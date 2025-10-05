Nemzeti Sportrádió

Haaland döntött a Brentford otthonában, Rodri újra megsérült

R. D. P.R. D. P.
Vágólapra másolva!
2025.10.05. 19:26
null
Erling Haaland hihetetlen mennyiségben termeli a gólokat (Fotó: Getty Images)
Címkék
Rodri Erling Haaland Brentford Premier League Manchester City
Hozta a kötelezőt a Manchester City az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 7. fordulójának záró mérkőzésén: a három pont Erling Haaland góljának köszönhetően lett meg vasárnap a Brentford ellen.

Felemásan indult az októberi válogatott szünet előtti utolsó angol bajnoki a Manchester City számára: Pep Guardiola csapata előbb a 9. percben vezetést szerzett Erling Haaland révén, aki nagyot birkózott Josko Gvardiol átadásáért, nem sokkal később azonban rossz hírt kaptak a manchesteriek, hiszen aranylabdás játékosukat, Rodrit le kellett cserélni a 22. percben.

A második játékrészben sokat változott a játék képe, a Brentford többször is közel járt az egyenlítéshez. A legnagyobb esély az egyébként rendkívül hatékony Igor Thiago előtt adódott, ám a kapujából kimozduló Gianluigi Donnarumma gondoskodott arról, hogy a csatárnak ne legyen elég helye a kapuba tekernie a labdát.

Az „égszínkékek” végül megőrizték előnyüket egy nagyon nehéz összecsapáson. A válogatott szünet után Haalandék az Evertont fogadják, míg a Brentford a West Ham United vendége lesz.

ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzések
Brentford–Manchester City 0–1 (Haaland 9.)
Aston Villa–Burnley 2–1 (Malen 25., 63., ill. Ugochukwu 78.)
Everton–Crystal Palace 2–1 (Ndiaye 76. – 11-esből, Grealish 90+3., ill. Munoz 37.)
Newcastle United–Nottingham Forest 2–0 (Guimaraes 58., Woltemade 84. – 11-esből)
Wolverhampton–Brighton & Hove Albion 1–1 (Verbruggen 21. – öngól, ill. Van Hecke 86.)

Szombaton játszották
Chelsea–Liverpool 2–1 (M. Caicedo 14., Estevao 90+6., ill. Gakpo 63.)
Arsenal–West Ham United 2–0 (Rice 38., Saka 67. – 11-esből)
Manchester United–Sunderland 2–0 (Mount 8., Sesko 31.)
Leeds United–Tottenham Hotspur 1–2 (Okafor 34., ill. Tel 23., Kudus 57.)
Pénteken játszották
AFC Bournemouth–Fulham 3–1 (Semenyo 78., 90+6., J. Kluivert 84., ill. Sessegnon 70.)

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Arsenal751114–3+1116
2. Liverpool75213–9+415
3. Tottenham742113–5+814
4. Bournemouth742111–8+314
5. Manchester City741215–6+913
6. Crystal Palace73319–5+412
7. Chelsea732213–9+411
8. Everton73229–7+211
9. Sunderland73227–6+111
10. Manchester United73139–11–210
11. Newcastle72326–5+19
12. Brighton & Hove Albion723210–1009
13. Aston Villa72326–7–19
14. Fulham72238–11–38
15. Leeds United72237–11–48
16. Brentford72149–12–37
17. Nottingham Forest71245–12–75
18. Burnley71157–15–84
19. West Ham71156–16–104
20. Wolverhampton7255–14–92

 

 

Rodri Erling Haaland Brentford Premier League Manchester City
Legfrissebb hírek

Újra betalált a Newcastle 75 millió eurós igazolása; Grealish a 93. percben fordított

Angol labdarúgás
5 órája

Videó: különleges kihívást teljesített Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos

Angol labdarúgás
11 órája

A mi kutyánk kölyke – Malonyai Péter jegyzete

Angol labdarúgás
22 órája

Arne Slot: Három helyzetet is kialakítottunk, de Kerkez, Szoboszlai és Isak sem élt vele

Angol labdarúgás
23 órája

Dráma a Chelsea otthonában, megint a ráadásban bukta el az egy pontot a Liverpool

Angol labdarúgás
Tegnap, 20:37

Az Arsenal és a Manchester United is otthon tartotta a három pontot

Angol labdarúgás
Tegnap, 17:59

Balszerencsés volt a leedsi védő, idegenben nyert a Tottenham

Angol labdarúgás
Tegnap, 15:31

Szoboszlai tízes pozícióban, Wirtz helyén játszhat a Chelsea ellen – az elemzők szerint

Angol labdarúgás
Tegnap, 9:09
Ezek is érdekelhetik