A Newcastle ellen szakadt meg a West Ham csapnivaló sorozata

A nyár utolsó napján, augusztus 31-én tudott legutóbb meccset nyerni a Premier League-ben a West Ham United, amely azóta egy döntetlen mellett öt vereséget szenvedett el, és az előjelek alapján a Newcastle ellen sem számított esélyesnek.

Ezúttal azonban fordult a kocka, és azért, hogy ez így történjen, sokat is tettek a londoniak, akik összességében jobban futballoztak a jövő heti, Athletic Bilbao elleni Bajnokok Ligája-találkozóra készülő ellenfelüknél. Jacob Murphy remek lövésével a „szarkák” ugyan már a 4. percben megszerezték a vezetést, de Lucas Paquetá egy szerencsés góllal a 35. percben egyenlített. Az első félidő ráadásában pedig Sven Botman öngólt vétett, így a szünetben már a hazaiaknál volt az előny.

A West Ham ezután még növelhette is volna az előnyét, míg a Newcastle kapura lövésig is nehezen jutott el. Már a vendégek is a lefújást várták, amikor a 97. percben Tomás Soucek egy Nick Pope-ról kipattanó labdát közvetlen közelről a vendégek kapujába kotort, ezzel kialakítva a végeredményt. 3–1

ANGOL PREMIER LEAGUE

10. FORDULÓ

West Ham United–Newcastle United 3–1 (L. Paquetá 35., Botman 45+5., Soucek 90+7., ill. J. Murphy 4.)

KÉSŐBB

17.30: Manchester City–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

HÉTFŐ

21.00: Sunderland–Everton (Tv: Match4)

SZOMBAT

Tottenham Hotspur–Chelsea 0–1 (Joao Pedro 34.)

Brighton & Hove Albion–Leeds United 3–0 (Welbeck 11., D. Gómez 64., 70.)

Burnley–Arsenal 0–2 (Gyökeres 14., Rice 35.)

Crystal Palace–Brentford 2–0 (Mateta 30., Collins 51. – öngól)

Fulham–Wolverhampton 3–0 (Sessegnon 9., H. Wilson 62., Mosquera 75. – öngól)

Kiállítva: Agbadou (Wolves, 36.)

Nottingham Forest–Manchester United 2–2 (Gibbs-White 48., Savona 50., ill. Casemiro 34., A. Diallo 81.)

Liverpool–Aston Villa 2–0 (Szalah 45+1., Gravenberch 58.)