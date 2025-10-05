Haaland döntött a Brentford otthonában, Rodri újra megsérült

Felemásan indult az októberi válogatott szünet előtti utolsó angol bajnoki a Manchester City számára: Pep Guardiola csapata előbb a 9. percben vezetést szerzett Erling Haaland révén, aki nagyot birkózott Josko Gvardiol átadásáért, nem sokkal később azonban rossz hírt kaptak a manchesteriek, hiszen aranylabdás játékosukat, Rodrit le kellett cserélni a 22. percben.

A második játékrészben sokat változott a játék képe, a Brentford többször is közel járt az egyenlítéshez. A legnagyobb esély az egyébként rendkívül hatékony Igor Thiago előtt adódott, ám a kapujából kimozduló Gianluigi Donnarumma gondoskodott arról, hogy a csatárnak ne legyen elég helye a kapuba tekernie a labdát.

Az „égszínkékek” végül megőrizték előnyüket egy nagyon nehéz összecsapáson. A válogatott szünet után Haalandék az Evertont fogadják, míg a Brentford a West Ham United vendége lesz.

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések

Brentford–Manchester City 0–1 (Haaland 9.)

Aston Villa–Burnley 2–1 (Malen 25., 63., ill. Ugochukwu 78.)

Everton–Crystal Palace 2–1 (Ndiaye 76. – 11-esből, Grealish 90+3., ill. Munoz 37.)

Newcastle United–Nottingham Forest 2–0 (Guimaraes 58., Woltemade 84. – 11-esből)

Wolverhampton–Brighton & Hove Albion 1–1 (Verbruggen 21. – öngól, ill. Van Hecke 86.)

Szombaton játszották

Chelsea–Liverpool 2–1 (M. Caicedo 14., Estevao 90+6., ill. Gakpo 63.)

Arsenal–West Ham United 2–0 (Rice 38., Saka 67. – 11-esből)

Manchester United–Sunderland 2–0 (Mount 8., Sesko 31.)

Leeds United–Tottenham Hotspur 1–2 (Okafor 34., ill. Tel 23., Kudus 57.)

Pénteken játszották

AFC Bournemouth–Fulham 3–1 (Semenyo 78., 90+6., J. Kluivert 84., ill. Sessegnon 70.)