Szoboszlai Dominik újabb lendületet adhat a Liverpoolnak

2025.12.30. 09:02
Szoboszlai Dominik sokoldalú játékára a jó formába lendülő Leeds ellen is szüksége lesz a Liverpoolnak (Fotó: Reuters)
Egymeccses eltiltást követően térhet vissza az egyre magasabbra törő Liverpoolba az új esztendő első napján Szoboszlai Dominik. Az elmúlt idényekben kevésbé volt szerencsés számára az év eleje, de ez aligha befolyásolja majd teljesítményét a veszélyes Leeds ellen.

 

Nagyon nehéz beárazni, pontosan milyen tehertétel hárul az új év első napján a Liverpoolra, amely a Leeds Unitedet fogadja az Anfieldben. Az újonc sokáig csak vergődött a bajnokságban, de az óév utolsó hónapjában elkapta a fonalat: Daniel Farke menedzser csapata két győzelemmel és három döntetlennel zárta a decembert, és ha az ellenfelek névsorán is végigszaladunk, még inkább indokolt az óvatosság a címvédőnél.

Kezdjük azzal, hogy csaknem egy hónapja a Liverpool sem tudott győzni ­Leedsben (3–3), míg a United a másik két hazai meccsén megverte a BL-indulásra hajtó Chelsea-t (3–1), valamint a Liverpoollal rendszeresen kibabráló Crystal Palace-t (4–1), az utóbbi két idegenbeli fellépésén pedig értékes pontot vitt el a Brentford, illetve a Sunderland otthonából (egyaránt 1–1).

Ezzel együtt van miért optimistának lenni a Liverpoolnál, elvégre a csapat a jelek szerint kikecmergett az őszi hullámvölgyből, és miután szintén veretlenül zárta a decembert (sőt november vége óta öt győzelem, két döntetlen a mérlege a tétmeccseken) a Bajnokok Ligája-indulást jelentő negyedik helyre kapaszkodott vissza. A jó eredmények természetesen nem a véletlen, hanem az egyéni és esetenként a kollektív javulás számlájára írhatók. Egyéni szinten elsősorban Florian Wirtz felemelkedése töltheti el reményekkel a szurkolókat, de nem elhanyagolható tényező az sem, hogy az újabban a bal szélen játszó német támadóval együtt javul a bal oldali védőként szerepet kapó Kerkez Milos teljesítménye is.

Az újabb csavar, amiben minden Liverpool-szurkoló reménykedik, hogy a remek formában játszó Wirtz mellé visszatérhessen a középpályára a csapat egyértelműen legfontosabb láncszeme, Szoboszlai Dominik. A Tottenham elleni idegenbeli mérkőzésen már kaphattak ízelítőt a két klasszis koprodukciójából, csakhogy Londonban a válogatott csapatkapitánya, mondhatni, menetrendszerűen, a második félidőre kénytelen volt visszahúzódni a jobbhátvéd pozíciójába Conor Bradley kiesését követően. Most azonban a sérülése után szintén ígéretes rajtot vevő Jeremie Frimpong viheti a védekező posztot, a magyar légiós pedig – aki legutóbb a Wolves ellen öt sárga laposa eltiltása miatt nem játszott – ismét ott szerepelhet, ahol a leghasznosabb lehet a csapatnak: a középpályán. 

Jóllehet a múltból vannak intő jelek Szoboszlai Dominik számára az év ezen időszakában, valós ok-okozati összefüggést nem lehet bennük találni. Két esztendővel ezelőtt, szintén január 1-jei bajnokin (Newcastle 4–2) combhajlítóizom-sérülést szenvedett, és bár csaknem egy hónapot kihagyott, nem sokkal a visszatérését követően rásérült a nem teljesen ép izmára, és újabb hónapot kellett kényszerpihenőn töltenie. Tavaly ilyentájt aztán a West Ham elleni bajnokit (5–0) hagyta ki sárga lapos eltiltás miatt, az új évi, igaz, csak január 5-i, Manchester Uniteddel szembeni meccsen (2–2) pedig betegség miatt nem játszott.

Most azonban minden jel arra utal, hogy visszatér, és az új esztendő első napján ismét kulcsszereplője – vezére, ritmusadója – lehet a felfelé törő Liverpoolnak. 

ANGOL PREMIER LEAGUE
19. FORDULÓ, keddi mérkőzések
20.30: Burnley–Newcastle United
20.30: Chelsea–AFC Bournemouth (Tv: Spíler2)
20.30: Nottingham Forest–Everton (Tv: Match4)
20.30: West Ham United–Brighton & Hove Albion
21.15: Arsenal–Aston Villa (Tv: Arena4)
21.15: Manchester United–Wolverhampton Wanderers (Tv: Spíler1)

Csütörtökön rendezik
18.30: Crystal Palace–Fulham
18.30: Liverpool–Leeds United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
21.00: Brentford–Tottenham Hotspur (Tv: Match4)
21.00: Sunderland–Manchester City (Tv: Spíler1)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Arsenal18133233–11+2242
2. Manchester City18131443–17+2640
3. Aston Villa18123329–19+1039
4. Liverpool18102630–26+432
5. Chelsea1885530–19+1129
6. Manchester United1885532–28+429
7. Sunderland1877420–18+228
8. Brentford1882828–26+226
9. Crystal Palace1875621–20+126
10. Fulham1882825–26–126
11. Tottenham1874727–23+425
12. Everton1874718–20–225
13. Brighton & Hove Albion1866626–25+124
14. Newcastle1865723–23023
15. Bournemouth1857627–33–622
16. Leeds United1855825–32–720
17. Nottingham Forest18531018–28–1018
18. West Ham18341119–36–1713
19. Burnley18331219–34–1512
20. Wolverhampton1821610–39–292

 

 

