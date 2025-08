Összeesett az edzőközpontban a Porto korábbi válogatott védője, a kórházba szállítás után elhunyt

A Correiro de Manha című lap beszámolója szerint az FC Porto futballigazgatóját, az 53 éves Jorge Costát kritikus állapotban szállították kórházba.

A védőként 50-szeres válogatott sportvezető a klub edzőközpontjában tartózkodott, amikor rosszul lett, elveszítette az eszméletét. A már említett Correiro de Manha szerint a klub orvosainak defibrillátort is használniuk kellett, mert Jorge Costának leállt a szívműködése.

Nem ez volt az első súlyos egészségi problémája, 2022 májusában meg kellett műteni a szívét.

Jorge Costa igazi legenda a Portónál, 1990 és 2005 között három kölcsönjátékkal megszakítva volt a csapat játékosa, tagja volt a 2004-es Bajnokok Ligája- és a 2003-as UEFA-kupa-győztes gárdának is. Pályafutását a belga Standard Liege-nél fejezte be. Utána edzői pályára lépett, dolgozott portugál, román, ciprusi, tunéziai, francia és indiai együtteseknél, valamint a gaboni válogatottnál is.

A kórház kommunikációs irodája délután közölte a Renascenca hírügynökséggel, hogy Jorge Costa szív- és érrendszeri problémák következtében elhunyt.

Az 1990-es évek közepén szintén Portóban futballozó Lipcsei Péterrel remek viszonyt ápolt, a magyar középpályás többször is elmondta, hogy Jorge Costa volt a legjobb barátja a csapatban.