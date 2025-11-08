Nemzeti Sportrádió

Két gólt kapott az Arsenal, a második már pontot ért a Sunderlandnek

2025.11.08. 20:37
Brian Brobbey látványos mozdulattal talált az Arsenal kapujába (Fotó: Getty Images)
A Premier League 11. fordulójában az éllovas Arsenal egygólos hátrányból fordított, de a hajrában a a Sunderland gyönyörű találattal döntetlenre mentette a mérkőzést.

A Premier League meglepetéscsapatának számító Sunderland fogadta a bajnoki éllovas Arsenalt. A hazaiak ezúttal is bizonyították, hogy nem a vélettlen műve, hogy újoncként európai kupaszereplést érő helyen állnak.

Az első helyzet az Arsenal előtt adódott, Declan Rice szabadrúgását Robin Roefs hárította.  Ezt követően a Sunderland percei jöttek, Wilson Isidor ígéretes helyzetből nem talált kaput, a 36. percben azonban összejött a vezető találat a hazaiaknak: egy hosszú kirúgás után Daniel Ballardhoz kerül a labda, majd egy átvétel után kilenc méterről kilőtte a bal felsőt.

A második félidőben azonban fordított az Arsenal: Declan Rice szerzett labdát az ellenfél térfelének közepén, Mikel Merino passzolt Bukayo Sakához, aki ballal átvette, majd jobbal a rövid sarokba lőtte az 54. percben. Húsz percre rá már a vezetést is megszerezte Mikel Arteta csapata: Leandro Trossard cselezte tisztára magát, majd 17 méterről nagy gólt lőtt a jobb felsőbe. A vendégeknek Martin Zubimendi révén kapufájuk volt, míg a végjátékban David Raya kellett két ziccert hárítania. Úgy tűnt, az „ágyúsok” kihúzzák, de a 94. percben a csereként beálló Brian Brobbey látványos mozdulattal Raya kapujába pöckölte a labdát. A 97. percben Riccardo Calafiori közeli fejesét Roefs hatalmas bravúrral hárította, így 2–2-es döntetlennel zárult a találkozó.

Mikel Arteta csapata nyolc tétmérkőzéssel ezelőtt, szeptember 28-án kapott utoljára gólt, most kettőt is az újonc Sunderlandtől, amely így 19 ponttal – rosszabb gólkülönbséggel – a harmadik helyen áll, míg az Arsenal 26 ponttal áll a tabella élén. A közvetlen rivális Manchester City és a Liverpool vasárnap egymás ellen mérkőzik meg.

ANGOL PREMIER LEAGUE
11. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Sunderland–Arsenal 2–2 (Ballard 36., Brobbey 90+4., ill. Saka 54., Trossard 74.)

KÉSŐBB
21.00: Chelsea–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)

KORÁBBAN
Tottenham Hotspur–Manchester United 2–2 (Tel 84., Richarlison 90+1., ill. Mbeumo 32., de Ligt 90+6.)
Everton–Fulham 2–0 ( Gueye 45+4., Keane 81.)
West Ham United–Burnley 3–2 (Wilson 44., Soucek 77., Walker-Peters 87., ill. Flemming 35., Cullen 90+7.)

Vasárnap rendezik
15.00: Aston Villa–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
15.00: Brentford–Newcastle United
15.00: Crystal Palace–Brighton & Hove Albion
15.00: Nottingham Forest–Leeds United
17.30: Manchester City–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

1. Arsenal

11

8

2

1

20–5

+15

26

2. Manchester City

10

6

1

3

20–8

+12

19

3. Tottenham

11

5

4

2

21–11

+10

19

4. Sunderland

11

5

4

2

14–10

+4

19

5. Liverpool

10

6

4

18–14

+4

18

6. Bournemouth

10

5

3

2

17–14

+3

18

7. Manchester United

11

5

3

3

19–18

+1

18

8. Crystal Palace

10

4

4

2

14–9

+5

16

9. Chelsea

10

4

3

3

19–13

+6

15

10. Brighton & Hove Albion

10

4

3

3

17–15

+2

15

11. Everton

11

4

3

4

12–13

–1

15

12. Aston Villa

10

4

3

3

9–10

–1

15

13. Brentford

10

4

1

5

14–16

–2

13

14. Newcastle

10

3

3

4

10–11

–1

12

15. Fulham

11

3

2

6

12–16

–4

11

16. Leeds United

10

3

2

5

9–17

–8

11

17. Burnley

11

3

1

7

14–22

–8

10

18. West Ham

11

3

1

7

13–23

–10

10

19. Nottingham Forest

10

1

3

6

7–19

–12

6

20. Wolverhampton

10

2

8

7–22

–15

2

 

 

