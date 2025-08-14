PREMIER LEAGUE 2025–2026, ADATBANK, MENETREND, EREDMÉNYEK

1. FORDULÓ
augusztus 15., péntek
Liverpool–Bournemouth
augusztus 16., szombat
Aston Villa–Newcastle
Brighton & Hove Albion–Fulham
Sunderland–West Ham
Tottenham–Burnley
Wolverhampton–Manchester City
augusztus 17., vasárnap
Nottingham Forest–Brentford
Chelsea–Crystal Palace
Manchester United–Arsenal
augusztus 18., hétfő
Leeds United–Everton
2. FORDULÓ
augusztus 22., péntek
West Ham–Chelsea
augusztus 23., szombat
Arsenal–Leeds United
Bournemouth–Wolverhampton
Brentford–Aston Villa
Burnley–Sunderland
Manchester City–Tottenham
augusztus 24., vasárnap
Crystal Palace–Nottingham Forest
Everton–Brighton & Hove Albion
Fulham–Manchester United
augusztus 25., hétfő
Newcastle–Liverpool
3. FORDULÓ
augusztus 29., péntek
Aston Villa–Crystal Palace
augusztus 30., szombat
Chelsea–Fulham
Leeds United–Newcastle
Manchester United–Burnley
Sunderland–Brentford
Tottenham–Bournemouth
Wolverhampton–Everton
augusztus 31., vasárnap
Brighton & Hove Albion–Manchester City
Liverpool–Arsenal
Nottingham Forest–West Ham
4. FORDULÓ
szeptember 13., szombat
Arsenal–Nottingham Forest
Bournemouth–Brighton & Hove Albion
Brentford–Chelsea
Crystal Palace–Sunderland
Everton–Aston Villa
Fulham–Leeds United
Newcastle–Wolverhampton
West Ham–Tottenham
szeptember 14., vasárnap
Burnley–Liverpool
Manchester City–Manchester United
5. FORDULÓ
szeptember 20., szombat
Bournemouth–Newcastle
Brighton & Hove Albion–Tottenham
Burnley–Nottingham Forest
Fulham–Brentford
Liverpool–Everton
Manchester United–Chelsea
West Ham–Crystal Palace
Wolverhampton–Leeds United
szeptember 21., vasárnap Arsenal–Manchester City
Sunderland–Aston Villa
6. FORDULÓ
szeptember 27., szombat
Aston Villa–Fulham
Brentford–Manchester United
Chelsea–Brighton & Hove Albion
Crystal Palace–Liverpool
Leeds United–Bournemouth
Manchester City–Burnley
Nottingham Forest–Sunderland
szeptember 28., vasárnap
Everton–West Ham
Newcastle–Arsenal
Tottenham–Wolverhampton
7. FORDULÓ
október 4., szombat
Arsenal–West Ham
Aston Villa–Burnley
Bournemouth–Fulham
Brentford–Manchester City
Chelsea–Liverpool
Everton–Crystal Palace
Leeds United–Tottenham
Manchester United–Sunderland
Newcastle–Nottingham Forest
Wolverhampton–Brighton & Hove Albion
8. FORDULÓ
október 18., szombat
Brighton & Hove Albion–Newcastle
Burnley–Leeds United
Crystal Palace–Bournemouth
Fulham–Arsenal
Liverpool–Manchester United
Manchester City–Everton
Nottingham Forest–Chelsea
Sunderland–Wolverhampton
Tottenham–Aston Villa
West Ham–Brentford
9. FORDULÓ
október 25., szombat
Arsenal–Crystal Palace
Aston Villa–Manchester City
Bournemouth–Nottingham Forest
Brentford–Liverpool
Chelsea–Sunderland
Everton–Tottenham
Leeds United–West Ham
Manchester United–Brighton & Hove Albion
Newcastle–Fulham
Wolverhampton–Burnley
10. FORDULÓ
november 1., szombat
Brighton & Hove Albion–Leeds United
Burnley–Arsenal
Crystal Palace–Brentford
Fulham–Wolverhampton
Liverpool–Aston Villa
Manchester City–Bournemouth
Nottingham Forest–Manchester United
Sunderland–Everton
Tottenham–Chelsea
West Ham–Newcastle
11. FORDULÓ
november 8., szombat
Aston Villa–Bournemouth
Brentford–Newcastle
Chelsea–Wolverhampton
Crystal Palace–Brighton & Hove Albion
Everton–Fulham
Manchester City–Liverpool
Nottingham Forest–Leeds United
Sunderland–Arsenal
Tottenham–Manchester United
West Ham–Burnley
12. FORDULÓ
november 22., szombat
Arsenal–Tottenham
Bournemouth–West Ham
Brighton & Hove Albion–Brentford
Burnley–Chelsea
Fulham–Sunderland
Leeds United–Aston Villa
