzésen győzött az NSZK ellen Hamburgban, a walesiek ellen Cardiffban és a brazilok ellen a Népstadionban is. 1985 végén a londoni World Soccer Év edzője választásán egyetlen szövetségi kapitány sem előzte meg.

A mexikói Mundial kudarca után külföldre ment, két éven át Kuvaitban dolgozott. 1988 nyarán hazatért, s újból szövetségi kapitányi kinevezést kapott, ám a bundabotrány kirobbanása után, mivel nem látta biztosítottnak az elképzelt szakmai munka folytatását, lemondott. Finnországban dolgozott, majd 1990-ben, Kaszás Gábor tragikus halála után, fél évre a Videoton edzője lett. 1990 és 1992 között a Kispest-Honvédot irányította, az első idényben bajnoki címet nyert. Miután távozott Kispestről, rövid ideig újra Kuvaitban tevékenykedett, majd némi kihagyás után a BVSC szakmai munkáját irányította. Később a Vasast (2000–2001), rövid ideig az Újpestet (2003–2004) is irányította.

Közben vezette a magyar edzőképzést, s rendszeresen dolgozott nagy tornákon a FIFA és az UEFA felkérésére is, a technikai elemző csoport megbecsült munkatársaként. Szakkönyveket írt, publikált. 1990-ben szerezte meg doktori címét a TF-en, 1991-ben címzetes egyetemi docenssé avatták.

2007 végén szakmai igazgatóként az FC Fehérvár (később Videoton) szakmai igazgatója lett. 2009 nyarán, kényszerhelyzetben, ő lett a Vidi vezetőedzője. Csapatával az első évben a második helyen végzett, majd a 2010–2011-esben megszerezte a klubtörténet első bajnoki címét. Csak kevésen múlott a duplázás, de a Videoton, Mezey doktor távozásának bejelentése napján, elveszítette a Kecskeméti TE elleni kupadöntőt.

2020 februárjában, a 62. Év Sportolója Gálán az MLSZ és az MSÚSZ Életműdíjjal tüntette ki.

A családtól kapott tájékoztatás szerint Mezey György szerda hajnalban, rövid, de súlyos betegség után, kápolnásnyéki otthonában hunyt el, a Magyar Labdarúgó-szövetség saját halottjának tekinti, temetéséről később intézkednek.

NÉVJEGY Mezey György

Született: 1941. szeptember 7., Topolya

Elhunyt: 2025. október 8., Kápolnásnyék

Klubjai játékosként: TFSE (1961–1965), Budafok (1965–1966), Keszthelyi Haladás (1966–1967), Budafok (1967), MTK (1968–1969), Bp. Spartacus (1969–1971)

Klubjai edzőként: Bp. Spartacus (1969–1971, játékos-edző), BVSC (1971–1977), MTK-VM (1977–1980), magyar válogatott (1980–1983, másodedző, 1983–1986, szövetségi kapitány), kuvaiti válogatott (1986–1987), Al-Jármúk (kuvaiti, 1987–1988), magyar válogatott (1988), Hangö (finn, 1989), Videoton (1990), Bp. Honvéd, illetve Kispest-Honvéd (1990–1992), Al-Tadámon (kuvaiti, 1992–1993), BVSC (1997–1998), Vasas (2000–2001), Újpest (2003–2004), Videoton (2009–2011)

Sikerei: magyar bajnok (Bp. Honvéd 1990–1991, Videoton 2010–11), vb-résztvevő (1986), mesteredző (1982)



