Grealish gólpasszokat adott, Pickford büntetőt védett – győzelemmel debütált új stadionjában az Everton

Crystal Palace–Nottingham Forest 1–1

Nem sikerült megszereznie első bajnoki győzelmét a Community Shield-győztes Crystal Palace-nak, amely a Nottingham Forestet fogadta. Bár Oliver Glasner együttese az első félidőben Ismaila Sarr révén vezetést szerzett, a fordulást követően Callum Hudson-Odoi kiegyenlített, később pedig már nem esett gól.



Everton–Brighton & Hove Albion 2–0

Első tétmérkőzését játszotta új otthonában, a Hill Dickinson Stadionban az Everton, amely a nyitó fordulóhoz képest teljesen más arcát mutatta. A mérkőzés elsősorban Jack Grealish teljesítményéről marad emlékezetes, aki mindkét játékrészben előkészített egy-egy találatot: Iliman Ndiaye és James Garner is a Manchester City kölcsönjátékosának passzából volt eredményes. Az ellenfél, a Brighton előbb az egyenlítéshez, később pedig a szépítéshez is közel állt, ám Mitoma Kaoru a lécet trafálta telibe, Danny Welbeck büntetőjét pedig kivédte Jordan Pickford.



LABDARÚGÁS

ANGOL PREMIER LEAGUE

2. FORDULÓ

Crystal Palace–Nottingham Forest 1–1 (I. Sarr 37., ill. Hudson-Odoi 57.)

Everton–Brighton & Hove Albion 2–0 (Ndiaye 23., Garner 52.)

Később

17.30: Fulham–Manchester United (Tv: Spíler1)

HÉTFŐI PROGRAM

21.00: Newcastle–Liverpool (Tv: Match4) – élőben az NSO-n!

SZOMBATON JÁTSZOTTÁK

Arsenal–Leeds United 5–0 (Timber 34., 56., Saka 45+1., Gyökeres 48., 90+5. – a másodikat 11-esből)

AFC Bournemouth–Wolverhampton Wanderers 1–0 (Tavernier 4.)

Kiállítva: Toti Gomes (49., Wolverhampton)

Brentford–Aston Villa 1–0 (Ouattara 13.)

Burnley–Sunderland 2–0 (Cullen 47., J. Anthony 88.)

Manchester City–Tottenham Hotspur 0–2 (B. Johnson 35., Palhinha 45+2.)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

West Ham United–Chelsea 1–5 (Paquetá 6., ill. Joao Pedro 15., Pedro Neto 23., E. Fernández 34., M. Caicedo 54., T. Chalobah 58.)