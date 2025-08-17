A duplázó Chris Wood vezérletével nyert otthon a Forest, nincs gól a londoni rangadón

CHELSEA–CRYSTAL PALACE

Az első játékrész hazai fölényt hozott a Stamford Bridge-en, ezzel együtt gólt a vendégek szereztek a 14. percben – más kérdés, hogy Eze szabadrúgásból szerzett gólját a VAR Guéhi szabálytalansága miatt végül nem adta meg. A folytatásban is jó iramú meccset láthatott a londoni publikum, mindkét félnek voltak gólszerzési lehetőségei, de a védelmek jól állták a sarat. A Chelsea a mérkőzés ráadásában beverhette volna a győztes gólt, de Andrey Santos ordító helyzetben az égbe bikázta a labdát, így marad a helyzetek megoszlását tekintve igazságosnak mondható döntetlen, amely zsinórban a harmadik volt a két csapat egymás elleni bajnoki meccsein. 0–0

NOTTINGHAM FOREST–BRENTFORD

Az előző bajnoki idényben 20 gólt szerző új-zélandi center, Chris Wood mindössze öt perc elteltével jelezte, hogy az új évadban is lehet rá számítani, miután egy szögletet követően jobb külsővel emelt az ötösről a hálóba. A Forest a folytatásban is dominált a nyári átigazolási időszak során „lerabolt” Brentford ellen, majd (dacára annak, hogy a vendégeknek is volt egy jó periódusa a félidő derekán) a szünet előtt gyakorlatilag eldöntötte a pontok sorsát. A 42. percben Gibbs-White beadásába Dan Ndoye tette bele a fejét gólt érően, majd a játékrész hosszabbításában ismét Wood villant meg, higgadt megoldással gólra váltva Elliot Anderson mélységi indítását.

A második játékrész kiegyenlített játékot hozott, majd az idő múlásával az irányítást is átvették a Keith Andrews vezette vendégek. Az utolsó 20 percben egy tizenegyesből össze is jött a szépítés a „méheknek”, de több gólra már nem futotta az erejükből – magabiztos sikerrel kezdte az idényt az európai porondon is érdekelt nottinghami gárda. 3–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

1. FORDULÓ

Chelsea–Crystal Palace 0–0

Nottingham–Brentford 3–1 (Wood 5., 45+2., Ndoye 42., ill. I. Thiago 78. – 11-esből)

17.30: Manchester United–Arsenal (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák

21.00: Leeds–Everton (Tv: Match4)

Szombaton játszották

Wolverhampton–Manchester City 0–4 (Haaland 34., 61., Reijnders 37., Cherki 81.)

Brighton–Fulham 1–1 (O'Riley 55. – 11-esből, ill. Rodrigo Muniz 90+6.)

Sunderland–West Ham United 3–0 (Mayenda 61., Ballard 73., Isidor 90+2.)

Tottenham–Burnley 3–0 (Richarlison 10., 60., B. Johnson 66.)

Aston Villa–Newcastle United 0–0

Pénteken játszották

Liverpool–Bournemouth 4–2 (Ekitiké 37., Gakpo 49., Chiesa 88., Szalah 90+4., ill. Semenyo 64., 76.)