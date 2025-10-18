Haaland duplájával nyert a City, Mateta mesterhármasával mentett pontot a Palace

Brighton & Hove Albion–Newcastle United 2–1

A szünet előtt Georginio Rutter kiugratásával Danny Welbeck lépett ki, majd finom mozdulattal átlöbbölte a labdát Nick Pope felett, így került előnybe a hazai csapat. Gyönyörű támadás végén egyenlített a Newcastle, Nick Woltemade (aki 5. PL-meccsén a 4. gólját szerezte) sarokkal lőtt a jobb alsóba Lewis Miley passzából, de nyolc perccel később visszavette a vezetést a Brighton. Welbeck ezúttal 17 méterről lőtt a jobb alsóba, így a Chelsea elleni mérkőzés után újra duplázni tudott, amely ismét három pontot ért a csapatának.

Burnley–Leeds United 2–0

Öt bajnoki óta nyeretlen volt a Burnley, amely a 18. percben vezetést szerzett: Kyle Walker beadása után Lesley Ugochukwu a jobb felső sarokba fejelt. Az újabb találatra 50 percet kellett várni, ekkor Loum Tchaouna 25 méterről hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba, így a hazaiak győztek, és sikerükkel elmozdultak a kiesőzónából.

Crystal Palace–AFC Bournemouth 3–3

Az első fordulóbeli, Liverpool elleni veresége óta a bajnokságban veretlen Bournemouth a 7. percben előnybe került az idény eddigi meglepetéscsapata ellen, bal oldali szöglet után Eli Kroupi egy méterről fejelt a kapuba. Fél óra múlva a második gólját is megszerezte a francia-elefántcsontparti támadó, egy rossz mentési kísérlet után 11 méterről lőtt a bal alsóba. A hazaiak aztán a második félidő közepén egyenlítettek, Jean-Philippe Mateta öt perc különbséggel egyaránt Daniel Munoz centerezéséből vette be a kaput. A hajrában Ryan Christie betalált, és úgy tűnt, megnyerik a találkozót a „cseresznyések”, ám büntetőhöz jutottak a londoniak, és a 97. percben Mateta a jobb alsóba gurított, a mesterhármasa pedig egy pontot ért a Palace-nak.

Manchester City–Everton 2–0

Pep Guardiola 350. Premier League-mérkőzésén (eddigi mérleg: 250 győzelem, 50 döntetlen, 49 vereség) nem volt könnyű dolga a Manchester Citynek, amely az első félidőben csak egy kapufáig jutott. Sokáig jól védekezett az Everton, ám aztán öt perc leforgása alatt kétszer nem figyeltek a vendégek Erling Haalandra. A norvég csatár előbb Nico O'Reilly beadásából fejelt a kapuba, majd Savinho passza után laposan lőtte be a labdát – a 25 éves játékos zsinórban a 11. meccsén talált be minden sorozatot figyelembe véve. Az eredmény később már nem változott, sikerével jelenleg az első helyen áll a City.

Sunderland–Wolverhampton Wanderers 2–0

Hazai pályán még veretlen volt a Sunderland, és bő negyedóra után újabb lépést tett afelé, hogy ez így is maradjon – Trai Hume kiugratása után Nordi Mukiele hét méterről lőtt a kapuba. Az utolsó helyezett, még nyeretlen Wolves ment előre az egyenlítésért, de nem tudott betalálni, ráadásul a hajrában még öngól is sújtotta. Kontrázhattak a hazaiak, Ladislav Krejcí pedig becsúszott, és a középre tett labdába olyan szerencsétlenül nyúlt bele, hogy 18 méterről a saját kapujába lőtt – továbbra is nagy bajban a Wolverhampton.

ANGOL PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ

Brighton & Hove Albion–Newcastle United 2–1 (Welbeck 41., 84., ill. Woltemade 76.)

Burnley–Leeds United 2–0 (Ugochukwu 18., Tchaouna 68.)

Crystal Palace–AFC Bournemouth 3–3 (Mateta 64., 69., 90+7. – a harmadikat 11-esből, ill. Kroupi 7., 38., Christie 89.)

Manchester City–Everton 2–0 (Haaland 58., 63.)

Sunderland–Wolverhampton Wanderers 2–0 (Mukiele 16., Krejcí 90+2. – öngól)

Nottingham Forest–Chelsea 0–3 (Acheampong 49., P. Neto 52., R. James 84.)

Kiállítva: Gusto (87., Chelsea)

Később

18.30: Fulham–Arsenal (Tv: Spíler1)

VASÁRNAP

15.00: Tottenham Hotspur–Aston Villa (Tv: Match4)

17.30: Liverpool–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

HÉTFŐ

21.00: West Ham United–Brentford (Tv: Spíler1)