Paquetá bombagóljára öttel válaszolt a Chelsea, újabb kiadós pofont kapott a West Ham

Még a kezdő sípszó előtt érzékeny veszteség érte a „kékeket”, miután Cole Palmer megsérült a bemelegítés közben – az angol karmester helyére a mindössze 18 éves Estevao került a kezdőcsapatba. A talákozót az első fordulóban Sunderlandben kikapó West Ham kezdte jobban, s a 6. percben már gólt ünnepelhetett a London Stadium közönsége: Estevao labdaeladása után Lucas Paquetá lódult meg, majd 25 méterről, kissé balról irgalmatlan nagy gólt akasztott a bal felső sarokba. A Chelsea válaszára nem kellett sokáig várni, kilenc perccel az első találat után Neto végzett el egy sarokrúgást. A rövid sarok irányába beívelt labdát Cucurella csúsztatta tovább az ötösre, ahonnan Joao Pedro bólintott a hálóba.

Három perccel később ismét a hazaiak találtak be, de Füllkrug gólját les címén elvette a VAR, s nem sokkal később már a vendégek vezettek, egy védelmi hibát követően Pedro Neto bikázta Joao Pedro ívelését a kapuba az ötösről. Graham Potter együttese ezután sem tudta összekapni magát, a 34. percben Estevao rúgatott gólt Enzo Fernándezzel – eldőlni látszott a találkozó.

A hazaiak mestere kettőt is cserélt a szünetben (Wilson és Potts érkezett a Füllkrug, Todibo kettős helyére), ám ez sem hozott változást a „kalapácsosok” játékában. A Chelsea továbbra is mezőnyfölényben futballozott, s négy perc leforgása alatt lezárta a mérkőzést: előbb Moisés Caicedo használta ki azt, hogy Hermansen csúnyán aláfutott egy szögletből beívelt labdának, majd Trevoh Chalobah volt jókor jó helyen egy sarokrúgást követő kavarodásban.

Fotó: Getty Images

Ez volt az a pont, amikor a hazai drukkerek zöme már nem bírta idegekkel a megaláztatást, s elindult hazafelé. A folytatásban a West Ham ugyan próbálkozott, de nem tudott faragni az eredményből – borzalmasan indult tehát az idény a „kalapácsosok” számára, akik két forduló után egy rúgott és nyolc (!) kapott góllal, pont nélkül állnak a tabellán. 1–5

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ

West Ham United–Chelsea 1–5 (Paquetá 6., ill. Joao Pedro 15., Pedro Neto 23., E. Fernández 34., M. Caicedo 54., T. Chalobah 58.)

SZOMBATI PROGRAM

13.30: Manchester City–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

16.00: AFC Bournemouth–Wolverhampton Wanderers

16.00: Brentford–Aston Villa

16.00: Burnley–Sunderland

18.30: Arsenal–Leeds United (Tv: Spíler1)

VASÁRNAPI PROGRAM

15.00: Crystal Palace–Nottingham Forest

15.00: Everton–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)

HÉTFŐI PROGRAM

21.00: Newcastle–Liverpool (Tv: Match4)