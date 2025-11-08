PL: a Wolves legyőzésével már második a Chelsea

A várakozásoknak megfelelően már az első félidőben dominált a Chelsea, amely háromszor is megdolgoztatta Sam Johnstone kapust. Ezzel szemben a Wolverhampton Wanderers mindössze egyszer próbálkozott lövéssel, a kaput akkor sem találta el.

A fordulást követően beindult a gólgyártás, ami tükrözte a játék képét. Az első találatot az előre húzódó jobbhátvéd, Malo Gusto szerezte az 51. percben – a francia válogatott játékos felnőtt pályafutása során először volt eredményes, 22 évesen. Kevesebb mint negyedórával később Joao Pedro is feliratkozott az eredményjelzőre, aki múlt héten is betalált. A végeredményt Pedro Neto állította be, Alejandro Garnacho ekkor már a második előkészítését jegyezte a mérkőzésen.

A Chelsea az újabb három pontnak köszönhetően már második a Premier League tabelláján, ám vasárnap a Manchester City, a Liverpool FC és az AFC Bournemouth is változtathat ezen.

ANGOL PREMIER LEAGUE

11. FORDULÓ, szombat

Chelsea–Wolverhampton Wanderers 3–0 (Gusto 51., J. Pedro 65., P. Neto 73.)

Korábban

Sunderland–Arsenal 2–2 (Ballard 36., Brobbey 90+4., ill. Saka 54., Trossard 74.)

Everton–Fulham 2–0 (Gueye 45+4., Keane 81.)

West Ham United–Burnley 3–2 (Wilson 44., Soucek 77., Walker-Peters 87., ill. Flemming 35., Cullen 90+7.)

Tottenham Hotspur–Manchester United 2–2 (Tel 84., Richarlison 90+1., ill. Mbeumo 32., De Ligt 90+6.)

Vasárnap

15.00: Aston Villa–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)

15.00: Brentford–Newcastle United

15.00: Crystal Palace–Brighton & Hove Albion

15.00: Nottingham Forest–Leeds United

17.30: Manchester City–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!