A Liverpool kikapott odahaza a Manchester Unitedtől

2025.10.19. 19:43
Nem és nem, nem megy a Poolnak mostanában (Fotó: AFP)
Pécsi Ármin PL Szoboszlai Dominik Liverpool Manchester United Premier League Kerkez Milos
A Premier League 8. fordulójában a Liverpool 2–1-re kikapott odahaza a Manchester Unitedtől.

 

ANGOL PREMIER LEAGUE
8. FORDULÓ
Liverpool–Manchester United 1–2 (0–1) 
Liverpool, Anfield, 60 300 néző. V: M. Oliver
Liverpool: Mamardasvili – Bradley (Wirtz, 62.), Van Dijk, I. Konaté, Kerkez – Mac Allister (Ekitiké, 62.), Gravenberch (Curtis Jones, 62.) – Szalah (Frimpong, 85.), Szoboszlai, Gakpo – Isak (Chiesa, 72.). Menedzser: Arne Slot
Manchester United: Lammens – Maguire, De Ligt, Shaw (Yoro, 85.) – Amad Diallo (Dorgu, 59.), Casemiro (Ugarte, 58.), Bruno Fernandes (Mainoo, 85.), Dalot – Mbeumo, Mount (Sesko, 61.) – Cunha. Menedzser: Rúben Amorim
Gólszerző: Gakpo (78.), ill. Mbeumo (2.), Maguire (84.)

A vendégek már a második percben vezetést szereztek a kameruni Bryan Mbeumo révén, s hiába játszott fölényben a Pool, egyenlítenie csak a 78. percben sikerült, a holland Cody Gakpónak köszönhetően. A közönség űzte hajtotta kedvenceit, de végül csalódnia kellett, mert a győztes gólt nem ők, hanem az MU szerezte meg a 84. percben, Harry Maguire fejesével.

A Vörösök egymás után a harmadik bajnokijukat veszítették el egy góllal, s a Bajnokok Ligáját is beleszámolva már négymeccses a kudarcsorozatuk. Az Anfielden először kaptak ki a mostani szezonban. A manchesteriek 2016 után tudtak ismét győzni a szomszédvári csapat otthonában, Ruben Amorim vezetőedző irányításával pedig először nyertek két bajnokit egymás után.

További részletek hamarosan.

 

Pécsi Ármin PL Szoboszlai Dominik Liverpool Manchester United Premier League Kerkez Milos
