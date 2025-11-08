Két gólt kapott az Arsenal, a második már pontot ért a Sunderlandnek

A Premier League meglepetéscsapatának számító Sunderland fogadta a bajnoki éllovas Arsenalt. A hazaiak ezúttal is bizonyították, hogy nem a vélettlen műve, hogy újoncként európai kupaszereplést érő helyen állnak.

Az első helyzet az Arsenal előtt adódott, Declan Rice szabadrúgását Robin Roefs hárította. Ezt követően a Sunderland percei jöttek, Wilson Isidor ígéretes helyzetből nem talált kaput, a 36. percben azonban összejött a vezető találat a hazaiaknak: egy hosszú kirúgás után Daniel Ballardhoz kerül a labda, majd egy átvétel után kilenc méterről kilőtte a bal felsőt.

A második félidőben azonban fordított az Arsenal: Declan Rice szerzett labdát az ellenfél térfelének közepén, Mikel Merino passzolt Bukayo Sakához, aki ballal átvette, majd jobbal a rövid sarokba lőtte az 54. percben. Húsz percre rá már a vezetést is megszerezte Mikel Arteta csapata: Leandro Trossard cselezte tisztára magát, majd 17 méterről nagy gólt lőtt a jobb felsőbe. A vendégeknek Martin Zubimendi révén kapufájuk volt, míg a végjátékban David Raya kellett két ziccert hárítania. Úgy tűnt, az „ágyúsok” kihúzzák, de a 94. percben a csereként beálló Brian Brobbey látványos mozdulattal Raya kapujába pöckölte a labdát. A 97. percben Riccardo Calafiori közeli fejesét Roefs hatalmas bravúrral hárította, így 2–2-es döntetlennel zárult a találkozó.

Mikel Arteta csapata nyolc tétmérkőzéssel ezelőtt, szeptember 28-án kapott utoljára gólt, most kettőt is az újonc Sunderlandtől, amely így 19 ponttal – rosszabb gólkülönbséggel – a harmadik helyen áll, míg az Arsenal 26 ponttal áll a tabella élén. A közvetlen rivális Manchester City és a Liverpool vasárnap egymás ellen mérkőzik meg.

ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Sunderland–Arsenal 2–2 (Ballard 36., Brobbey 90+4., ill. Saka 54., Trossard 74.)

KÉSŐBB

21.00: Chelsea–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)

KORÁBBAN

Tottenham Hotspur–Manchester United 2–2 (Tel 84., Richarlison 90+1., ill. Mbeumo 32., de Ligt 90+6.)

Everton–Fulham 2–0 ( Gueye 45+4., Keane 81.)

West Ham United–Burnley 3–2 (Wilson 44., Soucek 77., Walker-Peters 87., ill. Flemming 35., Cullen 90+7.)

Vasárnap rendezik

15.00: Aston Villa–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

15.00: Brentford–Newcastle United

15.00: Crystal Palace–Brighton & Hove Albion

15.00: Nottingham Forest–Leeds United

17.30: Manchester City–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!