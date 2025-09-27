Nemzeti Sportrádió

Tovább szenved a Fradi Európa-ligás ellenfele a Premier League-ben

R. D. P.R. D. P.
2025.09.27. 20:44
Chris Wood (balra) ezúttal sem talált be, ellenben Omar Alderetével (középen)... (Fotó: Getty Images)
Nottingham Forest Sunderland Premier League
Pont nélkül maradt hazai pályán a Nottingham Forest az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság 6. fordulójának szombati játéknapján: a Ferencváros későbbi Európa-liga-ellenfelét az újonc Sunderland győzte le 1–0-ra.

Ötödik mérkőzésén is nyeretlen maradt Ange Postecoglou irányításával a Nottingham Forest, amely harmadik bajnoki vereségét szenvedte el az idényben.

A Sunderland három pontot érő találatát a paraguayi válogatott középhátvéd, Omar Alderete szerezte a 38. percben. A „fekete macskák” már harmadikok a Premier League tabelláján.

A Forest január 29-én a Ferencvárost fogadja az Európa-liga alapszakaszában.

ANGOL PREMIER LEAGUE
6. FORDULÓ, szombat
Nottingham Forest–Sunderland 0–1 (Alderete 38.)
Később
21.00: Tottenham Hotspur–Wolverhampton (Tv: Spíler1)
Korábban
Chelsea–Brighton & Hove Albion 1–3 (E. Fernández 24., ill. Welbeck 77., 90+10., De Cuyper 90+2.)
Kiállítva: Chalobah (53., Chelsea)
Leeds United–AFC Bournemouth 2–2 (Rodon 38., S. Longstaff 54., ill. Semenyo 26., Kroupi 90+3.)
Manchester City–Burnley 5–1 (Esteve 12., 65. – mindkettő öngól, M. Nunes 61., Haaland 90., 90+3., ill. Anthony 38.)
Crystal Palace–Liverpool 2–1 (I. Sarr 9., Nketiah 90+7., ill. Chiesa 87.)
Brentford–Manchester United 3–1 (Igor Thiago 8., 20., M. Jensen 90+6., ill. Sesko 26.)

Vasárnap játsszák
15.00: Aston Villa–Fulham (Tv: Spíler1)
17.30: Newcastle United–Arsenal (Tv: Spíler2)
Hétfőn játsszák
21.00: Everton–West Ham United (Tv: Match4)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Liverpool65112–7+515
2. Crystal Palace6338–3+512
3. Sunderland63217–4+311
4. Bournemouth63218–7+111
5. Manchester City631214–6+810
6. Arsenal531110–2+810
7. Tottenham531110–3+710
8. Chelsea622211–8+38
9. Fulham52216–5+18
10. Brighton & Hove Albion62229–908
11. Leeds United62226–9–38
12. Everton52126–5+17
13. Brentford62139–11–27
14. Manchester United62137–11–47
15. Newcastle51313–306
16. Nottingham Forest61235–10–55
17. Burnley61146–13–74
18. Aston Villa5321–5–43
19. West Ham5145–13–83
20. Wolverhampton553–12–90

 

