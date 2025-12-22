Egy darabig kiegyenlített játékot hozott az első félidő, aztán egyre jobban beszorította ellenfelét a Fulham. Raúl Jiménez előbb még fejjel a jobb kapufát találta el, majd tizenegyesből már pontosan célzott, a jobb alsóba lőtt – a büntetőt Kevin harcolta ki, akit Douglas Luiz rúgott meg a tizenhatoson belül.

A szünet után kezdett éledezni a Nottingham Forest, de főleg távoli lövésekkel tudott veszélyeztetni, közel nem került a hazai kapuhoz. Eközben a londoniak többször elmentek, ám a kontráikat nem sikerült pontosan végigvinni. Viszont a Fulham védelme jól állt a lábán, így folytatódott a vendégek sorozata, akik mostanában a bajnokságban egy győzelem után begyűjtenek egy vereséget – ez történt immár az elmúlt hat fordulóban. A Fulham ötödször nyert otthon, a Forest ötödször kapott ki idegenben a PL-ben. 1–0

ANGOL PREMIER LEAGUE

17. FORDULÓ – hétfői mérkőzés

Fulham–Nottingham Forest 1–0 (R. Jiménez 45+5. – 11-esből)

Vasárnap játszották

Aston Villa–Manchester United 2–1 (Rogers 45., 57., ill. Cunha 45+3.)

Szombaton játszották

Everton–Arsenal 0–1 (Gyökeres 27. – 11-esből)

Leeds United–Crystal Palace 4–1 (Calvert-Lewin 38., 45+4., Ampadu 60., Stach 90+11., ill. Devenny 90+2.)

Tottenham Hotspur–Liverpool FC 1–2 (Richarlison 83., ill. Isak 56., Ekitiké 66.)

Kiállítva: Xavi Simons (33., Tottenham), C. Romero (90+3., Tottenham)

AFC Bournemouth–Burnley 1–1 (Semenyo 67., ill. Broja 90.)

Brighton & Hove Albion–Sunderland 0–0

Manchester City–West Ham United 3–0 (Haaland 5., 69., Reijnders 38.)

Wolverhampton Wanderers–Brentford 0–2 (Lewis-Potter 63., 83.)

Newcastle United–Chelsea 2–2 (Woltemade 4., 20., ill. R. James 49., Joao Pedro 66.)