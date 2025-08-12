Sportrádió

Nemzeti Sportrádió

Keresés
Menü

Gyászol az újpesti futball, elhunyt Káposzta Benő

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.08.12. 13:12
Címkék
Újpest gyászhír gyász halálhír Káposzta Benő halál
Elhunyt Káposzta Benő, az Újpest 19-szeres válogatott labdarúgója – jelentette be kedden hivatalos honlapján a lila-fehér klub. A korábbi kiváló hátvédet 83 éves korában érte a halál egy budapesti kórházban augusztus 11-én, hétfőn.
Káposzta Benő, 1942–2025 (Fotó: MTI/Kovács Gyula)

Káposzta Benő 1942. június 7-én született Budapesten, labdarúgó-pályafutását a Budapesti Gyárépítők csapatában kezdte, majd 1959 nyarán igazolt az Újpesti Dózsához – eleveníti fel a kezdeteket az újpesti honlap.

1959 és 1974 között 259 élvonalbeli bajnoki mérkőzésen lépett pályára az Újpesti Dózsában, hét gólt szerzett. A felnőttek között 1960-ban a BVSC ellen mutatkozott be, abban az idényben bajnok is lett. Érdekesség, hogy eleinte középcsatárként kapott lehetőséget annak ellenére, hogy eredeti posztja jobbhátvéd volt.

Összesen hat bajnoki címet nyert Újpesten, négy ezüst- és két bronzérme is van, kétszer a Magyar Népköztársasági Kupát is elhódította a csapattal.

A magyar válogatottban 1966 és 1969 között 19 hivatalos mérkőzésen játszott, ott volt a negyeddöntőig jutó csapatban az 1966-os angliai világbajnokságon.

Az újpesti kötődés a magánéletében is fontos szerepet játszott; felesége, a röplabdázó Schlégl Gyöngyi szintén hat bajnoki címet ünnepelhetett lila-fehérben.

Káposzta Benőt az Újpest FC saját halottjának tekinti, emlékét örökké megőrzi.

 

Újpest gyászhír gyász halálhír Káposzta Benő halál
Legfrissebb hírek

Gyász: közlekedési balesetben elhunyt a DAC saját nevelésű labdarúgója

Minden más foci
3 órája

Nem tudták megmenteni a világjátékokon összeeső olasz tájfutó életét

Egyéb egyéni
4 órája

Átigazolások: aktív volt a ZTE, Komáromi György és Lisztes Krisztián is hazatért

Labdarúgó NB I
18 órája

„Egyből kinéztem apukámra, láttam, nagyon büszke” – Horváth Kevin első gólját lőtte az élvonalban

Labdarúgó NB I
Tegnap, 9:38

Bognár György az Újpest elleni győzelem után: Jó döntés volt betenni a fiatalokat

Labdarúgó NB I
Tegnap, 7:02

Lenzsér fejese döntött – kikapott az Újpest a Pakstól a Megyeri úton

Labdarúgó NB I
2025.08.10. 21:59

Gyász: két japán bokszoló is belehalt az ütésekbe

Ökölvívás
2025.08.10. 20:39

Gyász: elhunyt a japán válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője

Minden más foci
2025.08.10. 17:56
Ezek is érdekelhetik