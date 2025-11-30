A Liverpool legyőzése után kikapott a Forest; hozta a kötelezőt a Villa

A gól nélküli első félidőt követően Boubacar Kamara góljával szerzett vezetést az Aston Villa hazai pályán, amire a tabellán utolsó helyen álló és nyeretlen Wolverhamptonnak nem is volt válasza.

A Nottingham Forest hazai pályán gólképtelennek bizonyult, Matz Sels kapuját viszont kétszer is bevette a Brighton: az első félidő végén Maxim De Cuyper volt eredményes, a hajrában pedig a 19 éves csatár, Sztefanosz Dzimasz duplázta meg az előnyt.

ANGOL PREMIER LEAGUE

13. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Aston Villa–Wolverhampton Wanderers 1–0 (B. Kamara 67.)

Nottingham Forest–Brighton & Hove Albion 0–2 (De Cuyper 45+1., Cimasz 88.)

West Ham United–Liverpool 0–2 (Isak 60., Gakpo 90+2.)

Crystal Palace–Manchester United 1–2 (Mateta 36. – 11-esből, ill. Zirkzee 54., Mount 63.)

Később

17.30: Chelsea–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották

Everton–Newcastle United 1–4 (Dewsbury-Hall 69., ill. Thiaw 1., 58., Miley 25., Woltemade 45.)

Tottenham Hotspur–Fulham 1–2 (Kudus 59., ill. Tete 4., Wilson 6.)

Brentford–Burnley 3–1 (Thiago 81., 86. – az elsőt 11-esből, Outtara 90+2., ill. Flemming 85. – 11-esből)

Sunderland–AFC Bournemouth 3–2 (Le Fée 30. – 11-esből, B. Traoré 46., Brobbey 69., ill. Adli 7., T. Adams 15.)

Kiállítva: Cook (90+6., Bournemouth)

Manchester City–Leeds United 3–2 (Foden 1., 90+1., Gvardiol 25., ill. Calwert-Lewin 49., L. Nmecha 68.)