Gyász: elhunyt az Eb-bronzérmes súlyemelő, Lénárt Ferenc

A barcelonai nyári játékokon kilencedikként végzett, legjobb világbajnoki helyezése az 1990-ben, Budapesten összetettben elért 7. helyezés volt.

Lénárt Ferenc (Fotó: sulyemelok.hu)

Európa-bajnokságon 1991-ben, Wladyslawowóban szerepelt a legeredményesebben: a lengyelországi kontinensviadalon összetettben úgy lett ötödik az 56 kilósok között, hogy közben szakításban, 117.5 kilogrammos országos csúccsal bronzérmet érdemelt ki.

„Küzdelmes, rögös életútja a versenyévek után is példát adott tartásból és állhatatosságból: a nyilvánosság előtt is ismert nehézségek közepette megőrizte a sport iránti alázatát és emberségét, amiért külön elismerés illeti” – olvasható a gyászjelentésben.