A Fulham ötödször nyert otthon, a Forest ötödször kapott ki idegenben a PL-ben
Egy darabig kiegyenlített játékot hozott az első félidő, aztán egyre jobban beszorította ellenfelét a Fulham. Raúl Jiménez előbb még fejjel a jobb kapufát találta el, majd tizenegyesből már pontosan célzott, a jobb alsóba lőtt – a büntetőt Kevin harcolta ki, akit Douglas Luiz rúgott meg a tizenhatoson belül.
A szünet után kezdett éledezni a Nottingham Forest, de főleg távoli lövésekkel tudott veszélyeztetni, közel nem került a hazai kapuhoz. Eközben a londoniak többször elmentek, ám a kontráikat nem sikerült pontosan végigvinni. Viszont a Fulham védelme jól állt a lábán, így folytatódott a vendégek sorozata, akik mostanában a bajnokságban egy győzelem után begyűjtenek egy vereséget – ez történt immár az elmúlt hat fordulóban. A Fulham ötödször nyert otthon, a Forest ötödször kapott ki idegenben a PL-ben. 1–0
ANGOL PREMIER LEAGUE
17. FORDULÓ – hétfői mérkőzés
Fulham–Nottingham Forest 1–0 (R. Jiménez 45+5. – 11-esből)
Vasárnap játszották
Aston Villa–Manchester United 2–1 (Rogers 45., 57., ill. Cunha 45+3.)
Szombaton játszották
Everton–Arsenal 0–1 (Gyökeres 27. – 11-esből)
Leeds United–Crystal Palace 4–1 (Calvert-Lewin 38., 45+4., Ampadu 60., Stach 90+11., ill. Devenny 90+2.)
Tottenham Hotspur–Liverpool FC 1–2 (Richarlison 83., ill. Isak 56., Ekitiké 66.)
Kiállítva: Xavi Simons (33., Tottenham), C. Romero (90+3., Tottenham)
AFC Bournemouth–Burnley 1–1 (Semenyo 67., ill. Broja 90.)
Brighton & Hove Albion–Sunderland 0–0
Manchester City–West Ham United 3–0 (Haaland 5., 69., Reijnders 38.)
Wolverhampton Wanderers–Brentford 0–2 (Lewis-Potter 63., 83.)
Newcastle United–Chelsea 2–2 (Woltemade 4., 20., ill. R. James 49., Joao Pedro 66.)
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|17
|12
|3
|2
|31–10
|+21
|39
|2. Manchester City
|17
|12
|1
|4
|41–16
|+25
|37
|3. Aston Villa
|17
|11
|3
|3
|27–18
|+9
|36
|4. Chelsea
|17
|8
|5
|4
|29–17
|+12
|29
|5. Liverpool
|17
|9
|2
|6
|28–25
|+3
|29
|6. Sunderland
|17
|7
|6
|4
|19–17
|+2
|27
|7. Manchester United
|17
|7
|5
|5
|31–28
|+3
|26
|8. Crystal Palace
|17
|7
|5
|5
|21–19
|+2
|26
|9. Brighton & Hove Albion
|17
|6
|6
|5
|25–23
|+2
|24
|10. Everton
|17
|7
|3
|7
|18–20
|–2
|24
|11. Newcastle
|17
|6
|5
|6
|23–22
|+1
|23
|12. Brentford
|17
|7
|2
|8
|24–25
|–1
|23
|13. Fulham
|17
|7
|2
|8
|24–26
|–2
|23
|14. Tottenham
|17
|6
|4
|7
|26–23
|+3
|22
|15. Bournemouth
|17
|5
|7
|5
|26–29
|–3
|22
|16. Leeds United
|17
|5
|4
|8
|24–31
|–7
|19
|17. Nottingham Forest
|17
|5
|3
|9
|17–26
|–9
|18
|18. West Ham
|17
|3
|4
|10
|19–35
|–16
|13
|19. Burnley
|17
|3
|2
|12
|19–34
|–15
|11
|20. Wolverhampton
|17
|–
|2
|15
|9–37
|–28
|2