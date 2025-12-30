Szoboszlai Dominik újabb lendületet adhat a Liverpoolnak
Nagyon nehéz beárazni, pontosan milyen tehertétel hárul az új év első napján a Liverpoolra, amely a Leeds Unitedet fogadja az Anfieldben. Az újonc sokáig csak vergődött a bajnokságban, de az óév utolsó hónapjában elkapta a fonalat: Daniel Farke menedzser csapata két győzelemmel és három döntetlennel zárta a decembert, és ha az ellenfelek névsorán is végigszaladunk, még inkább indokolt az óvatosság a címvédőnél.
Kezdjük azzal, hogy csaknem egy hónapja a Liverpool sem tudott győzni Leedsben (3–3), míg a United a másik két hazai meccsén megverte a BL-indulásra hajtó Chelsea-t (3–1), valamint a Liverpoollal rendszeresen kibabráló Crystal Palace-t (4–1), az utóbbi két idegenbeli fellépésén pedig értékes pontot vitt el a Brentford, illetve a Sunderland otthonából (egyaránt 1–1).
Ezzel együtt van miért optimistának lenni a Liverpoolnál, elvégre a csapat a jelek szerint kikecmergett az őszi hullámvölgyből, és miután szintén veretlenül zárta a decembert (sőt november vége óta öt győzelem, két döntetlen a mérlege a tétmeccseken) a Bajnokok Ligája-indulást jelentő negyedik helyre kapaszkodott vissza. A jó eredmények természetesen nem a véletlen, hanem az egyéni és esetenként a kollektív javulás számlájára írhatók. Egyéni szinten elsősorban Florian Wirtz felemelkedése töltheti el reményekkel a szurkolókat, de nem elhanyagolható tényező az sem, hogy az újabban a bal szélen játszó német támadóval együtt javul a bal oldali védőként szerepet kapó Kerkez Milos teljesítménye is.
Az újabb csavar, amiben minden Liverpool-szurkoló reménykedik, hogy a remek formában játszó Wirtz mellé visszatérhessen a középpályára a csapat egyértelműen legfontosabb láncszeme, Szoboszlai Dominik. A Tottenham elleni idegenbeli mérkőzésen már kaphattak ízelítőt a két klasszis koprodukciójából, csakhogy Londonban a válogatott csapatkapitánya, mondhatni, menetrendszerűen, a második félidőre kénytelen volt visszahúzódni a jobbhátvéd pozíciójába Conor Bradley kiesését követően. Most azonban a sérülése után szintén ígéretes rajtot vevő Jeremie Frimpong viheti a védekező posztot, a magyar légiós pedig – aki legutóbb a Wolves ellen öt sárga laposa eltiltása miatt nem játszott – ismét ott szerepelhet, ahol a leghasznosabb lehet a csapatnak: a középpályán.
Jóllehet a múltból vannak intő jelek Szoboszlai Dominik számára az év ezen időszakában, valós ok-okozati összefüggést nem lehet bennük találni. Két esztendővel ezelőtt, szintén január 1-jei bajnokin (Newcastle 4–2) combhajlítóizom-sérülést szenvedett, és bár csaknem egy hónapot kihagyott, nem sokkal a visszatérését követően rásérült a nem teljesen ép izmára, és újabb hónapot kellett kényszerpihenőn töltenie. Tavaly ilyentájt aztán a West Ham elleni bajnokit (5–0) hagyta ki sárga lapos eltiltás miatt, az új évi, igaz, csak január 5-i, Manchester Uniteddel szembeni meccsen (2–2) pedig betegség miatt nem játszott.
Most azonban minden jel arra utal, hogy visszatér, és az új esztendő első napján ismét kulcsszereplője – vezére, ritmusadója – lehet a felfelé törő Liverpoolnak.
ANGOL PREMIER LEAGUE
19. FORDULÓ, keddi mérkőzések
20.30: Burnley–Newcastle United
20.30: Chelsea–AFC Bournemouth (Tv: Spíler2)
20.30: Nottingham Forest–Everton (Tv: Match4)
20.30: West Ham United–Brighton & Hove Albion
21.15: Arsenal–Aston Villa (Tv: Arena4)
21.15: Manchester United–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)
Csütörtökön rendezik
18.30: Crystal Palace–Fulham
18.30: Liverpool–Leeds United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
21.00: Brentford–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)
21.00: Sunderland–Manchester City (Tv: Spíler1)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|18
|13
|3
|2
|33–11
|+22
|42
|2. Manchester City
|18
|13
|1
|4
|43–17
|+26
|40
|3. Aston Villa
|18
|12
|3
|3
|29–19
|+10
|39
|4. Liverpool
|18
|10
|2
|6
|30–26
|+4
|32
|5. Chelsea
|18
|8
|5
|5
|30–19
|+11
|29
|6. Manchester United
|18
|8
|5
|5
|32–28
|+4
|29
|7. Sunderland
|18
|7
|7
|4
|20–18
|+2
|28
|8. Brentford
|18
|8
|2
|8
|28–26
|+2
|26
|9. Crystal Palace
|18
|7
|5
|6
|21–20
|+1
|26
|10. Fulham
|18
|8
|2
|8
|25–26
|–1
|26
|11. Tottenham
|18
|7
|4
|7
|27–23
|+4
|25
|12. Everton
|18
|7
|4
|7
|18–20
|–2
|25
|13. Brighton & Hove Albion
|18
|6
|6
|6
|26–25
|+1
|24
|14. Newcastle
|18
|6
|5
|7
|23–23
|0
|23
|15. Bournemouth
|18
|5
|7
|6
|27–33
|–6
|22
|16. Leeds United
|18
|5
|5
|8
|25–32
|–7
|20
|17. Nottingham Forest
|18
|5
|3
|10
|18–28
|–10
|18
|18. West Ham
|18
|3
|4
|11
|19–36
|–17
|13
|19. Burnley
|18
|3
|3
|12
|19–34
|–15
|12
|20. Wolverhampton
|18
|–
|2
|16
|10–39
|–29
|2