Liverpool–Nottingham Forest
Manchester United–Everton
Newcastle–Manchester City
Wolverhampton–Crystal Palace
13. FORDULÓ
november 29., szombat
Aston Villa–Wolverhampton
Brentford–Burnley
Chelsea–Arsenal
Crystal Palace–Manchester United
Everton–Newcastle
Manchester City–Leeds United
Nottingham Forest–Brighton & Hove Albion
Sunderland–Bournemouth
Tottenham–Fulham
West Ham–Liverpool
14. FORDULÓ
december 3., szerda
Arsenal–Brentford
Bournemouth–Everton
Brighton & Hove Albion–Aston Villa
Burnley–Crystal Palace
Fulham–Manchester City
Leeds United–Chelsea
Liverpool–Sunderland
Manchester United–West Ham
Newcastle–Tottenham
Wolverhampton–Nottingham Forest
15. FORDULÓ
december 6., szombat
Aston Villa–Arsenal
Bournemouth–Chelsea
Brighton & Hove Albion–West Ham
Everton–Nottingham Forest
Fulham–Crystal Palace
Leeds United–Liverpool
Manchester City–Sunderland
Newcastle–Burnley
Tottenham–Brentford
Wolverhampton–Manchester United
16. FORDULÓ
december 13., szombat
Arsenal–Wolverhampton
Brentford–Leeds United
Burnley–Fulham
Chelsea–Everton
Crystal Palace–Manchester City
Liverpool–Brighton & Hove Albion
Manchester United–Bournemouth
Nottingham Forest–Tottenham
Sunderland–Newcastle
West Ham–Aston Villa
17. FORDULÓ
december 20., szombat
Aston Villa–Manchester United
Bournemouth–Burnley
Brighton & Hove Albion–Sunderland
Everton–Arsenal
Fulham–Nottingham Forest
Leeds United–Crystal Palace
Manchester City–West Ham
Newcastle–Chelsea
Tottenham–Liverpool
Wolverhampton–Brentford
18. FORDULÓ
december 27., szombat
Arsenal–Brighton & Hove Albion
Brentford–Bournemouth
Burnley–Everton
Chelsea–Aston Villa
Crystal Palace–Tottenham
Liverpool–Wolverhampton
Manchester United–Newcastle
Nottingham Forest–Manchester City
Sunderland–Leeds United
West Ham–Fulham
19. FORDULÓ
december 30., kedd
Arsenal–Aston Villa
Brentford–Tottenham
Burnley–Newcastle
Chelsea–Bournemouth
Crystal Palace–Fulham
Liverpool–Leeds United
Manchester United–Wolverhampton
Nottingham Forest–Everton
Sunderland–Manchester City
West Ham–Brighton & Hove Albion
20. FORDULÓ
január 3., szombat
Aston Villa–Nottingham Forest
Bournemouth–Arsenal
Brighton & Hove Albion–Burnley
Everton–Brentford
Fulham–Liverpool
Leeds United–Manchester United
Manchester City–Chelsea
Newcastle–Crystal Palace
Tottenham–Sunderland
Wolverhampton–West Ham
21. FORDULÓ
január 7., szerda
Arsenal–Liverpool
Bournemouth–Tottenham
Brentford–Sunderland
Burnley–Manchester United
Crystal Palace–Aston Villa
Everton–Wolverhampton
Fulham–Chelsea
Manchester City–Brighton & Hove Albion
Newcastle–Leeds United
West Ham–Nottingham Forest
22. FORDULÓ január 17., szombat
Aston Villa–Everton
Brighton & Hove Albion–Bournemouth
Chelsea–Brentford
Leeds United–Fulham
Liverpool–Burnley
Manchester United–Manchester City
Nottingham Forest–Arsenal
Sunderland–Crystal Palace
Tottenham–West Ham
Wolverhampton–Newcastle
23. FORDULÓ
január 24., szombat
Arsenal–Manchester United
Bournemouth–Liverpool
Brentford–Nottingham Forest
Burnley–Tottenham
Crystal Palace–Chelsea
Everton–Leeds United
Fulham–Brighton & Hove Albion
Manchester City–Wolverhampton
Newcastle–Aston Villa
West Ham–Sunderland
24. FORDULÓ
január 31., szombat
Aston Villa–Brentford
Brighton & Hove Albion–Everton
Chelsea–West Ham
Leeds United–Arsenal
Liverpool–Newcastle
Manchester United–Fulham
Nottingham Forest–Crystal Palace
Sunderland–Burnley
Tottenham–Manchester City
Wolverhampton–Bournemouth
25. FORDULÓ
február 7., szombat
Arsenal–Sunderland
Bournemouth–Aston Villa
Brighton & Hove Albion–Crystal Palace
Burnley–West Ham
Fulham–Everton
Leeds United–Nottingham Forest
Liverpool–Manchester City
Manchester United–Tottenham
