Gyászol az újpesti futball, elhunyt Káposzta Benő

Káposzta Benő, 1942–2025 (Fotó: MTI/Kovács Gyula)

Káposzta Benő 1942. június 7-én született Budapesten, labdarúgó-pályafutását a Budapesti Gyárépítők csapatában kezdte, majd 1959 nyarán igazolt az Újpesti Dózsához – eleveníti fel a kezdeteket az újpesti honlap.

1959 és 1974 között 259 élvonalbeli bajnoki mérkőzésen lépett pályára az Újpesti Dózsában, hét gólt szerzett. A felnőttek között 1960-ban a BVSC ellen mutatkozott be, abban az idényben bajnok is lett. Érdekesség, hogy eleinte középcsatárként kapott lehetőséget annak ellenére, hogy eredeti posztja jobbhátvéd volt.

Összesen hat bajnoki címet nyert Újpesten, négy ezüst- és két bronzérme is van, kétszer a Magyar Népköztársasági Kupát is elhódította a csapattal.

A magyar válogatottban 1966 és 1969 között 19 hivatalos mérkőzésen játszott, ott volt a negyeddöntőig jutó csapatban az 1966-os angliai világbajnokságon.

Az újpesti kötődés a magánéletében is fontos szerepet játszott; felesége, a röplabdázó Schlégl Gyöngyi szintén hat bajnoki címet ünnepelhetett lila-fehérben.

Káposzta Benőt az Újpest FC saját halottjának tekinti, emlékét örökké megőrzi.