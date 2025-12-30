Szoboszlai Dominik újabb lendületet adhat a Liverpoolnak

Nagyon nehéz beárazni, pontosan milyen tehertétel hárul az új év első napján a Liverpoolra, amely a Leeds Unitedet fogadja az Anfieldben. Az újonc sokáig csak vergődött a bajnokságban, de az óév utolsó hónapjában elkapta a fonalat: Daniel Farke menedzser csapata két győzelemmel és három döntetlennel zárta a decembert, és ha az ellenfelek névsorán is végigszaladunk, még inkább indokolt az óvatosság a címvédőnél.

Kezdjük azzal, hogy csaknem egy hónapja a Liverpool sem tudott győzni ­Leedsben (3–3), míg a United a másik két hazai meccsén megverte a BL-indulásra hajtó Chelsea-t (3–1), valamint a Liverpoollal rendszeresen kibabráló Crystal Palace-t (4–1), az utóbbi két idegenbeli fellépésén pedig értékes pontot vitt el a Brentford, illetve a Sunderland otthonából (egyaránt 1–1).

Ezzel együtt van miért optimistának lenni a Liverpoolnál, elvégre a csapat a jelek szerint kikecmergett az őszi hullámvölgyből, és miután szintén veretlenül zárta a decembert (sőt november vége óta öt győzelem, két döntetlen a mérlege a tétmeccseken) a Bajnokok Ligája-indulást jelentő negyedik helyre kapaszkodott vissza. A jó eredmények természetesen nem a véletlen, hanem az egyéni és esetenként a kollektív javulás számlájára írhatók. Egyéni szinten elsősorban Florian Wirtz felemelkedése töltheti el reményekkel a szurkolókat, de nem elhanyagolható tényező az sem, hogy az újabban a bal szélen játszó német támadóval együtt javul a bal oldali védőként szerepet kapó Kerkez Milos teljesítménye is.

Az újabb csavar, amiben minden Liverpool-szurkoló reménykedik, hogy a remek formában játszó Wirtz mellé visszatérhessen a középpályára a csapat egyértelműen legfontosabb láncszeme, Szoboszlai Dominik. A Tottenham elleni idegenbeli mérkőzésen már kaphattak ízelítőt a két klasszis koprodukciójából, csakhogy Londonban a válogatott csapatkapitánya, mondhatni, menetrendszerűen, a második félidőre kénytelen volt visszahúzódni a jobbhátvéd pozíciójába Conor Bradley kiesését követően. Most azonban a sérülése után szintén ígéretes rajtot vevő Jeremie Frimpong viheti a védekező posztot, a magyar légiós pedig – aki legutóbb a Wolves ellen öt sárga laposa eltiltása miatt nem játszott – ismét ott szerepelhet, ahol a leghasznosabb lehet a csapatnak: a középpályán.

Jóllehet a múltból vannak intő jelek Szoboszlai Dominik számára az év ezen időszakában, valós ok-okozati összefüggést nem lehet bennük találni. Két esztendővel ezelőtt, szintén január 1-jei bajnokin (Newcastle 4–2) combhajlítóizom-sérülést szenvedett, és bár csaknem egy hónapot kihagyott, nem sokkal a visszatérését követően rásérült a nem teljesen ép izmára, és újabb hónapot kellett kényszerpihenőn töltenie. Tavaly ilyentájt aztán a West Ham elleni bajnokit (5–0) hagyta ki sárga lapos eltiltás miatt, az új évi, igaz, csak január 5-i, Manchester Uniteddel szembeni meccsen (2–2) pedig betegség miatt nem játszott.

Most azonban minden jel arra utal, hogy visszatér, és az új esztendő első napján ismét kulcsszereplője – vezére, ritmusadója – lehet a felfelé törő Liverpoolnak.

ANGOL PREMIER LEAGUE

19. FORDULÓ, keddi mérkőzések

20.30: Burnley–Newcastle United

20.30: Chelsea–AFC Bournemouth (Tv: Spíler2)

20.30: Nottingham Forest–Everton (Tv: Match4)

20.30: West Ham United–Brighton & Hove Albion

21.15: Arsenal–Aston Villa (Tv: Arena4)

21.15: Manchester United–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)

Csütörtökön rendezik

18.30: Crystal Palace–Fulham

18.30: Liverpool–Leeds United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

21.00: Brentford–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)

21.00: Sunderland–Manchester City (Tv: Spíler1)