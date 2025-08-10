Sportrádió

Gyász: elhunyt a japán válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője

2025.08.10. 17:56
Kamamoto Kunisige (1944–2024)
Kamamoto Kunisige gyász japán válogatott halálhír
Helyi idő szerint vasárnap hajnalban egy oszakai kórházban, 81 éves korában elhunyt Kumamoto Kunisige, a japán labdarúgó-válogatott történetének legeredményesebb gólszerzője, az 1968-as mexikóvárosi olimpia gólkirálya, a bronzérmes japán válogatott támadója – számolt be róla a Japán Labdarúgó-szövetség (JFA).

A JFA közlése szerint a válogatottban 1964–1977 között 76 mérkőzésen 75 gólt szerző, ezzel a nemzeti csapat legeredményesebbjeként jegyzett Kamamoto Kunisige hosszabb ideje gyógykezelés alatt állt, halálát tüdőgyulladás okozta.

Kamamoto a mexikói olimpián hét gólt szerzett, amivel a torna gólkirálya lett, s a későbbi győztes magyar válogatott elleni elődöntőben végig a pályán volt. A kiváló támadó játékosként csak a Yanmar Diesel – a mai Cerezo Oszaka jogelődje – színeiben lépett pályára a japán élvonalban, a csapattal négy alkalommal ünnepelhetett bajnoki címet.

A válogatottól 1977-ben, az aktív játéktól 1984-ben visszavonuló Kamamoto 1995-ben politikai pályára lépett, hat éven keresztül tagja volt a japán országgyűlés felsőházának, a Tanácsosok Házának, majd 1998 júliusától tíz éven át hazája futballszövetsége alelnökeként tevékenykedett.

 

Kamamoto Kunisige gyász japán válogatott halálhír
