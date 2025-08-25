A 16 éves Ngumoha góljával nyert a Newcastle United otthonában a Liverpool!

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ

Newcastle United–Liverpool FC 2–3 (0–1)

Newcastle, St James' Park, 52 230 néző. Vezette: Hooper

Newcastle United: Pope – Trippier (Hall, 76.), Burn, Schär (Thiaw, 82.), Livramento – Bruno Guimaraes, Joelinton (J. Ramsey, 76.), Tonali (Miley, 66.) – Elanga, A. Gordon, H. Barnes (Osula, 76.). Menedzser: Eddie Howe

Liverpool: Alisson – Szoboszlai, Van Dijk, I. Konaté, Kerkez – Gravenberch, Curtis Jones (H. Elliott, 90+7.), Wirtz (Bradley, 80.) – Gakpo (Ngumoha, 90+7.), Ekitiké (Chiesa, 80.), Szalah (Endo, 90+12.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Bruno Guimaraes (57.), Osula (88.), ill. Gravenberch (35.), Ekitiké (46.), Ngumoha (90+10.)

Kiállítva: A. Gordon (45+3.)

ÖSSZEFOGLALÓ

Két magyar futballista, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is ott volt a Liverpool kezdő tizenegyében a Newcastle elleni idegenbeli rangadón (Pécsi Ármin nem utazott el a csapattal), erre tulajdonképpen számítani lehetett, a magyar szurkolókat sokkal inkább az foglalkoztatta, a vendégek menedzsere, Arne Slot valóban a védelem jobb oldalán veti-e be a nemzeti együttes kapitányát. A holland szakember kényszerpályán mozgott, hiszen a nyáron szerződtetett Jeremie Frimpong sérülés miatt nem volt harcra kész, és izomsérülése után Conor Bradley is csak néhány napja kezdte el az edzéseket, így ahogy számítani lehetett rá, tényleg a keret egyik leginkább sokoldalú futballistáját, Szoboszlai Domikot játszatta jobbhátvédként. Bármennyire hihetetlen, a Liverpool legutóbb csaknem tíz évvel ezelőtt, 2015. december 6-án vesztett PL-meccset a Newcastle ellen, a jó emlékezőtehetséggel megáldott szurkolók tisztában lehetnek vele, a legendás Jürgen Kloppnak az volt az első idénye a liverpooliak kispadján – azóta 17 bajnokin 12 győzelem és 5 döntetlen volt a Liverpool mérlege.

Amikor legutóbb találkoztak a csapatok a St. James Parkban, remek találkozón 3–3-as döntetlen született, nehezen volt elképzelhető, hogy a Liverpoolba vágyó Alexander Isak nélkül a Newcastle hasonlóan eredményes futballra lenne képes. Nem lett volna meglepetés, ha Ryan Gravenberch már a 8. percben piros lapot kap a Bruno Guimaraessel szembeni kíméletlen belépője után, aztán a folytatás is rengeteg szabálytalanságot hozott. A 28. percben egy bal oldali beadás után a hazaiak támadója, Anthony Gordon kevéssel fejelte kapu fölé a labdát, egy perccel később ugyanő érkezett a jobbról laposan belőtt labdára az öt és felesen belül, ám Szoboszlai Dominik szorításában nem tudott kapura lőni. Nem kellett helyzet a Liverpoolnak a vezetés megszerzéséhez: a 35. percben Cody Gakpo passza után Gravenberch lőtt jobbal, laposan úgy 21 méterről, a labda a jobb oldali kapufáról pattant a kapuba. A játékrész hajrájában Mohamed Szalah átadása után a lendületből érkező Curtis Jones nem találta el a labdát a kapu torkában, majd Gordon kapott piros lapot (érthetetlen módon csak a VAR-vizsgálat után), miután hátulról beleszállt Virgil van Dijkbe.

A fordulás után húsz másodperc kellett Hugo Ekitikének, hogy szinte lemásolja Gravenberch találatát, de izgalmas maradt a párharc: egy balról érkező beadás után Kerkez mellől Guimaraes szépített fejjel az 57. percben. A Newcastle emberhátrányban is nagyot küzdött, a hajrában William Osula góljával egyenlített.

De az igazi csattanó ezután jött…

A játékvezető 11 perces hosszabbítást jelzett. A meccs 100. percében Szalah jobb oldali, lapos beadását Szoboszlai zseniálisan átlépte a tizenegyespont környékén, ezzel mindenkit becsapott, a debütáló, 16 éves szélső, Rio Ngumoha szépen a kapu bal oldalába lőtte a labdát. Ezzel a Liverpool 3–2-re megnyerte a mérkőzést!