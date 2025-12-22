Nemzeti Sportrádió

A Fulham ötödször nyert otthon, a Forest ötödször kapott ki idegenben a PL-ben

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2025.12.22. 23:11
Raúl Jiménez gólja három pontot ért (Fotó: Getty Images)
Nottingham Forest Fulham Premier League
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 17. fordulójának hétfő esti, záró mérkőzésén a Fulham otthon 1–0-ra legyőzte a Nottingham Forestet.

Egy darabig kiegyenlített játékot hozott az első félidő, aztán egyre jobban beszorította ellenfelét a Fulham. Raúl Jiménez előbb még fejjel a jobb kapufát találta el, majd tizenegyesből már pontosan célzott, a jobb alsóba lőtt – a büntetőt Kevin harcolta ki, akit Douglas Luiz rúgott meg a tizenhatoson belül.

A szünet után kezdett éledezni a Nottingham Forest, de főleg távoli lövésekkel tudott veszélyeztetni, közel nem került a hazai kapuhoz. Eközben a londoniak többször elmentek, ám a kontráikat nem sikerült pontosan végigvinni. Viszont a Fulham védelme jól állt a lábán, így folytatódott a vendégek sorozata, akik mostanában a bajnokságban egy győzelem után begyűjtenek egy vereséget – ez történt immár az elmúlt hat fordulóban. A Fulham ötödször nyert otthon, a Forest ötödször kapott ki idegenben a PL-ben. 1–0

ANGOL PREMIER LEAGUE
17. FORDULÓ – hétfői mérkőzés
Fulham–Nottingham Forest 1–0 (R. Jiménez 45+5. – 11-esből)

Vasárnap játszották
Aston Villa–Manchester United 2–1 (Rogers 45., 57., ill. Cunha 45+3.)
Szombaton játszották
Everton–Arsenal 0–1 (Gyökeres 27. – 11-esből)
Leeds United–Crystal Palace 4–1 (Calvert-Lewin 38., 45+4., Ampadu 60., Stach 90+11., ill. Devenny 90+2.)
Tottenham Hotspur–Liverpool FC 1–2 (Richarlison 83., ill. Isak 56., Ekitiké 66.)
Kiállítva: Xavi Simons (33., Tottenham), C. Romero (90+3., Tottenham)
AFC Bournemouth–Burnley 1–1 (Semenyo 67., ill. Broja 90.)
Brighton & Hove Albion–Sunderland 0–0
Manchester City–West Ham United 3–0 (Haaland 5., 69., Reijnders 38.)
Wolverhampton Wanderers–Brentford 0–2 (Lewis-Potter 63., 83.)
Newcastle United–Chelsea 2–2 (Woltemade 4., 20., ill. R. James 49., Joao Pedro 66.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal17123231–10+2139
  2. Manchester City17121441–16+2537
  3. Aston Villa17113327–18+936
  4. Chelsea1785429–17+1229
  5. Liverpool1792628–25+329
  6. Sunderland1776419–17+227
  7. Manchester United1775531–28+326
  8. Crystal Palace1775521–19+226
  9. Brighton & Hove Albion1766525–23+224
10. Everton1773718–20–224
11. Newcastle1765623–22+123
12. Brentford1772824–25–123
13. Fulham1772824–26–223
14. Tottenham1764726–23+322
15. Bournemouth1757526–29–322
16. Leeds United1754824–31–719
17. Nottingham Forest1753917–26–918
18. West Ham17341019–35–1613
19. Burnley17321219–34–1511
20. Wolverhampton172159–37–282

 

