Két gólt kapott az Arsenal, a második már pontot ért a Sunderlandnek
A Premier League meglepetéscsapatának számító Sunderland fogadta a bajnoki éllovas Arsenalt. A hazaiak ezúttal is bizonyították, hogy nem a vélettlen műve, hogy újoncként európai kupaszereplést érő helyen állnak.
Az első helyzet az Arsenal előtt adódott, Declan Rice szabadrúgását Robin Roefs hárította. Ezt követően a Sunderland percei jöttek, Wilson Isidor ígéretes helyzetből nem talált kaput, a 36. percben azonban összejött a vezető találat a hazaiaknak: egy hosszú kirúgás után Daniel Ballardhoz kerül a labda, majd egy átvétel után kilenc méterről kilőtte a bal felsőt.
A második félidőben azonban fordított az Arsenal: Declan Rice szerzett labdát az ellenfél térfelének közepén, Mikel Merino passzolt Bukayo Sakához, aki ballal átvette, majd jobbal a rövid sarokba lőtte az 54. percben. Húsz percre rá már a vezetést is megszerezte Mikel Arteta csapata: Leandro Trossard cselezte tisztára magát, majd 17 méterről nagy gólt lőtt a jobb felsőbe. A vendégeknek Martin Zubimendi révén kapufájuk volt, míg a végjátékban David Raya kellett két ziccert hárítania. Úgy tűnt, az „ágyúsok” kihúzzák, de a 94. percben a csereként beálló Brian Brobbey látványos mozdulattal Raya kapujába pöckölte a labdát. A 97. percben Riccardo Calafiori közeli fejesét Roefs hatalmas bravúrral hárította, így 2–2-es döntetlennel zárult a találkozó.
Mikel Arteta csapata nyolc tétmérkőzéssel ezelőtt, szeptember 28-án kapott utoljára gólt, most kettőt is az újonc Sunderlandtől, amely így 19 ponttal – rosszabb gólkülönbséggel – a harmadik helyen áll, míg az Arsenal 26 ponttal áll a tabella élén. A közvetlen rivális Manchester City és a Liverpool vasárnap egymás ellen mérkőzik meg.
ANGOL PREMIER LEAGUE
11. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Sunderland–Arsenal 2–2 (Ballard 36., Brobbey 90+4., ill. Saka 54., Trossard 74.)
KÉSŐBB
21.00: Chelsea–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)
KORÁBBAN
Tottenham Hotspur–Manchester United 2–2 (Tel 84., Richarlison 90+1., ill. Mbeumo 32., de Ligt 90+6.)
Everton–Fulham 2–0 ( Gueye 45+4., Keane 81.)
West Ham United–Burnley 3–2 (Wilson 44., Soucek 77., Walker-Peters 87., ill. Flemming 35., Cullen 90+7.)
Vasárnap rendezik
15.00: Aston Villa–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
15.00: Brentford–Newcastle United
15.00: Crystal Palace–Brighton & Hove Albion
15.00: Nottingham Forest–Leeds United
17.30: Manchester City–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
11
8
2
1
20–5
+15
26
|2. Manchester City
10
6
1
3
20–8
+12
19
|3. Tottenham
11
5
4
2
21–11
+10
19
|4. Sunderland
11
5
4
2
14–10
+4
19
|5. Liverpool
10
6
–
4
18–14
+4
18
|6. Bournemouth
10
5
3
2
17–14
+3
18
|7. Manchester United
11
5
3
3
19–18
+1
18
|8. Crystal Palace
10
4
4
2
14–9
+5
16
|9. Chelsea
10
4
3
3
19–13
+6
15
|10. Brighton & Hove Albion
10
4
3
3
17–15
+2
15
|11. Everton
11
4
3
4
12–13
–1
15
|12. Aston Villa
10
4
3
3
9–10
–1
15
|13. Brentford
10
4
1
5
14–16
–2
13
|14. Newcastle
10
3
3
4
10–11
–1
12
|15. Fulham
11
3
2
6
12–16
–4
11
|16. Leeds United
10
3
2
5
9–17
–8
11
|17. Burnley
11
3
1
7
14–22
–8
10
|18. West Ham
11
3
1
7
13–23
–10
10
|19. Nottingham Forest
10
1
3
6
7–19
–12
6
|20. Wolverhampton
10
–
2
8
7–22
–15
2