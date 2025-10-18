Haaland duplájával nyert a City, Mateta mesterhármasával mentett pontot a Palace
Brighton & Hove Albion–Newcastle United 2–1
A szünet előtt Georginio Rutter kiugratásával Danny Welbeck lépett ki, majd finom mozdulattal átlöbbölte a labdát Nick Pope felett, így került előnybe a hazai csapat. Gyönyörű támadás végén egyenlített a Newcastle, Nick Woltemade (aki 5. PL-meccsén a 4. gólját szerezte) sarokkal lőtt a jobb alsóba Lewis Miley passzából, de nyolc perccel később visszavette a vezetést a Brighton. Welbeck ezúttal 17 méterről lőtt a jobb alsóba, így a Chelsea elleni mérkőzés után újra duplázni tudott, amely ismét három pontot ért a csapatának.
Burnley–Leeds United 2–0
Öt bajnoki óta nyeretlen volt a Burnley, amely a 18. percben vezetést szerzett: Kyle Walker beadása után Lesley Ugochukwu a jobb felső sarokba fejelt. Az újabb találatra 50 percet kellett várni, ekkor Loum Tchaouna 25 méterről hatalmas gólt lőtt a jobb felső sarokba, így a hazaiak győztek, és sikerükkel elmozdultak a kiesőzónából.
Crystal Palace–AFC Bournemouth 3–3
Az első fordulóbeli, Liverpool elleni veresége óta a bajnokságban veretlen Bournemouth a 7. percben előnybe került az idény eddigi meglepetéscsapata ellen, bal oldali szöglet után Eli Kroupi egy méterről fejelt a kapuba. Fél óra múlva a második gólját is megszerezte a francia-elefántcsontparti támadó, egy rossz mentési kísérlet után 11 méterről lőtt a bal alsóba. A hazaiak aztán a második félidő közepén egyenlítettek, Jean-Philippe Mateta öt perc különbséggel egyaránt Daniel Munoz centerezéséből vette be a kaput. A hajrában Ryan Christie betalált, és úgy tűnt, megnyerik a találkozót a „cseresznyések”, ám büntetőhöz jutottak a londoniak, és a 97. percben Mateta a jobb alsóba gurított, a mesterhármasa pedig egy pontot ért a Palace-nak.
Manchester City–Everton 2–0
Pep Guardiola 350. Premier League-mérkőzésén (eddigi mérleg: 250 győzelem, 50 döntetlen, 49 vereség) nem volt könnyű dolga a Manchester Citynek, amely az első félidőben csak egy kapufáig jutott. Sokáig jól védekezett az Everton, ám aztán öt perc leforgása alatt kétszer nem figyeltek a vendégek Erling Haalandra. A norvég csatár előbb Nico O'Reilly beadásából fejelt a kapuba, majd Savinho passza után laposan lőtte be a labdát – a 25 éves játékos zsinórban a 11. meccsén talált be minden sorozatot figyelembe véve. Az eredmény később már nem változott, sikerével jelenleg az első helyen áll a City.
Sunderland–Wolverhampton Wanderers 2–0
Hazai pályán még veretlen volt a Sunderland, és bő negyedóra után újabb lépést tett afelé, hogy ez így is maradjon – Trai Hume kiugratása után Nordi Mukiele hét méterről lőtt a kapuba. Az utolsó helyezett, még nyeretlen Wolves ment előre az egyenlítésért, de nem tudott betalálni, ráadásul a hajrában még öngól is sújtotta. Kontrázhattak a hazaiak, Ladislav Krejcí pedig becsúszott, és a középre tett labdába olyan szerencsétlenül nyúlt bele, hogy 18 méterről a saját kapujába lőtt – továbbra is nagy bajban a Wolverhampton.
ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ
Brighton & Hove Albion–Newcastle United 2–1 (Welbeck 41., 84., ill. Woltemade 76.)
Burnley–Leeds United 2–0 (Ugochukwu 18., Tchaouna 68.)
Crystal Palace–AFC Bournemouth 3–3 (Mateta 64., 69., 90+7. – a harmadikat 11-esből, ill. Kroupi 7., 38., Christie 89.)
Manchester City–Everton 2–0 (Haaland 58., 63.)
Sunderland–Wolverhampton Wanderers 2–0 (Mukiele 16., Krejcí 90+2. – öngól)
Nottingham Forest–Chelsea 0–3 (Acheampong 49., P. Neto 52., R. James 84.)
Kiállítva: Gusto (87., Chelsea)
Később
18.30: Fulham–Arsenal (Tv: Spíler1)
VASÁRNAP
15.00: Tottenham Hotspur–Aston Villa (Tv: Match4)
17.30: Liverpool–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
HÉTFŐ
21.00: West Ham United–Brentford (Tv: Spíler1)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Manchester City
|8
|5
|1
|2
|17–6
|+11
|16
|2. Arsenal
|7
|5
|1
|1
|14–3
|+11
|16
|3. Liverpool
|7
|5
|–
|2
|13–9
|+4
|15
|4. Bournemouth
|8
|4
|3
|1
|14–11
|+3
|15
|5. Tottenham
|7
|4
|2
|1
|13–5
|+8
|14
|6. Chelsea
|8
|4
|2
|2
|16–9
|+7
|14
|7. Sunderland
|8
|4
|2
|2
|9–6
|+3
|14
|8. Crystal Palace
|8
|3
|4
|1
|12–8
|+4
|13
|9. Brighton & Hove Albion
|8
|3
|3
|2
|12–11
|+1
|12
|10. Everton
|8
|3
|2
|3
|9–9
|0
|11
|11. Manchester United
|7
|3
|1
|3
|9–11
|–2
|10
|12. Newcastle
|8
|2
|3
|3
|7–7
|0
|9
|13. Aston Villa
|7
|2
|3
|2
|6–7
|–1
|9
|14. Fulham
|7
|2
|2
|3
|8–11
|–3
|8
|15. Leeds United
|8
|2
|2
|4
|7–13
|–6
|8
|16. Brentford
|7
|2
|1
|4
|9–12
|–3
|7
|17. Burnley
|8
|2
|1
|5
|9–15
|–6
|7
|18. Nottingham Forest
|8
|1
|2
|5
|5–15
|–10
|5
|19. West Ham
|7
|1
|1
|5
|6–16
|–10
|4
|20. Wolverhampton
|8
|–
|2
|6
|5–16
|–11
|2