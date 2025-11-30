Nemzeti Sportrádió

A Liverpool legyőzése után kikapott a Forest; hozta a kötelezőt a Villa

2025.11.30. 17:27
Sean Dyche számára a Brighton nagyobb falatnak bizonyult, mint a Liverpool... (Fotó: Getty Images)
Nottingham Forest Aston Villa Spíler Tv Brighton Wolverhampton Wanderers Premier League
Három mérkőzésig tartott a Nottingham Forest győzelmi sorozata, Sean Dyche csapata ugyanis hazai pályán kétgólos vereséget szenvedett a Brightontól a Premier League 13. fordulójában vasárnap. Az Aston Villa otthon tartotta a három pontot a Wolverhampton ellen.

A gól nélküli első félidőt követően Boubacar Kamara góljával szerzett vezetést az Aston Villa hazai pályán, amire a tabellán utolsó helyen álló és nyeretlen Wolverhamptonnak nem is volt válasza.

A Nottingham Forest hazai pályán gólképtelennek bizonyult, Matz Sels kapuját viszont kétszer is bevette a Brighton: az első félidő végén Maxim De Cuyper volt eredményes, a hajrában pedig a 19 éves csatár, Sztefanosz Dzimasz duplázta meg az előnyt.

ANGOL PREMIER LEAGUE
13. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Aston Villa–Wolverhampton Wanderers 1–0 (B. Kamara 67.)
Nottingham Forest–Brighton & Hove Albion 0–2 (De Cuyper 45+1., Cimasz 88.)
West Ham United–Liverpool 0–2 (Isak 60., Gakpo 90+2.)
Crystal Palace–Manchester United 1–2 (Mateta 36. – 11-esből, ill. Zirkzee 54., Mount 63.)
Később
17.30: Chelsea–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Szombaton játszották
Everton–Newcastle United 1–4 (Dewsbury-Hall 69., ill. Thiaw 1., 58., Miley 25., Woltemade 45.)
Tottenham Hotspur–Fulham 1–2 (Kudus 59., ill. Tete 4., Wilson 6.)
Brentford–Burnley 3–1 (Thiago 81., 86. – az elsőt 11-esből, Outtara 90+2., ill. Flemming 85. – 11-esből)
Sunderland–AFC Bournemouth 3–2 (Le Fée 30. – 11-esből, B. Traoré 46., Brobbey 69., ill. Adli 7., T. Adams 15.)
Kiállítva: Cook (90+6., Bournemouth)
Manchester City–Leeds United 3–2 (Foden 1., 90+1., Gvardiol 25., ill. Calwert-Lewin 49., L. Nmecha 68.)

  1. Arsenal

12

9

2

1

24–6

+18 

29 

  2. Manchester City

13

8

1

4

27–12

+15 

25 

  3. Aston Villa

13

7

3

3

16–11

+5 

24 

  4. Chelsea

12

7

2

3

23–11

+12 

23 

  5. Brighton & Hove Albion

13

6

4

3

21–16

+5 

22 

  6. Sunderland

13

6

4

3

17–13

+4 

22 

  7. Manchester United

13

6

3

4

21–20

+1 

21 

  8. Liverpool

13

7

6

20–20

21 

  9. Crystal Palace

13

5

5

3

17–11

+6 

20 

10. Brentford

13

6

1

6

21–20

+1 

19 

11. Bournemouth

13

5

4

4

21–23

–2 

19 

12. Tottenham

13

5

3

5

21–16

+5 

18 

13. Newcastle

13

5

3

5

17–16

+1 

18 

14. Everton

13

5

3

5

14–17

–3 

18 

15. Fulham

13

5

2

6

15–17

–2 

17 

16. Nottingham Forest

13

3

3

7

13–22

–9 

12 

17. West Ham

13

3

2

8

15–27

–12 

11 

18. Leeds United

13

3

2

8

13–25

–12 

11 

19. Burnley

13

3

1

9

15–27

–12 

10 

20. Wolverhampton

13

2

11

7–28

–21 

 

 

