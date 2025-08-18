A Leeds United győzelemmel tért vissza a Premier League-be

Nagy várakozás előzte meg a Leeds United idénybeli első bajnokiját a Premier League-ben – az ok világos: a nagy múltú együttes két év szünet után jutott vissza a PL-be, és a nyitányon az Everton ellen lépett pályára hazai közönség előtt. A hangulatra nem is lehetett panasz: hamisíthatatlan hétfő esti angol futballmiliő mellett rendezték meg a találkozót a legendás Elland Roadon.

Az első félidőben a Leeds játszott nagy mezőnyfölényben, a rutinosabb Everton meglepően passzívnak bizonyult. Gól nem esett, és igazán nagy helyzetek sem alakultak ki a kapuk előtt, inkább mezőnyjáték folyt a pályán.

Sokan már elkönyvelték a gól nélküli döntetlent, amikor mindent eldöntő momentumához érkezett az összecsapás, a 83. percben kezezés miatt tizenegyeshez jutott a hazai csapat. A megítélt büntetőt hosszasan videózták, mivel a vétkes James Tarkowski keze a teste mellett volt, ennek ellenére kétségtelen, hogy a kapura tartó labda hozzáért a felkarjához. A tizenegyest a nyári átigazolási szezonban a Wolfsburgtól szerződtett Lukas Nmetcha gólra váltotta, hiába érezte az irányt a tizenegyesölőnek számító Jordan Pickford.

Az utolsó pár percben az Everton megpróbálkozott az egyenlítéssel, de már nem volt ideje helyzetet sem kialakítani – a Leeds győzelemmel tért vissza a legfelsőbb osztályba. 1–0

ANGOL PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ, hétfői mérkőzés

Leeds–Everton 1–0 (L. Nmetcha 84. – 11-esből)

VASÁRNAP JÁTSZOTTÁK

Chelsea–Crystal Palace 0–0

Nottingham–Brentford 3–1 (Wood 5., 45+2., Ndoye 42., ill. I. Thiago 78. – 11-esből)

Manchester United–Arsenal 0–1

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Wolverhampton–Manchester City 0–4 (Haaland 34., 61., Reijnders 37., Cherki 81.)

Brighton–Fulham 1–1 (O'Riley 55. – 11-esből, ill. Rodrigo Muniz 90+6.)

Sunderland–West Ham United 3–0 (Mayenda 61., Ballard 73., Isidor 90+2.)

Tottenham–Burnley 3–0 (Richarlison 10., 60., B. Johnson 66.)

Aston Villa–Newcastle United 0–0

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

Liverpool–Bournemouth 4–2 (Ekitiké 37., Gakpo 49., Chiesa 88., Szalah 90+4., ill. Semenyo 64., 76.)