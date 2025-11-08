Nemzeti Sportrádió

PL: a Wolves legyőzésével már második a Chelsea

ROCK PÉTERROCK PÉTER
Vágólapra másolva!
2025.11.08. 22:55
null
Balról jobbra: Joao Pedro és Malo Gusto – mindketten eredményesek voltak (Fotó: Getty Images)
Címkék
Chelsea Wolverhampton Wanderers Premier League
Hozta a kötelezőt a Chelsea az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 11. fordulójának szombati játéknapján: Enzo Maresca csapata hazai pályán háromgólos sikert aratott a Wolverhampton Wanderers felett.

A várakozásoknak megfelelően már az első félidőben dominált a Chelsea, amely háromszor is megdolgoztatta Sam Johnstone kapust. Ezzel szemben a Wolverhampton Wanderers mindössze egyszer próbálkozott lövéssel, a kaput akkor sem találta el.

A fordulást követően beindult a gólgyártás, ami tükrözte a játék képét. Az első találatot az előre húzódó jobbhátvéd, Malo Gusto szerezte az 51. percben – a francia válogatott játékos felnőtt pályafutása során először volt eredményes, 22 évesen. Kevesebb mint negyedórával később Joao Pedro is feliratkozott az eredményjelzőre, aki múlt héten is betalált. A végeredményt Pedro Neto állította be, Alejandro Garnacho ekkor már a második előkészítését jegyezte a mérkőzésen.

A Chelsea az újabb három pontnak köszönhetően már második a Premier League tabelláján, ám vasárnap a Manchester City, a Liverpool FC és az AFC Bournemouth is változtathat ezen.

ANGOL PREMIER LEAGUE
11. FORDULÓ, szombat
Chelsea–Wolverhampton Wanderers 3–0 (Gusto 51., J. Pedro 65., P. Neto 73.)
Korábban
Sunderland–Arsenal 2–2 (Ballard 36., Brobbey 90+4., ill. Saka 54., Trossard 74.)
Everton–Fulham 2–0 (Gueye 45+4., Keane 81.)
West Ham United–Burnley 3–2 (Wilson 44., Soucek 77., Walker-Peters 87., ill. Flemming 35., Cullen 90+7.)
Tottenham Hotspur–Manchester United 2–2 (Tel 84., Richarlison 90+1., ill. Mbeumo 32., De Ligt 90+6.)

Vasárnap
15.00: Aston Villa–AFC Bournemouth (Tv: Spíler1)
15.00: Brentford–Newcastle United
15.00: Crystal Palace–Brighton & Hove Albion
15.00: Nottingham Forest–Leeds United
17.30: Manchester City–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Arsenal1182120–5+15 26 
2. Chelsea1162321–11+10 20 
3. Manchester City1061320–8+12 19 
4. Sunderland1154214–10+4 19 
5. Tottenham1153319–10+9 18 
6. Liverpool106418–14+4 18 
7. Bournemouth1053217–14+3 18 
8. Manchester United1153319–18+1 18 
9. Crystal Palace1044214–9+5 16 
10. Brighton & Hove Albion1043317–15+2 15 
11. Everton1143412–13–1 15 
12. Aston Villa104339–10–1 15 
13. Brentford1041514–16–2 13 
14. Newcastle1033410–11–1 12 
15. Fulham1132612–16–4 11 
16. Leeds United103259–17–8 11 
17. Burnley1131714–22–8 10 
18. West Ham1131713–23–10 10 
19. Nottingham Forest101367–19–12 
20. Wolverhampton11297–25–18 

 

 

Chelsea Wolverhampton Wanderers Premier League
Legfrissebb hírek

Két gólt kapott az Arsenal, a második már pontot ért a Sunderlandnek

Angol labdarúgás
4 órája

Döntetlent játszott a Tottenham és a Manchester United; magabiztosan nyert az Everton

Angol labdarúgás
6 órája

Premier League: a Boro főnöke veheti át a Wolves megüresedett kispadját – sajtóhír

Angol labdarúgás
11 órája

A liverpooli drukkerek szerint Szoboszlai Dominik az idény legjobb játékosa – videó

Angol labdarúgás
2025.11.07. 16:41

Az idény során másodszor lett a hónap legjobbja Szoboszlai Dominik a Liverpoolnál

Angol labdarúgás
2025.11.07. 16:29

Ki hitte volna? – Ruben Amorim lett a hónap edzője a PL-ben

Angol labdarúgás
2025.11.07. 13:51

Arne Slot Szoboszlairól: Az idény kezdete óta kiemelkedő, de most saját magát is túlszárnyalta

Angol labdarúgás
2025.11.07. 11:11

Szoboszlai Dominik a Liverpoolban is csapatkapitány lehet

Légiósok
2025.11.07. 10:27
Ezek is érdekelhetik