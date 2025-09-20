Nemzeti Sportrádió

Kétgólos hátrányból mentett pontot a Spurs; a Wolverhampton az ötödik bajnokiját is elveszítette

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2025.09.20. 18:01
Richarlison (9) gólja visszahozta a reményt a Spurs számára, amely aztán egyenlített is (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 5. fordulójában a Tottenham kétgólos hátrányból felállva játszott döntetlent a Brightonnal, ikszelt a Burnley és a Nottingham Forest is, a West Ham és a Wolverhampton pedig ismét kikapott.

Brighton–Tottenham 2–2

Jól játszott a Brighton az első félidőben, és kétgólos előnyre tett szert. Előbb egy kontra végén Yankuba Minteh lépett ki a leshatáron, majd ziccerben eltolta a labdát Guglielmo Vicario mellett, és az üres kapuba gurított. Később pedig Yasin Ayari a tizenhatos bal sarkától kilőtte a kapu jobb oldalát, igaz, ebben Vicario is benne volt kicsit, megzavarta a szitáló labda. Még a szünet előtt szépített a Spurs, Mohammed Kudus lövése bepassznak lett jó, Richarlison átvette a labdát, és a kapuba vágta.

A második játékrész nagy rohanást hozott, a Tottenham ment előre az egyenlítésért, a hazai csapat igyekezett kontrából lezárni a mérkőzést. Mindkét forgatókönyv megvalósulása benne volt a levegőben, aztán az egalizálás valósult meg, mert a 82. percben Jan Paul van Heckéről a saját kapujába pattant a labda. A hajrában mindkét csapat meg akarta nyerni a meccset, ehhez talán a Brighton állt közelebb, de maradt a döntetlen.

Burnley–Nottingham Forest 1–1

A Forest már a 2. percben vezetéshez jutott, Neco Williams elé került a labda, aki hatalmas erővel bombázott a léc alá. A 20. percben jött az egyenlítés, Jaidon Anthony volt résen, és bár gyengén lőtte meg a labdát, Olekszandr Zincsenko nem tudott menteni, csak beleérni. A szünet előtt Loum Tchaouna révén majdnem a vezetést is átvette a Burnley, de a szabadrúgása után a labda a lécről a gólvonal elé hullott. A második félidőben nem záporoztak a helyzetek, így nem is született gól, pedig a döntetlennel aligha lehet elégedett bármelyik csapat is.

West Ham United–Crystal Palace 1–2

A „kalapácsosok” az ötödik bajnokijukon nem akarták összeszedni a negyedik vereségüket, de ehhez nem alakult jól a mérkőzés számukra, mivel kétszer is hátrányba kerültek. A 37. percben Marc Guéhi fejese után a labda még nem jutott be a kapuba, viszont Jean-Philippe Mateta közelről befejelte a kipattanót. A szünet után egyenlítettek a hazaiak, El Hadji Malick Diouf szögletéből Jarrod Bowen fejelt a jobb alsóba. Húsz perc elteltével már újra vezetett a Palace, Tyrick Mitchell hat méterről kapásból vágta be a labdát a léc alá, és ezúttal már nem tudott egalizálni a West Ham, így Graham Potter alatt egyre ingatagabb a kispad.

Wolverhampton–Leeds United 1–3

A bajnokságot négy vereséggel indító Wolves hamar vezetéshez jutott, Ladislav Krejcí használta ki a ziccert Fer López kiugratása után. A Leeds azonban még az első félidőben fordított, méghozzá három gólt szerezve. Fél óra után Jayden Bogle beadásából Dominic Calvert-Lewin fejelt a kapu jobb oldalába, majd Anton Stach 23 méteres szabadrúgásból remekül tekert a bal felsőbe, és még a játékrész utolsó percében Noah Okafor lőtte ki a bal alsót. Vítor Pereira hiába változtatott három helyen is a szünetben, majd kihasználta mind az öt cserelehetőségét, a Wolverhampton még szépíteni sem tudott, így ötödször is kikapott.

ANGOL PREMIER LEAGUE
5. FORDULÓ
Brighton & Hove Albion–Tottenham Hotspur 2–2 (Minteh 8., Ayari 31., ill. Richarlison 43., Van Hecke 82. – öngól)
Burnley–Nottingham Forest 1–1 (J. Anthony 20., ill. Neco Williams 2.)
West Ham United–Crystal Palace 1–2 (Bowen 49., ill. Mateta 37., T. Mitchell 68.)
Wolverhampton–Leeds United 1–3 (Krejcí 8., ill. Calvert-Lewin 31., Stach 39., Okafor 45.)
Liverpool–Everton 2–1 (Gravenberch 10., Ekitiké 29., ill. Gueye 58.)
Később
18.30: Manchester United–Chelsea (Tv: Match4)
21.00: Fulham–Brentford (Tv: Spíler1)

VASÁRNAP JÁTSSZÁK
15.00: AFC Bournemouth–Newcastle United
15.00: Sunderland–Aston Villa (Tv: Spíler1)
17.30: Arsenal–Manchester City (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Liverpool5511–5+615
  2. Tottenham531110–3+710
  3. Arsenal4319–1+89
  4. Crystal Palace5236–2+49
  5. Bournemouth4316–5+19
  6. Chelsea4229–3+68
  7. Sunderland42115–3+27
  8. Everton52126–5+17
  9. Leeds United52124–7–37
10. Manchester City4228–4+46
11. Newcastle41213–305
12. Fulham41213–4–15
13. Brighton & Hove Albion51226–8–25
14. Nottingham Forest51225–9–45
15. Brentford41125–7–24
16. Burnley51135–8–34
17. Manchester United41124–7–34
18. West Ham5145–13–83
19. Aston Villa4220–4–42
20. Wolverhampton553–12–90

 

 