Newcastle–Brentford
Wolverhampton–Chelsea
26. FORDULÓ
február 11., szerda
Aston Villa–Brighton & Hove Albion
Brentford–Arsenal
Chelsea–Leeds United
Crystal Palace–Burnley
Everton–Bournemouth
Manchester City–Fulham
Nottingham Forest–Wolverhampton
Sunderland–Liverpool
Tottenham–Newcastle
West Ham–Manchester United
27. FORDULÓ
február 21., szombat
Aston Villa–Leeds United
Brentford–Brighton & Hove Albion
Chelsea–Burnley
Crystal Palace–Wolverhampton
Everton–Manchester United
Manchester City–Newcastle
Nottingham Forest–Liverpool
Sunderland–Fulham
Tottenham–Arsenal
West Ham–Bournemouth
28. FORDULÓ
február 28., szombat
Arsenal–Chelsea
Bournemouth–Sunderland
Brighton & Hove Albion–Nottingham Forest
Burnley–Brentford
Fulham–Tottenham
Leeds United–Manchester City
Liverpool–West Ham
Manchester United–Crystal Palace
Newcastle–Everton
Wolverhampton–Aston Villa
29. FORDULÓ
március 4., szerda
Aston Villa–Chelsea
Bournemouth–Brentford
Brighton & Hove Albion–Arsenal
Everton–Burnley
Fulham–West Ham
Leeds United–Sunderland
Manchester City–Nottingham Forest
Newcastle–Manchester United
Tottenham–Crystal Palace
Wolverhampton–Liverpool
30. FORDULÓ
március 14., szombat
Arsenal–Everton
Brentford–Wolverhampton
Burnley–Bournemouth
Chelsea–Newcastle
Crystal Palace–Leeds United
Liverpool–Tottenham
Manchester United–Aston Villa
Nottingham Forest–Fulham
Sunderland–Brighton & Hove Albion
West Ham–Manchester City
31. FORDULÓ március 21., szombat
Aston Villa–West Ham
Bournemouth–Manchester United
Brighton & Hove Albion–Liverpool
Everton–Chelsea
Fulham–Burnley
Leeds United–Brentford
Manchester City–Crystal Palace
Newcastle–Sunderland
Tottenham–Nottingham Forest
Wolverhampton–Arsenal
32. FORDULÓ
április 11., szombat
Arsenal–Bournemouth
Brentford–Everton
Burnley–Brighton & Hove Albion
Chelsea–Manchester City
Crystal Palace–Newcastle
Liverpool–Fulham
Manchester United–Leeds United
Nottingham Forest–Aston Villa
Sunderland–Tottenham
West Ham–Wolverhampton
33. FORDULÓ
április 18., szombat
Aston Villa–Sunderland
Brentford–Fulham
Chelsea–Manchester United
Crystal Palace–West Ham
Everton–Liverpool
Leeds United–Wolverhampton
Manchester City–Arsenal
Newcastle–Bournemouth
Nottingham Forest–Burnley
Tottenham–Brighton & Hove Albion
34. FORDULÓ
április 25., szombat
Arsenal–Newcastle
Bournemouth–Leeds United
Brighton & Hove Albion–Chelsea
Burnley–Manchester City
Fulham–Aston Villa
Liverpool–Crystal Palace
Manchester United–Brentford
Sunderland–Nottingham Forest
West Ham–Everton
Wolverhampton–Tottenham
35. FORDULÓ
május 2., szombat
Arsenal–Fulham
Aston Villa–Tottenham
Bournemouth–Crystal Palace
Brentford–West Ham
Chelsea–Nottingham Forest
Everton–Manchester City
Leeds United–Burnley
Manchester United–Liverpool
Newcastle–Brighton & Hove Albion
Wolverhampton–Sunderland
36. FORDULÓ
május 9., szombat
Brighton & Hove Albion–Wolverhampton
Burnley–Aston Villa
Crystal Palace–Everton
Fulham–Bournemouth
Liverpool–Chelsea
Manchester City–Brentford
Nottingham Forest–Newcastle
Sunderland–Manchester United
Tottenham–Leeds United
West Ham–Arsenal
37. FORDULÓ
május 17., vasárnap
Arsenal–Burnley
Aston Villa–Liverpool
Bournemouth–Manchester City
Brentford–Crystal Palace
Chelsea–Tottenham
Everton–Sunderland
Leeds United–Brighton & Hove Albion
Manchester United–Nottingham Forest
Newcastle–West Ham
Wolverhampton–Fulham
38. FORDULÓ május 24., vasárnap
Brighton & Hove Albion–Manchester United
Burnley–Wolverhampton
Crystal Palace–Arsenal
Fulham–Newcastle
Liverpool–Brentford
Manchester City–Aston Villa
Nottingham Forest–Bournemouth
Sunderland–Chelsea
Tottenham–Everton
West Ham–Leeds United