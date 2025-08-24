Grealish gólpasszokat adott, Pickford büntetőt védett – győzelemmel debütált új stadionjában az Everton

Nem sikerült megszereznie első bajnoki győzelmét a Community Shield-győztes Crystal Palace-nak, amely a Nottingham Forestet fogadta. Bár Oliver Glasner együttese az első félidőben Ismaila Sarr révén vezetést szerzett, a fordulást követően Callum Hudson-Odoi kiegyenlített, később pedig már nem esett gól.
Első tétmérkőzését játszotta új otthonában, a Hill Dickinson Stadionban az Everton, amely a nyitó fordulóhoz képest teljesen más arcát mutatta. A mérkőzés elsősorban Jack Grealish teljesítményéről marad emlékezetes, aki mindkét játékrészben előkészített egy-egy találatot: Iliman Ndiaye és James Garner is a Manchester City kölcsönjátékosának passzából volt eredményes. Az ellenfél, a Brighton előbb az egyenlítéshez, később pedig a szépítéshez is közel állt, ám Mitoma Kaoru a lécet trafálta telibe, Danny Welbeck büntetőjét pedig kivédte Jordan Pickford.
LABDARÚGÁS
ANGOL PREMIER LEAGUE
2. FORDULÓ
Crystal Palace–Nottingham Forest 1–1 (I. Sarr 37., ill. Hudson-Odoi 57.)
Everton–Brighton & Hove Albion 2–0 (Ndiaye 23., Garner 52.)
SZOMBATON JÁTSZOTTÁK
Arsenal–Leeds United 5–0 (Timber 34., 56., Saka 45+1., Gyökeres 48., 90+5. – a másodikat 11-esből)
AFC Bournemouth–Wolverhampton Wanderers 1–0 (Tavernier 4.)
Kiállítva: Toti Gomes (49., Wolverhampton)
Brentford–Aston Villa 1–0 (Ouattara 13.)
Burnley–Sunderland 2–0 (Cullen 47., J. Anthony 88.)
Manchester City–Tottenham Hotspur 0–2 (B. Johnson 35., Palhinha 45+2.)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
West Ham United–Chelsea 1–5 (Paquetá 6., ill. Joao Pedro 15., Pedro Neto 23., E. Fernández 34., M. Caicedo 54., T. Chalobah 58.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
2
2
–
–
6–0
+6
6
|2. Tottenham
2
2
–
–
5–0
+5
6
|3. Chelsea
2
1
1
–
5–1
+4
4
|4. Nottingham Forest
2
1
1
–
4–2
+2
4
|5. Manchester City
2
1
–
1
4–2
+2
3
|5. Liverpool
1
1
–
–
4–2
+2
3
|7. Sunderland
2
1
–
1
3–2
+1
3
|8. Everton
2
1
–
1
2–1
+1
3
|9. Bournemouth
2
1
–
1
3–4
–1
3
|10. Burnley
2
1
–
1
2–3
–1
3
|10. Brentford
2
1
–
1
2–3
–1
3
|12. Leeds United
2
1
–
1
1–5
–4
3
|13. Crystal Palace
2
–
2
–
1–1
0
2
|14. Fulham
1
–
1
–
1–1
0
1
|15. Newcastle
1
–
1
–
0–0
0
1
|16. Aston Villa
2
–
1
1
0–1
–1
1
|17. Brighton & Hove Albion
2
–
1
1
1–3
–2
1
|18. Manchester United
1
–
–
1
0–1
–1
0
|19. Wolverhampton
2
–
–
2
0–5
–5
0
|20. West Ham
2
–
–
2
1–8
–7
0