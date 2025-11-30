A Liverpool legyőzése után kikapott a Forest; hozta a kötelezőt a Villa
A gól nélküli első félidőt követően Boubacar Kamara góljával szerzett vezetést az Aston Villa hazai pályán, amire a tabellán utolsó helyen álló és nyeretlen Wolverhamptonnak nem is volt válasza.
A Nottingham Forest hazai pályán gólképtelennek bizonyult, Matz Sels kapuját viszont kétszer is bevette a Brighton: az első félidő végén Maxim De Cuyper volt eredményes, a hajrában pedig a 19 éves csatár, Sztefanosz Dzimasz duplázta meg az előnyt.
ANGOL PREMIER LEAGUE
13. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Aston Villa–Wolverhampton Wanderers 1–0 (B. Kamara 67.)
Nottingham Forest–Brighton & Hove Albion 0–2 (De Cuyper 45+1., Cimasz 88.)
West Ham United–Liverpool 0–2 (Isak 60., Gakpo 90+2.)
Crystal Palace–Manchester United 1–2 (Mateta 36. – 11-esből, ill. Zirkzee 54., Mount 63.)
Később
17.30: Chelsea–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Szombaton játszották
Everton–Newcastle United 1–4 (Dewsbury-Hall 69., ill. Thiaw 1., 58., Miley 25., Woltemade 45.)
Tottenham Hotspur–Fulham 1–2 (Kudus 59., ill. Tete 4., Wilson 6.)
Brentford–Burnley 3–1 (Thiago 81., 86. – az elsőt 11-esből, Outtara 90+2., ill. Flemming 85. – 11-esből)
Sunderland–AFC Bournemouth 3–2 (Le Fée 30. – 11-esből, B. Traoré 46., Brobbey 69., ill. Adli 7., T. Adams 15.)
Kiállítva: Cook (90+6., Bournemouth)
Manchester City–Leeds United 3–2 (Foden 1., 90+1., Gvardiol 25., ill. Calwert-Lewin 49., L. Nmecha 68.)
|1. Arsenal
12
9
2
1
24–6
+18
29
|2. Manchester City
13
8
1
4
27–12
+15
25
|3. Aston Villa
13
7
3
3
16–11
+5
24
|4. Chelsea
12
7
2
3
23–11
+12
23
|5. Brighton & Hove Albion
13
6
4
3
21–16
+5
22
|6. Sunderland
13
6
4
3
17–13
+4
22
|7. Manchester United
13
6
3
4
21–20
+1
21
|8. Liverpool
13
7
–
6
20–20
0
21
|9. Crystal Palace
13
5
5
3
17–11
+6
20
|10. Brentford
13
6
1
6
21–20
+1
19
|11. Bournemouth
13
5
4
4
21–23
–2
19
|12. Tottenham
13
5
3
5
21–16
+5
18
|13. Newcastle
13
5
3
5
17–16
+1
18
|14. Everton
13
5
3
5
14–17
–3
18
|15. Fulham
13
5
2
6
15–17
–2
17
|16. Nottingham Forest
13
3
3
7
13–22
–9
12
|17. West Ham
13
3
2
8
15–27
–12
11
|18. Leeds United
13
3
2
8
13–25
–12
11
|19. Burnley
13
3
1
9
15–27
–12
10
|20. Wolverhampton
13
–
2
11
7–28
–21
2