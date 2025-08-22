Nemzeti Sportrádió

Paquetá bombagóljára öttel válaszolt a Chelsea, újabb kiadós pofont kapott a West Ham

2025.08.22. 23:07
Hengerelt a Chelsea a London Stadiumban (Fotó: Getty Images)
Chelsea West Ham United Premier League West Ham
A Chelsea 5–1-re győzött a West Ham vendégeként az angol labdarúgó-élvonal (Premier League) második fordulójának pénteki nyitányán.

Még a kezdő sípszó előtt érzékeny veszteség érte a „kékeket”, miután Cole Palmer megsérült a bemelegítés közben – az angol karmester helyére a mindössze 18 éves Estevao került a kezdőcsapatba. A talákozót az első fordulóban Sunderlandben kikapó West Ham kezdte jobban, s a 6. percben már gólt ünnepelhetett a London Stadium közönsége: Estevao labdaeladása után Lucas Paquetá lódult meg, majd 25 méterről, kissé balról irgalmatlan nagy gólt akasztott a bal felső sarokba. A Chelsea válaszára nem kellett sokáig várni, kilenc perccel az első találat után Neto végzett el egy sarokrúgást. A rövid sarok irányába beívelt labdát Cucurella csúsztatta tovább az ötösre, ahonnan Joao Pedro bólintott a hálóba.

Három perccel később ismét a hazaiak találtak be, de Füllkrug gólját les címén elvette a VAR, s nem sokkal később már a vendégek vezettek, egy védelmi hibát követően Pedro Neto bikázta Joao Pedro ívelését a kapuba az ötösről. Graham Potter együttese ezután sem tudta összekapni magát, a 34. percben Estevao rúgatott gólt Enzo Fernándezzel – eldőlni látszott a találkozó.

A hazaiak mestere kettőt is cserélt a szünetben (Wilson és Potts érkezett a Füllkrug, Todibo kettős helyére), ám ez sem hozott változást a „kalapácsosok” játékában. A Chelsea továbbra is mezőnyfölényben futballozott, s négy perc leforgása alatt lezárta a mérkőzést: előbb Moisés Caicedo használta ki azt, hogy Hermansen csúnyán aláfutott egy szögletből beívelt labdának, majd Trevoh Chalobah volt jókor jó helyen egy sarokrúgást követő kavarodásban. 

West Ham United v Chelsea - Premier League
Fotó: Getty Images

Ez volt az a pont, amikor a hazai drukkerek zöme már nem bírta idegekkel a megaláztatást, s elindult hazafelé. A folytatásban a West Ham ugyan próbálkozott, de nem tudott faragni az eredményből – borzalmasan indult tehát az idény a „kalapácsosok” számára, akik két forduló után egy rúgott és nyolc (!) kapott góllal, pont nélkül állnak a tabellán. 1–5

ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
West Ham United–Chelsea 1–5 (Paquetá 6., ill. Joao Pedro 15., Pedro Neto 23., E. Fernández 34., M. Caicedo 54., T. Chalobah 58.)

SZOMBATI PROGRAM
13.30: Manchester City–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
16.00: AFC Bournemouth–Wolverhampton Wanderers
16.00: Brentford–Aston Villa
16.00: Burnley–Sunderland
18.30: Arsenal–Leeds United (Tv: Spíler1)

VASÁRNAPI PROGRAM
15.00: Crystal Palace–Nottingham Forest
15.00: Everton–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)

HÉTFŐI PROGRAM
21.00: Newcastle–Liverpool (Tv: Match4)

A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Chelsea2115–1+4 
2. Manchester City114–0+4 
3. Tottenham113–0+3 
3. Sunderland113–0+3 
5. Liverpool114–2+2 
6. Nottingham Forest113–1+2 
7. Leeds United111–0+1 
7. Arsenal111–0+1 
9. Fulham111–1
9. Brighton & Hove Albion111–1
11. Newcastle110–0
11. Crystal Palace110–0
11. Aston Villa110–0
14. Manchester United110–1–1 
14. Everton110–1–1 
16. Bournemouth112–4–2 
17. Brentford111–3–2 
18. Burnley110–3–3 
19. Wolverhampton110–4–4 
20. West Ham221–8–7 

 

Ezek is érdekelhetik