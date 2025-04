Gyász: elhunyt a neves német labdarúgóedző

Werner Lorant öt csapattal is játszott a Bundesligában, a Dortmund, az Essen, a Saarbrücken, a Frankfurt és a Schalke színeiben 325 meccsen lépett pályára a legmagasabb osztályban.

Pályafutását 1984-ben fejezte be a másodosztályú Hannovernél, majd edzősködni kezdett. Edzőként az 1860 Münchennél volt a legsikeresebb, kilenc évig irányította a bajor csapatot, akiket visszavezetett az első osztályba is, sőt, 2000-ben a BL-selejtezőben is szerepelt a kisebbik müncheni csapat.

Miután távozott Münchenből, dolgozott Törökországban, Dél-Koreában, Cipruson, Iránban, Kínában, valamint két időszakban irányította a Dunaszerdahelyt is. Edzői pályafutását 2019-ben zárta le az osztrák ötödosztályú Halleinnél.

Lorant vasárnap hunyt el a felső-bajorországi Wasserburg kórházában, halálhírét húga, Erika is megerősítette, hozzátéve, hogy a korábbi edző másfél éve súlyos beteg volt.