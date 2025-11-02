A Newcastle ellen szakadt meg a West Ham csapnivaló sorozata
A nyár utolsó napján, augusztus 31-én tudott legutóbb meccset nyerni a Premier League-ben a West Ham United, amely azóta egy döntetlen mellett öt vereséget szenvedett el, és az előjelek alapján a Newcastle ellen sem számított esélyesnek.
Ezúttal azonban fordult a kocka, és azért, hogy ez így történjen, sokat is tettek a londoniak, akik összességében jobban futballoztak a jövő heti, Athletic Bilbao elleni Bajnokok Ligája-találkozóra készülő ellenfelüknél. Jacob Murphy remek lövésével a „szarkák” ugyan már a 4. percben megszerezték a vezetést, de Lucas Paquetá egy szerencsés góllal a 35. percben egyenlített. Az első félidő ráadásában pedig Sven Botman öngólt vétett, így a szünetben már a hazaiaknál volt az előny.
A West Ham ezután még növelhette is volna az előnyét, míg a Newcastle kapura lövésig is nehezen jutott el. Már a vendégek is a lefújást várták, amikor a 97. percben Tomás Soucek egy Nick Pope-ról kipattanó labdát közvetlen közelről a vendégek kapujába kotort, ezzel kialakítva a végeredményt. 3–1
ANGOL PREMIER LEAGUE
10. FORDULÓ
West Ham United–Newcastle United 3–1 (L. Paquetá 35., Botman 45+5., Soucek 90+7., ill. J. Murphy 4.)
KÉSŐBB
17.30: Manchester City–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
HÉTFŐ
21.00: Sunderland–Everton (Tv: Match4)
SZOMBAT
Tottenham Hotspur–Chelsea 0–1 (Joao Pedro 34.)
Brighton & Hove Albion–Leeds United 3–0 (Welbeck 11., D. Gómez 64., 70.)
Burnley–Arsenal 0–2 (Gyökeres 14., Rice 35.)
Crystal Palace–Brentford 2–0 (Mateta 30., Collins 51. – öngól)
Fulham–Wolverhampton 3–0 (Sessegnon 9., H. Wilson 62., Mosquera 75. – öngól)
Kiállítva: Agbadou (Wolves, 36.)
Nottingham Forest–Manchester United 2–2 (Gibbs-White 48., Savona 50., ill. Casemiro 34., A. Diallo 81.)
Liverpool–Aston Villa 2–0 (Szalah 45+1., Gravenberch 58.)
|1. Arsenal
|10
|8
|1
|1
|18–3
|+15
|25
|2. Bournemouth
|9
|5
|3
|1
|16–11
|+5
|18
|3. Liverpool
|10
|6
|–
|4
|18–14
|+4
|18
|4. Tottenham
|10
|5
|2
|3
|17–8
|+9
|17
|5. Chelsea
|10
|5
|2
|3
|18–11
|+7
|17
|6. Sunderland
|9
|5
|2
|2
|11–7
|+4
|17
|7. Manchester United
|10
|5
|2
|3
|17–16
|+1
|17
|8. Manchester City
|9
|5
|1
|3
|17–7
|+10
|16
|9. Crystal Palace
|10
|4
|4
|2
|14–9
|+5
|16
|10. Brighton & Hove Albion
|10
|4
|3
|3
|17–15
|+2
|15
|11. Aston Villa
|10
|4
|3
|3
|9–10
|–1
|15
|12. Brentford
|10
|4
|1
|5
|14–16
|–2
|13
|13. Newcastle
|10
|3
|3
|4
|10–11
|–1
|12
|14. Fulham
|10
|3
|2
|5
|12–14
|–2
|11
|15. Everton
|9
|3
|2
|4
|9–12
|–3
|11
|16. Leeds United
|10
|3
|2
|5
|9–17
|–8
|11
|17. Burnley
|10
|3
|1
|6
|12–19
|–7
|10
|18. West Ham
|10
|2
|1
|7
|10–21
|–11
|7
|19. Nottingham Forest
|10
|1
|3
|6
|7–19
|–12
|6
|20. Wolverhampton
|10
|–
|2
|8
|7–22
|–15
|2