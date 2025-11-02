Nemzeti Sportrádió

A Newcastle ellen szakadt meg a West Ham csapnivaló sorozata

T. Z.T. Z.
Vágólapra másolva!
2025.11.02. 17:04
null
A West Ham nagyon fontos három pontot szerzett a Newcastle ellen (Fotó: Getty Images)
Címkék
Newcastle West Ham United angol foci Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 10. fordulójának vasárnap délutáni mérkőzésén meglepetés született, a West Ham United ugyanis odahaza 3–1-re legyőzte a Newcastle Unitedet.

A nyár utolsó napján, augusztus 31-én tudott legutóbb meccset nyerni a Premier League-ben a West Ham United, amely azóta egy döntetlen mellett öt vereséget szenvedett el, és az előjelek alapján a Newcastle ellen sem számított esélyesnek.

Ezúttal azonban fordult a kocka, és azért, hogy ez így történjen, sokat is tettek a londoniak, akik összességében jobban futballoztak a jövő heti, Athletic Bilbao elleni Bajnokok Ligája-találkozóra készülő ellenfelüknél. Jacob Murphy remek lövésével a „szarkák” ugyan már a 4. percben megszerezték a vezetést, de Lucas Paquetá egy szerencsés góllal a 35. percben egyenlített. Az első félidő ráadásában pedig Sven Botman öngólt vétett, így a szünetben már a hazaiaknál volt az előny.

A West Ham ezután még növelhette is volna az előnyét, míg a Newcastle kapura lövésig is nehezen jutott el. Már a vendégek is a lefújást várták, amikor a 97. percben Tomás Soucek egy Nick Pope-ról kipattanó labdát közvetlen közelről a vendégek kapujába kotort, ezzel kialakítva a végeredményt. 3–1

ANGOL PREMIER LEAGUE
10. FORDULÓ
West Ham United–Newcastle United 3–1 (L. Paquetá 35., Botman 45+5., Soucek 90+7., ill. J. Murphy 4.)
KÉSŐBB
17.30: Manchester City–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
HÉTFŐ
21.00: Sunderland–Everton (Tv: Match4)

SZOMBAT
Tottenham Hotspur–Chelsea 0–1 (Joao Pedro 34.)
Brighton & Hove Albion–Leeds United 3–0 (Welbeck 11., D. Gómez 64., 70.)
Burnley–Arsenal 0–2 (Gyökeres 14., Rice 35.)
Crystal Palace–Brentford 2–0 (Mateta 30., Collins 51. – öngól)
Fulham–Wolverhampton 3–0 (Sessegnon 9., H. Wilson 62., Mosquera 75. – öngól)
Kiállítva: Agbadou (Wolves, 36.)
Nottingham Forest–Manchester United 2–2 (Gibbs-White 48., Savona 50., ill. Casemiro 34., A. Diallo 81.)
Liverpool–Aston Villa 2–0 (Szalah 45+1., Gravenberch 58.)

1. Arsenal1081118–3+15 25 
2. Bournemouth953116–11+5 18 
3. Liverpool106418–14+4 18 
4. Tottenham1052317–8+9 17 
5. Chelsea1052318–11+7 17 
6. Sunderland952211–7+4 17 
7. Manchester United1052317–16+1 17 
8. Manchester City951317–7+10 16 
9. Crystal Palace1044214–9+5 16 
10. Brighton & Hove Albion1043317–15+2 15 
11. Aston Villa104339–10–1 15 
12. Brentford1041514–16–2 13 
13. Newcastle1033410–11–1  12 
14. Fulham1032512–14–2 11 
15. Everton93249–12–3 11 
16. Leeds United103259–17–8 11 
17. Burnley1031612–19–7 10 
18. West Ham1021710–21–11 
19. Nottingham Forest101367–19–12 
20. Wolverhampton10287–22–15 
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

 

 

Newcastle West Ham United angol foci Premier League
Legfrissebb hírek

A szurkolók Tóth Balázst választották meg október legjobbjának a Blackburnnél

Angol labdarúgás
2025.10.30. 21:15

West Ham United: két játékos is távozna, ülősztrájkra készülnek a drukkerek

Angol labdarúgás
2025.10.29. 14:05

Kerkez betalált, Szoboszlai a mezőny legjobbja volt, de így is kikapott a Liverpool

Angol labdarúgás
2025.10.25. 23:11

Továbbra sem megy a West Hamnek, a Leedstől is kikapott

Angol labdarúgás
2025.10.24. 23:06

Visszavonult a korábbi angol válogatott kapus

Angol labdarúgás
2025.10.23. 18:31

A Napoli hat gólt kapott Eindhovenben, kiütéssel nyert az Internazionale is

Bajnokok Ligája
2025.10.21. 23:11

A nagy verést megúszta, de csak ennek örülhetett a West Ham a Brentford ellen

Angol labdarúgás
2025.10.20. 23:06

A Chelsea-től is kikapott a Forest, veszélyben Postecoglou állása

Angol labdarúgás
2025.10.18. 15:23
Ezek is érdekelhetik