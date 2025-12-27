Cherki gólt és gólpasszt jegyzett Nottinghamben, a City győzelmi kényszerbe hozta az Arsenalt
A mérkőzés első félideje kevés feljegyezhető jelenetet hozott, a Sean Dyche vezette Forest szervezetten és precízen védekezett a labdabirtoklási fölényben játszó City ellen, míg Pep Guardiola csapata nem tudta befejezni az akcióit.
A fordulás után ehhez képest hamar megadta magát a nottinghami védelem, a 48. percben Cherki egy remek passzal találta meg a védők között bemozgó Tijjani Reijnderst, aki a kilépő kapus alatt a hálóba gurította a labdát. A találatot előkészítő Cherki három perccel később a kapufát találta el, majd nem sokkal ezután jött a Forest válasza: a gólszerző Reijnders labdaeladásából kontráztak a hazaiak, s az akció végén Igor Jesus centerezését Omari Hutchinson küldte a kapuba.
A folytatásban a Forestnek kisebb lehetőségei voltak, míg a City Foden révén kerülhetett volna ismét előnybe, ám John Victor remekül helyezkedve hárította az ötösről leadott lövést. A 83. percben már a brazil kapus is tehetetlen volt, Foden szögletét Gvardiol fejelte le Rayan Cherkinek, aki 15 méterről, állítgatás nélkül lőtt a jobb alsó sarokba.
A Forest a meccs hátralevő részében nem tudott válaszolni a francia légiós góljára, így a City gyűjtötte be a pontokat, győzelmi kényszerbe hozta a forduló előtt még a tabella élén álló Arsenalt, amely 16.00-kor a Brightont fogadja. 1–2
ANGOL PREMIER LEAGUE
18. FORDULÓ
Nottingham Forest–Manchester City 1–2 (O. Hutchinson 54., ill. Reijnders 48., Cherki 83.)
Később
16.00: Arsenal–Brighton & Hove Albion (Tv: Match4)
16.00: Brentford–AFC Bournemouth
16.00: Burnley–Everton
16.00: Liverpool–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
16.00: West Ham United–Fulham (Tv: Spíler2)
18.30: Chelsea–Aston Villa (Tv: Spíler1)
Vasárnap játsszák:
15.00: Sunderland–Leeds United (Tv: Spíler1)
17.30: Crystal Palace–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)
Pénteken játszották
Manchester United–Newcastle United 1–0 (Dorgu, 24.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Manchester City
|18
|13
|1
|4
|43–17
|+26
|40
|2. Arsenal
|17
|12
|3
|2
|31–10
|+21
|39
|3. Aston Villa
|17
|11
|3
|3
|27–18
|+9
|36
|4. Chelsea
|17
|8
|5
|4
|29–17
|+12
|29
|5. Manchester United
|18
|8
|5
|5
|32–28
|+4
|29
|6. Liverpool
|17
|9
|2
|6
|28–25
|+3
|29
|7. Sunderland
|17
|7
|6
|4
|19–17
|+2
|27
|8. Crystal Palace
|17
|7
|5
|5
|21–19
|+2
|26
|9. Brighton & Hove Albion
|17
|6
|6
|5
|25–23
|+2
|24
|10. Everton
|17
|7
|3
|7
|18–20
|–2
|24
|11. Newcastle
|18
|6
|5
|7
|23–23
|0
|23
|12. Brentford
|17
|7
|2
|8
|24–25
|–1
|23
|13. Fulham
|17
|7
|2
|8
|24–26
|–2
|23
|14. Tottenham
|17
|6
|4
|7
|26–23
|+3
|22
|15. Bournemouth
|17
|5
|7
|5
|26–29
|–3
|22
|16. Leeds United
|17
|5
|4
|8
|24–31
|–7
|19
|17. Nottingham Forest
|18
|5
|3
|10
|18–28
|–10
|18
|18. West Ham
|17
|3
|4
|10
|19–35
|–16
|13
|19. Burnley
|17
|3
|2
|12
|19–34
|–15
|11
|20. Wolverhampton
|17
|–
|2
|15
|9–37
|–28
|2