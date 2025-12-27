Cherki gólt és gólpasszt jegyzett Nottinghamben, a City győzelmi kényszerbe hozta az Arsenalt

A mérkőzés első félideje kevés feljegyezhető jelenetet hozott, a Sean Dyche vezette Forest szervezetten és precízen védekezett a labdabirtoklási fölényben játszó City ellen, míg Pep Guardiola csapata nem tudta befejezni az akcióit.

A fordulás után ehhez képest hamar megadta magát a nottinghami védelem, a 48. percben Cherki egy remek passzal találta meg a védők között bemozgó Tijjani Reijnderst, aki a kilépő kapus alatt a hálóba gurította a labdát. A találatot előkészítő Cherki három perccel később a kapufát találta el, majd nem sokkal ezután jött a Forest válasza: a gólszerző Reijnders labdaeladásából kontráztak a hazaiak, s az akció végén Igor Jesus centerezését Omari Hutchinson küldte a kapuba.

A folytatásban a Forestnek kisebb lehetőségei voltak, míg a City Foden révén kerülhetett volna ismét előnybe, ám John Victor remekül helyezkedve hárította az ötösről leadott lövést. A 83. percben már a brazil kapus is tehetetlen volt, Foden szögletét Gvardiol fejelte le Rayan Cherkinek, aki 15 méterről, állítgatás nélkül lőtt a jobb alsó sarokba.

A Forest a meccs hátralevő részében nem tudott válaszolni a francia légiós góljára, így a City gyűjtötte be a pontokat, győzelmi kényszerbe hozta a forduló előtt még a tabella élén álló Arsenalt, amely 16.00-kor a Brightont fogadja. 1–2

ANGOL PREMIER LEAGUE

18. FORDULÓ

Nottingham Forest–Manchester City 1–2 (O. Hutchinson 54., ill. Reijnders 48., Cherki 83.)

Később

16.00: Arsenal–Brighton & Hove Albion (Tv: Match4)

16.00: Brentford–AFC Bournemouth

16.00: Burnley–Everton

16.00: Liverpool–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

16.00: West Ham United–Fulham (Tv: Spíler2)

18.30: Chelsea–Aston Villa (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák:

15.00: Sunderland–Leeds United (Tv: Spíler1)

17.30: Crystal Palace–Tottenham Hotspur (Tv: Spíler1)

Pénteken játszották

Manchester United–Newcastle United 1–0 (Dorgu, 24.)