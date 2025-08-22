Paquetá bombagóljára öttel válaszolt a Chelsea, újabb kiadós pofont kapott a West Ham

Még a kezdő sípszó előtt érzékeny veszteség érte a „kékeket”, miután Cole Palmer megsérült a bemelegítés közben – az angol karmester helyére a mindössze 18 éves Estevao került a kezdőcsapatba. A talákozót az első fordulóban Sunderlandben kikapó West Ham kezdte jobban, s a 6. percben már gólt ünnepelhetett a London Stadium közönsége: Estevao labdaeladása után Lucas Paquetá lódult meg, majd 25 méterről, kissé balról irgalmatlan nagy gólt akasztott a bal felső sarokba. A Chelsea válaszára nem kellett sokáig várni, kilenc perccel az első találat után Neto végzett el egy sarokrúgást. A rövid sarok irányába beívelt labdát Cucurella csúsztatta tovább az ötösre, ahonnan Joao Pedro bólintott a hálóba.
Három perccel később ismét a hazaiak találtak be, de Füllkrug gólját les címén elvette a VAR, s nem sokkal később már a vendégek vezettek, egy védelmi hibát követően Pedro Neto bikázta Joao Pedro ívelését a kapuba az ötösről. Graham Potter együttese ezután sem tudta összekapni magát, a 34. percben Estevao rúgatott gólt Enzo Fernándezzel – eldőlni látszott a találkozó.
A hazaiak mestere kettőt is cserélt a szünetben (Wilson és Potts érkezett a Füllkrug, Todibo kettős helyére), ám ez sem hozott változást a „kalapácsosok” játékában. A Chelsea továbbra is mezőnyfölényben futballozott, s négy perc leforgása alatt lezárta a mérkőzést: előbb Moisés Caicedo használta ki azt, hogy Hermansen csúnyán aláfutott egy szögletből beívelt labdának, majd Trevoh Chalobah volt jókor jó helyen egy sarokrúgást követő kavarodásban.
Ez volt az a pont, amikor a hazai drukkerek zöme már nem bírta idegekkel a megaláztatást, s elindult hazafelé. A folytatásban a West Ham ugyan próbálkozott, de nem tudott faragni az eredményből – borzalmasan indult tehát az idény a „kalapácsosok” számára, akik két forduló után egy rúgott és nyolc (!) kapott góllal, pont nélkül állnak a tabellán. 1–5
ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
West Ham United–Chelsea 1–5 (Paquetá 6., ill. Joao Pedro 15., Pedro Neto 23., E. Fernández 34., M. Caicedo 54., T. Chalobah 58.)
SZOMBATI PROGRAM
13.30: Manchester City–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
16.00: AFC Bournemouth–Wolverhampton Wanderers
16.00: Brentford–Aston Villa
16.00: Burnley–Sunderland
18.30: Arsenal–Leeds United (Tv: Spíler1)
VASÁRNAPI PROGRAM
15.00: Crystal Palace–Nottingham Forest
15.00: Everton–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)
HÉTFŐI PROGRAM
21.00: Newcastle–Liverpool (Tv: Match4)
|A PREMIER LEAGUE ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Chelsea
|2
|1
|1
|–
|5–1
|+4
|4
|2. Manchester City
|1
|1
|–
|–
|4–0
|+4
|3
|3. Tottenham
|1
|1
|–
|–
|3–0
|+3
|3
|3. Sunderland
|1
|1
|–
|–
|3–0
|+3
|3
|5. Liverpool
|1
|1
|–
|–
|4–2
|+2
|3
|6. Nottingham Forest
|1
|1
|–
|–
|3–1
|+2
|3
|7. Leeds United
|1
|1
|–
|–
|1–0
|+1
|3
|7. Arsenal
|1
|1
|–
|–
|1–0
|+1
|3
|9. Fulham
|1
|–
|1
|–
|1–1
|0
|1
|9. Brighton & Hove Albion
|1
|–
|1
|–
|1–1
|0
|1
|11. Newcastle
|1
|–
|1
|–
|0–0
|0
|1
|11. Crystal Palace
|1
|–
|1
|–
|0–0
|0
|1
|11. Aston Villa
|1
|–
|1
|–
|0–0
|0
|1
|14. Manchester United
|1
|–
|–
|1
|0–1
|–1
|0
|14. Everton
|1
|–
|–
|1
|0–1
|–1
|0
|16. Bournemouth
|1
|–
|–
|1
|2–4
|–2
|0
|17. Brentford
|1
|–
|–
|1
|1–3
|–2
|0
|18. Burnley
|1
|–
|–
|1
|0–3
|–3
|0
|19. Wolverhampton
|1
|–
|–
|1
|0–4
|–4
|0
|20. West Ham
|2
|–
|–
|2
|1–8
|–7
|0