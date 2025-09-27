Tovább szenved a Fradi Európa-ligás ellenfele a Premier League-ben

Ötödik mérkőzésén is nyeretlen maradt Ange Postecoglou irányításával a Nottingham Forest, amely harmadik bajnoki vereségét szenvedte el az idényben.

A Sunderland három pontot érő találatát a paraguayi válogatott középhátvéd, Omar Alderete szerezte a 38. percben. A „fekete macskák” már harmadikok a Premier League tabelláján.

A Forest január 29-én a Ferencvárost fogadja az Európa-liga alapszakaszában.

ANGOL PREMIER LEAGUE

6. FORDULÓ, szombat

Nottingham Forest–Sunderland 0–1 (Alderete 38.)

Később

21.00: Tottenham Hotspur–Wolverhampton (Tv: Spíler1)

Korábban

Chelsea–Brighton & Hove Albion 1–3 (E. Fernández 24., ill. Welbeck 77., 90+10., De Cuyper 90+2.)

Kiállítva: Chalobah (53., Chelsea)

Leeds United–AFC Bournemouth 2–2 (Rodon 38., S. Longstaff 54., ill. Semenyo 26., Kroupi 90+3.)

Manchester City–Burnley 5–1 (Esteve 12., 65. – mindkettő öngól, M. Nunes 61., Haaland 90., 90+3., ill. Anthony 38.)

Crystal Palace–Liverpool 2–1 (I. Sarr 9., Nketiah 90+7., ill. Chiesa 87.)

Brentford–Manchester United 3–1 (Igor Thiago 8., 20., M. Jensen 90+6., ill. Sesko 26.)

Vasárnap játsszák

15.00: Aston Villa–Fulham (Tv: Spíler1)

17.30: Newcastle United–Arsenal (Tv: Spíler2)

Hétfőn játsszák

21.00: Everton–West Ham United (Tv: Match4)